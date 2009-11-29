Buffalo 90MB/sn yazma hızını destekleyen yeni bellek kartlarını duyurdu

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Profesyonel fotoğrafçılar ve DSLR fotoğraf makineleri için yüksek hızlı CompactFlash bellek kartları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Japonya merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Buffalo, 600x performans derecelendirmesine sahip, yüksek hızlı yeni modellerini duyurdu. Firmanın RCF-H serisi altında hazırladığı 8GB, 16GB ve 32GB kapasiteli CompactFlash bellek kartlarının 90MB/sn'ye varan yazma hızlarına destek verebildikleri açıklandı. Japonya'da satışına yeni başlanan bellek kartları, kapasitelerine göre sırasıyla 180$, 340$ ve 564$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyorlar.