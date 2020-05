Borderlands filmi oyuncu kadrosunun ilk üyesi belli oldu! Cate Blanchett, Lilith’i canlandıracak

Tam Boyutta Gör

Lionsgate’in 2015 yılından beri gündeminde olan Borderlands film uyarlaması için kadro yavaş yavaş şekillenmeye devam ediyor. Şubat ayı içinde ilk detaylara ulaştığımız uyarlama için yönetmen koltuğuna Hostel filmlerinden tanıdığımız Eli Roth’un oturacağını senaryoyu ise Chernobyl dizisinden tanıdığımız Craig Mazin’in sırtlanacağını öğrenmiştik.

Filmin oyuncu kadrosu için ise çok net isimler olmamakla birlikte bazı oyuncuların adı da geçmiyor değildi. O oyunculardan biri ise Yüzüklerin Efendisi Üçlemesinin unutulmaz karakteri Leydi Galadriel’i de canlandıran Cate Blanchett’ten başkası değildi. Lionsgate’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ünlü aktrisle ilgili söylentilere son verdi ve oyuncunun film kadrosuna resmen katıldığını duyurdu.

Borderlands uyarlamasında oyunun en önemli NPC’lerinden Siren Lilith’i canlandıracak olan Avustralyalı Blanchett, film kadrosunun ilk oyuncusu oldu. Lionsgate, ünlü aktrisin film kadrosuna katılması kapsamında yaptığı açıklamada “BU BİR ŞAKA DEĞİL. Cate Blanchett, Borderlands dünyasına hoşgeldiniz.” ifadelerini kullandı.

Filmin yönetmeni Eli Roth da Blanchett’i film kadrosunda görmekten duyduğu mutluluğu birkaçç cümleyle ifade etti. Roth, aktris için “Muhteşem Cate Blanchett, Borderlands filminde yer alacağı için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. The House with a Clock in Its Walls harika bir ortaklığımız oldu ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki altından kalkamayacağı rol yok. Dramdan komediye ve oradan da aksiyona.. Cate, her sahnenin hakkını veren biri. Onunla çalışmak, emin olun ki her yönetmenin hayalidir ve ben onla bu şansı daha büyük bütçeli bir yapımda ikinci kez elde ettiğim için çok şanslıyım. Cate ile birlikte çalışmak isteyenler on numara performans göstermeleri gerektiğini bilir ve eminim ki onun tescillenmiş kariyeri için hafızalarda iz bırakacak bir karakter daha yaratacağız.” sözlerini sarf etti.

Cate Blanchett ile oyuncu kadrosuna sağlam bir giriş yapan Lionsgate, bakalım kadronun diğer üyelerinde de bizlere sürpriz yapacak mı? Borderlands filmi ile ilgili henüz bir gösterim tarihi bulunmuyor.

