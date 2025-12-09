Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    25 bin konteyner taşıyabilen dünyanın ilk nükleer kargo gemisi geliyor

    Çin, 25 bin konteyner taşıyacak dünyanın ilk nükleer tahrikli yük gemisini geliştirmeye hazırlanıyor. 200 MW gücündeki toryum reaktörüyle 40 yıl hizmet verecek bu dev proje sektörü dönüştürebilir.

    25 bin konteyner taşıyan dünyanın ilk nükleer kargo gemisi yolda Tam Boyutta Gör
    Çin, küresel deniz ticaretinde ezber bozabilecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkenin en köklü tersanelerinden Jiangnan Shipyard, 25 bin konteyner taşıyabilecek nükleer enerjili bir yük gemisi için çalışmalar yürütüyor. Bu gemi hayata geçerse, ticari taşımacılıkta nükleer tahrik sisteminin ilk kez bu ölçekte kullanılması anlamına gelecek.

    Şanghay’daki Marintec China fuarı sırasında konuşan Jiangnan Shipyard Başkan Yardımcısı Lin Qingshan, tasarım aşamasındaki geminin yaklaşık 10 yıl içinde inşa sürecine başlayabileceğini belirtti. Lin, proje kapsamında yalnızca gemi değil, aynı zamanda nükleer tahrikli ticari gemilere özel üretim tesisleri kurmayı da planladıklarını ifade etti. Bu yeni tesislerin maliyetine dair herhangi bir detay ise paylaşılmadı.

    Toryum bazlı reaktör kullanılacak

    Planlanan dev yük gemisinin kalbinde 200 megawatt gücünde, toryum bazlı erimiş tuz reaktörü bulunuyor. Dördüncü nesil nükleer teknoloji sınıfına giren bu sistemin 40 yıllık operasyon ömrüne sahip olacağı belirtiliyor. Bu tip reaktörler, yüksek güvenlik seviyesi, düşük yakıt tüketimi ve uzun bakım döngüleriyle öne çıkıyor.

    25 bin konteyner taşıyan dünyanın ilk nükleer kargo gemisi yolda Tam Boyutta Gör
    Bugüne dek nükleer tahrik daha çok askeri platformlarda, özellikle denizaltı ve uçak gemilerinde kullanıldı. Ancak ticari yük taşımacılığında henüz hiçbir nükleer konteyner gemisi hizmete girmedi. Buna rağmen savunucular, bu teknoloji sayesinde sıfır emisyonlu operasyon, yeniden yakıt ikmali gerektirmeden uzun menzilli seyir, düşük yakıt maliyeti ve daha yüksek seyir hızı gibi avantajların elde edilebileceğini vurguluyor.

    Öte yandan 25 bin konteyner kapasitesi de ayrı bir rekor anlamına geliyor. Halihazırda e büyük konteyner gemisi olan MSC Irina, 24 bin 346 konteyner kapasitesine sahip.

    Lin, tüm bu olası kazanımlara rağmen regülasyon tarafındaki belirsizliğin en büyük engel olduğunun altını çizdi. Sivil bir nükleer geminin hangi ulusal veya uluslararası otorite tarafından onaylanacağı hâlâ netleşmiş değil.

    Bu iddialı girişim, Çin’in gemi inşa sektöründe artan jeopolitik ve ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor. 2025’in ilk dokuz ayında Çin tersanelerinin küresel sipariş payı deadweight tonajı bazında yüzde 65’e gerilerken, bu oran önceki yıl yaklaşık yüzde 75’ti. Aynı dönemde yeni siparişlerde yüzde 61’lik sert bir düşüş yaşandı. Bu tabloya ek olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan tersanelerini yeniden canlandırmak için milyarlarca dolarlık yatırım planları açıklaması sektördeki rekabeti daha da kızıştırıyor.

    Bu koşullar altında Jiangnan’ın bağlı olduğu China State Shipbuilding Corp (CSSC), küresel pazarın üst segmentine yönelmeyi stratejik öncelik hâline getirmiş durumda. Dünyanın en büyük gemi inşa grubu olan CSSC, dünya üretiminin yaklaşık üçte birini kontrol ediyor ve özellikle kruvaziyer gemileri, derin deniz sondaj platformları ve nükleer tahrikli gemiler gibi yüksek teknoloji isteyen alanlara ağırlık veriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    titreme için dideral kullananlar harper biyokimya pdf game of thrones izlenir mi aile arabası tavsiye hafif ticari araçlarda kış lastiği zorunlu mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12S
    Xiaomi Redmi Note 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum