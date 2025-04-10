Türkiye, tarihinde ilk kez jet motoru ihracatı gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Brezilya'da gerçekleştirilen LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılım sağlayan Kale Grubu şirketlerinden Kale Jet Motorları, bu kapsamda önemli bir ihracat başarısına imza attıklarını duyurdu. Firma tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin ilk jet motoru ihracatının gerçekleştirildiği açıklandı.

Savunma sanayisinden bir ilk daha

Kale Jet Motorları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Brezilya’da gerçekleştirilen LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda, Brezilyalı SIATT şirketi ile KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ihracatı ve tedarikine yönelik bir sözleşme imzaladık.” Sözleşmenin henüz kapsamı ve finansal detayları açıklanmış değil.

Brezilya merkezli SIATT şirketi ile sözleşme Kale’nin motorları ilgili firmanın MANSUP-ER Seyir Füzesi’ne entegre edilerek kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ilk turbojet motoru olma özelliğini taşıyan KTJ-3200, şu anda iki farklı varyantıyla TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen SOM ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca seyir füzelerine güç sağlıyor. KTJ-3200, 330 mm çap, 50 kilogram ağırlığıyla 3200 newtona kadar itki üretebiliyor. Seri üretim ve teslimat sürecinde olan KTJ-3200 ve füzelerin üzerinde testlerinden elde edilen bilgi birikimiyle firma, farklı ve daha güçlü turbojet motorlar üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ihracat özelinde şu ifadeleri kullandı: “Brezilya’da düzenlenen LAAD Defence & Security Fuarı kapsamında; yerli ve milli imkanlarla türbinli füze motorları geliştiren Kale Jet Motorları firmamız, Brezilyalı savunma sanayii firması SIATT ile turbojet füze motoru ihracatına yönelik sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, sadece bir ihracat başarısı değil; aynı zamanda Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünler geliştirme ve küresel rekabet gücünü artırma vizyonunun somut bir tezahürüdür. Türk savunma sanayii artık yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, dost ve müttefik ülkelere ileri teknolojili sistemler sunan bir yapıya ulaşmıştır.”

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