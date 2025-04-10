Türkiye, tarihinde ilk kez jet motoru ihracatı gerçekleştirdi

Savunma sanayisinden bir ilk daha
Kale Jet Motorları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Brezilya’da gerçekleştirilen LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda, Brezilyalı SIATT şirketi ile KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ihracatı ve tedarikine yönelik bir sözleşme imzaladık.” Sözleşmenin henüz kapsamı ve finansal detayları açıklanmış değil.
Brezilya merkezli SIATT şirketi ile sözleşme Kale’nin motorları ilgili firmanın MANSUP-ER Seyir Füzesi’ne entegre edilerek kullanılacak.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ihracat özelinde şu ifadeleri kullandı: “Brezilya’da düzenlenen LAAD Defence & Security Fuarı kapsamında; yerli ve milli imkanlarla türbinli füze motorları geliştiren Kale Jet Motorları firmamız, Brezilyalı savunma sanayii firması SIATT ile turbojet füze motoru ihracatına yönelik sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, sadece bir ihracat başarısı değil; aynı zamanda Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünler geliştirme ve küresel rekabet gücünü artırma vizyonunun somut bir tezahürüdür. Türk savunma sanayii artık yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, dost ve müttefik ülkelere ileri teknolojili sistemler sunan bir yapıya ulaşmıştır.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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