TUSAŞ, Brezilyalı uçak şirketi Embraer’in ile ortak üretim yapacak

- Embrarer Tarafından Geliştirilen Uçaklar
- Bölgesel Jetler (Commercial Jets)
- Özel Jetler (Executive Jets)
- 1. Phenom Serisi (Hafif iş jetleri)
- Askeri Uçaklar ve Özel Görev Uçakları
- Yorumlar
Yapılan anlaşmaya göre TUSAŞ, Embraer uçakları için metal ve kompozit yapıların üretimi ve montajı, gövdelerin, bileşenlerin son montajı, test ve üretim uçuşları ve boyama konularındaki stratejik yeteneklerini Embrarer ile paylaşacak.
TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, “Bu anlaşma, Türk savunma ve havacılık sanayii için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Embraer ile iş birliğimiz sayesinde teknolojik yeteneklerimizi daha da geliştirmeyi ve havacılığın geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Güçlerimizi birleştirerek, yalnızca bugün için inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda yarının havacılık ekosisteminin de temellerini atıyoruz.” dedi.
Embrarer, askeri uçak, iş jeti ve yolcu uçağı üretiyor. Şirket koronavirüsten önceki dönemde Boeing ve Airbus'ın ardından en büyük üçüncü sivil uçak üreticisi konumuna yükselmişti. TUSAŞ bu iş birliği sayesinde üretim ve montaj kabiliyetini geliştirme imkanı elde edecek.
Embrarer Tarafından Geliştirilen Uçaklar
Bölgesel Jetler (Commercial Jets)
1. Embraer E-Jet Ailesi
- E170 (66-78 yolcu)
- E175 (76-88 yolcu)
- E190 (96-114 yolcu)
- E195 (100-124 yolcu)
2. Embraer E-Jet E2 Serisi (Yeni Nesil)
- E175-E2 (80-90 yolcu)
- E190-E2 (97-114 yolcu)
- E195-E2 (120-146 yolcu)
- Daha düşük yakıt tüketimi ve daha modern sistemlerle donatılmıştır.
Özel Jetler (Executive Jets)
1. Phenom Serisi (Hafif iş jetleri)
- Phenom 100 (4-6 yolcu, giriş seviyesi)
- Phenom 300 (6-10 yolcu, en çok satan özel jetlerden biri)
2. Praetor Serisi (Orta büyüklükte iş jetleri)
- Praetor 500 (Menzili ~6.000 km)
- Praetor 600 (Menzili ~7.400 km, uzun menzilli uçuşlar için ideal)
3. Legacy Serisi (Daha büyük iş jetleri)
- Legacy 450/500
- Legacy 600/650
4. Lineage 1000 (Boeing Business Jet gibi ultra lüks büyük iş jeti)
Askeri Uçaklar ve Özel Görev Uçakları
-
Embraer EMB 314 Super Tucano (Yakın hava desteği ve eğitim uçağı)
-
Embraer C-390 Millennium (Askeri nakliye uçağı, C-130 Hercules’e rakip)
-
P-99 ve AEW&C Sistemleri (Radar gözetleme ve erken uyarı uçakları)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu