Buffalo Eee PC için 16GB kapasiteli SSD hazırladı

Japonya merkezli donanım ve komponent üreticisi Buffalo, Asus'un Eee PC 901-X modeli için hazırladığı yeni SSD'sini duyurdu. Asus'un Atom platformunu temel alan ve 8.9" ekranla gelen netbook'u için hazırlanan 32.1x69.5x3.5mm boyutlarında ve 10.6 gram ağırlığındaki SHD-EP9S16G kod adlı depolama çözümü 33MB/sn okuma ve 22.4MB/sn'lik yazma hızlarına sahip. SLC (single-level cell) tipi NAND flash yongası kullanan mini-SSD, 16GB'lık depolama alanı sunuyor. Önümüzdeki iki hafta içerisinde kullanıma sunulması beklenen Buffalo'nun Eee PC odaklı yeni depolama çözümünün yurt dışı fiyatı 265$ olacak.

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