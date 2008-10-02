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Buffalo Eee PC için 16GB kapasiteli SSD hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
5,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli donanım ve komponent üreticisi Buffalo, Asus'un Eee PC 901-X modeli için hazırladığı yeni SSD'sini duyurdu. Asus'un Atom platformunu temel alan ve 8.9" ekranla gelen netbook'u için hazırlanan 32.1x69.5x3.5mm boyutlarında ve 10.6 gram ağırlığındaki SHD-EP9S16G kod adlı depolama çözümü 33MB/sn okuma ve 22.4MB/sn'lik yazma hızlarına sahip. SLC (single-level cell) tipi NAND flash yongası kullanan mini-SSD, 16GB'lık depolama alanı sunuyor. Önümüzdeki iki hafta içerisinde kullanıma sunulması beklenen Buffalo'nun Eee PC odaklı yeni depolama çözümünün yurt dışı fiyatı 265$ olacak.

Buffalo Eee PC için 16GB kapasiteli SSD hazırladı
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Buffalo Eee PC için 16GB kapasiteli SSD hazırladı
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mehmedakif 11 yıl
yaygınlaştıkca ucuzla, şimdilik pahalı. "Mehmet Akif İlleez"
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WinteR 11 yıl
Tüplü araçlara nazaran bizde Flash diskli Eee yapalım, 4 gb 20ytl x 4 80 ytl.
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max975 11 yıl
markalar üretilmesi iyi ama fiyatı yükseltmesin
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Ahmet_Amet 11 yıl
Bunun fiyatı ocz ninkinen daha pahalı ocz nin 64 gbytlık olan modelinin fiyatı 189 evrodan satılıyor ama bence bu ssd markaları cogalmaya basladıkca fıyatlarda düser gibime geliyor..
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