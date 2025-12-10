CATL, 3 yıl içinde elektrikli kargo gemilerini hedefliyor

Geçtiğimiz hafta Şanghay’da düzenlenen Marintec fuarında konuşan Su Yiyi, CATL’in sadece karayolu elektrifikasyonunda değil, deniz taşımacılığında da önemli bir büyüme alanı yakaladığını vurguladı. Şirket, dünya genelindeki elektrikli otomobillerin yaklaşık yüzde 40’ında kullanılan lityum iyon hücreleri üretmekte.
CATL için yeni hedef denizcilik
Denizcilik bölümü, özellikle büyük nehir yolcu gemisi Yangtze River Three Gorges 1'e güç kaynağı sağlamıştı. Bu gemi, 10.000'den fazla batarya hücresine ihtiyaç duymuştu. İnşa edildiği tarihte diğer gemilerden daha fazla enerji depolama kapasitesine sahipti.
Yine de deniz taşımacılığının elektrifikasyonu karayolu taşımacılığından çok daha zorlu. Gemiler, yüksek nem ve tuzluluk oranına sahip ortamlarda çalışmak zorunda kalırken yüksek güç talebi ve uzun seyir mesafeleri de ayrı bir zorluk olarak öne çıkıyor. CATL farklı gemi tipleri için çeşitlendirilmiş yaklaşımlar gerektiğini belirtiyor. Tur teknelerinde tamamen elektrikli çözümler öncelikli olarak tercih edilirken, iç nehir kargo gemilerinde konteyner tipi bataryalar ve hızlı değişim sistemleri daha uygun bulunuyor. Açık deniz gemileri ise daha yüksek güçlü ve yoğun enerji kapasitesine sahip bataryalara ihtiyaç duyuyor.
Uzun menzilli kargo gemilerinin ilk aşamalarda hem elektrik hem de geleneksel yakıt sistemlerini bir arada kullanması bekleniyor. Özellikle Asya-Avrupa rotasında seyreden gemiler, yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle genellikle yakıt ikmali yapmadan yolculuklarını tamamlıyor. Ancak CATL yöneticileri, daha gelişmiş ve hafif batarya sistemleri sayesinde uzun okyanus geçişlerinin yakında tamamen elektrikli gemilerle yapılabileceğine inanıyor.