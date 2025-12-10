Giriş
    CATL, 3 yıl içinde elektrikli kargo gemilerini hedefliyor

    Çinli batarya devi CATL, önümüzdeki üç yıl içinde okyanus ötesi elektrikli kargo gemilerini devreye almayı hedefliyor. Şirket, trilyon dolarlık endüstri fırsatı görüyor.

    CATL, 3 yıl içinde elektrikli kargo gemilerini hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya ve teknoloji devi CATL, önümüzdeki üç yıl içinde okyanus ötesi elektrikli kargo gemilerini denizlerle buluşturmayı hedefliyor. Şirketin denizcilik birimi genel müdürü Su Yiyi, deniz taşımacılığının karbondan arındırılmasının trilyon dolarlık endüstri sağlayacağını söyledi.

    Geçtiğimiz hafta Şanghay’da düzenlenen Marintec fuarında konuşan Su Yiyi, CATL’in sadece karayolu elektrifikasyonunda değil, deniz taşımacılığında da önemli bir büyüme alanı yakaladığını vurguladı. Şirket, dünya genelindeki elektrikli otomobillerin yaklaşık yüzde 40’ında kullanılan lityum iyon hücreleri üretmekte.

    CATL için yeni hedef denizcilik

    Denizcilik bölümü, özellikle büyük nehir yolcu gemisi Yangtze River Three Gorges 1'e güç kaynağı sağlamıştı. Bu gemi, 10.000'den fazla batarya hücresine ihtiyaç duymuştu. İnşa edildiği tarihte diğer gemilerden daha fazla enerji depolama kapasitesine sahipti.

    CATL, 3 yıl içinde elektrikli kargo gemilerini hedefliyor Tam Boyutta Gör
    CATL, denizcilik pazarını genişletmek amacıyla kıyı şarj istasyonları ve gemi üzeri güç yönetim sistemleri kurmayı planlıyor. Şirket, bataryaları, kapsamlı bir şarj ağı ve bulut tabanlı güvenlik yönetimiyle desteklediği “gemi-kıyı-bulut” hizmet modeliyle uçtan uca elektrifikasyon sunmayı hedefliyor. Bu model, özellikle uzun menzilli okyanus ötesi gemilerde dayanıklı enerji çözümleri sağlarken, iç nehir taşımacılığında konteyner tipi güç paketleriyle hızlı batarya değişimine imkan tanıyor ve uzun şarj sürelerini ortadan kaldırıyor.

    Yine de deniz taşımacılığının elektrifikasyonu karayolu taşımacılığından çok daha zorlu. Gemiler, yüksek nem ve tuzluluk oranına sahip ortamlarda çalışmak zorunda kalırken yüksek güç talebi ve uzun seyir mesafeleri de ayrı bir zorluk olarak öne çıkıyor. CATL farklı gemi tipleri için çeşitlendirilmiş yaklaşımlar gerektiğini belirtiyor. Tur teknelerinde tamamen elektrikli çözümler öncelikli olarak tercih edilirken, iç nehir kargo gemilerinde konteyner tipi bataryalar ve hızlı değişim sistemleri daha uygun bulunuyor. Açık deniz gemileri ise daha yüksek güçlü ve yoğun enerji kapasitesine sahip bataryalara ihtiyaç duyuyor.

    Uzun menzilli kargo gemilerinin ilk aşamalarda hem elektrik hem de geleneksel yakıt sistemlerini bir arada kullanması bekleniyor. Özellikle Asya-Avrupa rotasında seyreden gemiler, yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle genellikle yakıt ikmali yapmadan yolculuklarını tamamlıyor. Ancak CATL yöneticileri, daha gelişmiş ve hafif batarya sistemleri sayesinde uzun okyanus geçişlerinin yakında tamamen elektrikli gemilerle yapılabileceğine inanıyor.

