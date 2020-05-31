Brim Explorer, deniz turizmine sessizlik konforu sunuyor

Bundan iki yıl önce sürdürülebilir deniz turizmi hayaliyle kurulan Brim Explorer isimli şirket, 2019 yılında suya indirilen Brim adını verdiği ve dalgaları aşmak anlamına gelen hibrit elektrik gemiyle Norveç’te hizmet veriyor. Agnes Arnadottir ve Espen Larsen-Hakkedo isimli girişimcilerin kurduğu şirket, 24 metrelik katamaranla konuklarına Norveç’in doğasını motor sesi olmayan bir teknede deneyimleme imkânı sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Borderlands filmi oyuncu kadrosunun ilk üyesi belli oldu! Cate Blanchett, Lilith’i canlandıracak"

İlginizi Çekebilir

Güneş enerjili Silent 55 ile günde 160 km bedava yolculuk

Norveçli endüstriyel tasarım firması Hareide Design’ın şekil verdiği katamaran, alüminyum ve cam malzeme kullanılarak üretilmiş bir tekne. 11 metrelik genişliğe sahip Brim, 140 yolcu kapasitesine sahip. 800 kWh pil paketine sahip tekne, bu kapasiteyle 10 knot’lık seyir hızında 10 saat denizde kalabiliyor.

Brim Explorer’ın ısrarla üzerinde durduğu konu sessizlik. Bu durum, sadece teknede seyahat eden yolcuların konforu için düşünülmüş bir gelişme değil. Brim Explorer’in sessizliği aslında doğada en alt seviyede gürültü kirliliği yaratmak amacıyla ön plana çıkarılmış. Bu yüzden teknede 1.5 m çapında standart dışı pervaneler kullanılmış. Elektrikli tahrik sistemi de devreye girdiğinde teknenin suda yarattığı titreşim ve ses neredeyse sıfırlanmış. Sesin deniz canlıları üzerindeki önemine dikkat çeken Agnes Arnadottir, bu konuda yaptığı açıklamada “Gün geçtikçe, okyanuslarda ortaya çıkan gürültü kirliliğinin deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerini gösteren raporlar görüyoruz. Küçük balıklar bile iletişim için sese ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden insan kaynaklı gürültü, bu canlıların yaşamlarında olumsuz etkiler yaratıyor.” ifadelerini kullanmış.

Katamaranda bulunan sualtı mikrofonu, kamera ve dron gibi ekipman ise yolculara suyun altında ve üstünde neler olup bittiğini görme şansı sunuyor.

İki hafta önce Bard isimli ikinci tekneyi de teslim alan Brim Explorer, ileriki safhada envanterine bu kez tam elektrikli iki tekne daha katmayı bekliyor.