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Buffalo 90MB/sn yazma hızını destekleyen yeni bellek kartlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo 90MB/sn yazma hızını destekleyen yeni bellek kartlarını duyurdu
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Profesyonel fotoğrafçılar ve DSLR fotoğraf makineleri için yüksek hızlı CompactFlash bellek kartları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Japonya merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Buffalo, 600x performans derecelendirmesine sahip, yüksek hızlı yeni modellerini duyurdu. Firmanın RCF-H serisi altında hazırladığı 8GB, 16GB ve 32GB kapasiteli CompactFlash bellek kartlarının 90MB/sn'ye varan yazma hızlarına destek verebildikleri açıklandı. Japonya'da satışına yeni başlanan bellek kartları, kapasitelerine göre sırasıyla 180$, 340$ ve 564$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyorlar.


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Batuist 10 yıl
hem hızlı hemde pahalılar.. Türkiyede olsalar çok daha pahalı olacakları kesin..
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usmcsas 10 yıl
yavbe baya hızlıymıs
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