TUSAŞ, Brezilyalı uçak şirketi Embraer’in ile ortak üretim yapacak

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), ortak üretim anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Havacılık alanında önde gelen şirketlerden Embraer ile ortak AR-GE ve üretim anlaşması yaptı. Brezilya’da düzenlenen LAAD 2025 Savunma Fuarı'nda TUSAŞ ve Embraer arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre TUSAŞ, Embraer uçakları için metal ve kompozit yapıların üretimi ve montajı, gövdelerin, bileşenlerin son montajı, test ve üretim uçuşları ve boyama konularındaki stratejik yeteneklerini Embrarer ile paylaşacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, “Bu anlaşma, Türk savunma ve havacılık sanayii için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Embraer ile iş birliğimiz sayesinde teknolojik yeteneklerimizi daha da geliştirmeyi ve havacılığın geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Güçlerimizi birleştirerek, yalnızca bugün için inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda yarının havacılık ekosisteminin de temellerini atıyoruz.” dedi.

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Embrarer, askeri uçak, iş jeti ve yolcu uçağı üretiyor. Şirket koronavirüsten önceki dönemde Boeing ve Airbus'ın ardından en büyük üçüncü sivil uçak üreticisi konumuna yükselmişti. TUSAŞ bu iş birliği sayesinde üretim ve montaj kabiliyetini geliştirme imkanı elde edecek.

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Embrarer Tarafından Geliştirilen Uçaklar

Bölgesel Jetler (Commercial Jets)

1. Embraer E-Jet Ailesi

E170 (66-78 yolcu)

(66-78 yolcu) E175 (76-88 yolcu)

(76-88 yolcu) E190 (96-114 yolcu)

(96-114 yolcu) E195 (100-124 yolcu)

2. Embraer E-Jet E2 Serisi (Yeni Nesil)

E175-E2 (80-90 yolcu)

(80-90 yolcu) E190-E2 (97-114 yolcu)

(97-114 yolcu) E195-E2 (120-146 yolcu)

(120-146 yolcu) Daha düşük yakıt tüketimi ve daha modern sistemlerle donatılmıştır.

Özel Jetler (Executive Jets)

1. Phenom Serisi (Hafif iş jetleri)

Phenom 100 (4-6 yolcu, giriş seviyesi)

(4-6 yolcu, giriş seviyesi) Phenom 300 (6-10 yolcu, en çok satan özel jetlerden biri)

2. Praetor Serisi (Orta büyüklükte iş jetleri)

Praetor 500 (Menzili ~6.000 km)

(Menzili ~6.000 km) Praetor 600 (Menzili ~7.400 km, uzun menzilli uçuşlar için ideal)

3. Legacy Serisi (Daha büyük iş jetleri)

Legacy 450/500

Legacy 600/650

4. Lineage 1000 (Boeing Business Jet gibi ultra lüks büyük iş jeti)

Askeri Uçaklar ve Özel Görev Uçakları

Embraer EMB 314 Super Tucano (Yakın hava desteği ve eğitim uçağı) Embraer C-390 Millennium (Askeri nakliye uçağı, C-130 Hercules’e rakip) P-99 ve AEW&C Sistemleri (Radar gözetleme ve erken uyarı uçakları)

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