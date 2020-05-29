Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Borderlands filmi oyuncu kadrosunun ilk üyesi belli oldu! Cate Blanchett, Lilith’i canlandıracak

    2015 yılından beri gündemde olan Borderlands uyarlaması için yapımcı şirket Lionsgate, bugün önemli bir açıklama yaptı. Şirkete göre ünlü aktris Cate Blanchett, filmde Siren Lilith'i canlandıracak.
    2 sa.
    456
    14
    3
    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Borderlands filmi oyuncu kadrosunun ilk üyesi belli oldu! Cate Blanchett, Lilith’i canlandıracak
    Tam Boyutta Gör

    Lionsgate’in 2015 yılından beri gündeminde olan Borderlands film uyarlaması için kadro yavaş yavaş şekillenmeye devam ediyor. Şubat ayı içinde ilk detaylara ulaştığımız uyarlama için yönetmen koltuğuna Hostel filmlerinden tanıdığımız Eli Roth’un oturacağını senaryoyu ise Chernobyl dizisinden tanıdığımız Craig Mazin’in sırtlanacağını öğrenmiştik.

    Filmin oyuncu kadrosu için ise çok net isimler olmamakla birlikte bazı oyuncuların adı da geçmiyor değildi. O oyunculardan biri ise Yüzüklerin Efendisi Üçlemesinin unutulmaz karakteri Leydi Galadriel’i de canlandıran Cate Blanchett’ten başkası değildi. Lionsgate’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ünlü aktrisle ilgili söylentilere son verdi ve oyuncunun film kadrosuna resmen katıldığını duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Borderlands filminin yönetmeni belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Federal Havacılık Dairesi, SpaceX’e Starship prototipini uçurma iznini resmen verdi"

    Borderlands uyarlamasında oyunun en önemli NPC’lerinden Siren Lilith’i canlandıracak olan Avustralyalı Blanchett, film kadrosunun ilk oyuncusu oldu. Lionsgate, ünlü aktrisin film kadrosuna katılması kapsamında yaptığı açıklamada “BU BİR ŞAKA DEĞİL. Cate Blanchett, Borderlands dünyasına hoşgeldiniz.” ifadelerini kullandı.

    Filmin yönetmeni Eli Roth da Blanchett’i film kadrosunda görmekten duyduğu mutluluğu birkaçç cümleyle ifade etti. Roth, aktris için “Muhteşem Cate Blanchett, Borderlands filminde yer alacağı için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. The House with a Clock in Its Walls harika bir ortaklığımız oldu ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki altından kalkamayacağı rol yok. Dramdan komediye ve oradan da aksiyona.. Cate, her sahnenin hakkını veren biri. Onunla çalışmak, emin olun ki her yönetmenin hayalidir ve ben onla bu şansı daha büyük bütçeli bir yapımda ikinci kez elde ettiğim için çok şanslıyım. Cate ile birlikte çalışmak isteyenler on numara performans göstermeleri gerektiğini bilir ve eminim ki onun tescillenmiş kariyeri için hafızalarda iz bırakacak bir karakter daha yaratacağız.” sözlerini sarf etti.

    Borderlands filmi oyuncu kadrosunun ilk üyesi belli oldu! Cate Blanchett, Lilith’i canlandıracak

    Cate Blanchett ile oyuncu kadrosuna sağlam bir giriş yapan Lionsgate, bakalım kadronun diğer üyelerinde de bizlere sürpriz yapacak mı? Borderlands filmi ile ilgili henüz bir gösterim tarihi bulunmuyor.



    https://www.gamesradar.com/borderlands-movie-eyes-cate-blanchett-for-lilith/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Federal Havacılık Dairesi, SpaceX’e Starship prototipini uçurma iznini resmen verdi
    10 sa.
    Cumhurbaşkanı, yeni normalleşme kararlarını açıkladı
    1 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 sn.
    Tamam iyi oyuncu da filmin konusu ne abi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    melkor23 (Ertunga ) 1 sa.
    Güzelim kızılları heba ediyorlar. Önce Triss'e yazık ettiler şimdi de Lilith'i 51 yaşındaki Cate teyzemize vermişler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muroooo19 (murat aksdjas) 2 sa.
    Pintipanda dan izlemiştim oyunu. Çok keyifli bir oyundu. Panda nin acemi oyuncuyla birleşince çok eğlenceli olmuştu.
    Balnket de kaliteli bir oyuncu bence. Merakla bekliyorum. Şu jokerin manitasinin filmi vardı. Beyzbol sopalı hatun. Bence ona da çok yakışırdı bu karakter.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor 41 dk. OnePlus'ın McLaren ile iş ortaklığı sona erdi 1 sa. Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı 1 sa. LIDAR sensörü ile gelmesi beklenen Honor Play 4 Pro'nun ilk canlı fotoğrafı sızdı 2 sa. SpaceX'in dev roket prototipi infilak etti! İşte patlamadan görüntüler 2 sa. Oppo Band akıllı bilekliğin resmi basın görselleri yayınlandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Borderlands filmi oyuncu kadrosunun ilk üyesi belli oldu! Cate Blanchett, Lilith’i canlandıracak Sonraki HMD Global, katlanabilir Nokia telefon modelini askıya aldı 3 sa. Bugünün vaka sayısı: 1141 (29 Mayıs) 4 sa. CD Project'te yüzler gülüyor: The Witcher serisi 50 milyon satış rakamına ulaştı 4 sa. Oyun tarihindeki en gerçekçi "sıvı fiziği" yeni Half-Life'ta ortaya çıktı 5 sa. Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir 5 sa. Sonic the Hedgehog devam filmi geliyor 6 sa. PS5 lansman tarihi resmen açıklandı 6 sa. Ryzen 7 4700G ve Ryzen 5 4400G’nin benchmark sonuçları ortaya çıktı 6 sa. Samsung Galaxy M01'in görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 7 sa. Google'dan sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olacak araç: Sodar 7 sa. Qualcomm yeni WiFi 6E yongalarını duyurdu 8 sa. Intel Lakefield barındıran ilk ürün Galaxy Book S oldu 8 sa. Volkswagen'den Çin'de elektrikli araçlara yönelik 2,1 milyar euro'luk yatırım 9 sa. 350$’lık bu USB cihazı sizi 5G’nin zararlı sinyallerinden koruyacak(!) 9 sa. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da yüzde 44 azaldı 10 sa. Federal Havacılık Dairesi, SpaceX’e Starship prototipini uçurma iznini resmen verdi 10 sa. Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmini finanse edecek 11 sa. Oppo Reno 3 cep telefonu "4 Kameralı orta sınıf" video inceleme 11 sa. Razer Blade 15 Studio Edition yenilendi 11 sa. Yeni Volkswagen Nivus, markanın SUV ailesine katıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi