25 bin konteyner taşıyabilen dünyanın ilk nükleer kargo gemisi geliyor

Tam Boyutta Gör Çin, küresel deniz ticaretinde ezber bozabilecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkenin en köklü tersanelerinden Jiangnan Shipyard, 25 bin konteyner taşıyabilecek nükleer enerjili bir yük gemisi için çalışmalar yürütüyor. Bu gemi hayata geçerse, ticari taşımacılıkta nükleer tahrik sisteminin ilk kez bu ölçekte kullanılması anlamına gelecek.

Şanghay’daki Marintec China fuarı sırasında konuşan Jiangnan Shipyard Başkan Yardımcısı Lin Qingshan, tasarım aşamasındaki geminin yaklaşık 10 yıl içinde inşa sürecine başlayabileceğini belirtti. Lin, proje kapsamında yalnızca gemi değil, aynı zamanda nükleer tahrikli ticari gemilere özel üretim tesisleri kurmayı da planladıklarını ifade etti. Bu yeni tesislerin maliyetine dair herhangi bir detay ise paylaşılmadı.

Toryum bazlı reaktör kullanılacak

Planlanan dev yük gemisinin kalbinde 200 megawatt gücünde, toryum bazlı erimiş tuz reaktörü bulunuyor. Dördüncü nesil nükleer teknoloji sınıfına giren bu sistemin 40 yıllık operasyon ömrüne sahip olacağı belirtiliyor. Bu tip reaktörler, yüksek güvenlik seviyesi, düşük yakıt tüketimi ve uzun bakım döngüleriyle öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne dek nükleer tahrik daha çok askeri platformlarda, özellikle denizaltı ve uçak gemilerinde kullanıldı. Ancak ticari yük taşımacılığında henüz hiçbir nükleer konteyner gemisi hizmete girmedi. Buna rağmen savunucular, bu teknoloji sayesinde sıfır emisyonlu operasyon, yeniden yakıt ikmali gerektirmeden uzun menzilli seyir, düşük yakıt maliyeti ve daha yüksek seyir hızı gibi avantajların elde edilebileceğini vurguluyor.

Öte yandan 25 bin konteyner kapasitesi de ayrı bir rekor anlamına geliyor. Halihazırda e büyük konteyner gemisi olan MSC Irina, 24 bin 346 konteyner kapasitesine sahip.

Lin, tüm bu olası kazanımlara rağmen regülasyon tarafındaki belirsizliğin en büyük engel olduğunun altını çizdi. Sivil bir nükleer geminin hangi ulusal veya uluslararası otorite tarafından onaylanacağı hâlâ netleşmiş değil.

Bu iddialı girişim, Çin’in gemi inşa sektöründe artan jeopolitik ve ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor. 2025’in ilk dokuz ayında Çin tersanelerinin küresel sipariş payı deadweight tonajı bazında yüzde 65’e gerilerken, bu oran önceki yıl yaklaşık yüzde 75’ti. Aynı dönemde yeni siparişlerde yüzde 61’lik sert bir düşüş yaşandı. Bu tabloya ek olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan tersanelerini yeniden canlandırmak için milyarlarca dolarlık yatırım planları açıklaması sektördeki rekabeti daha da kızıştırıyor.

Bu koşullar altında Jiangnan’ın bağlı olduğu China State Shipbuilding Corp (CSSC), küresel pazarın üst segmentine yönelmeyi stratejik öncelik hâline getirmiş durumda. Dünyanın en büyük gemi inşa grubu olan CSSC, dünya üretiminin yaklaşık üçte birini kontrol ediyor ve özellikle kruvaziyer gemileri, derin deniz sondaj platformları ve nükleer tahrikli gemiler gibi yüksek teknoloji isteyen alanlara ağırlık veriyor.

