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Buffalo, MicroStation serisi taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo, MicroStation serisi taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu
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Depolama çözümleri üreticisi Buffalo, MicroStation (SHD-PEU2) serisi taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu. 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile lanse edilen yeni sürücülerin, 57 x 13 x 98 mm boyutlarında ve 62 gram ağırlığında oldukları açıklandı. Bilgisayar bağlantısını USB 1.1 ve 2.0 ara birimleri üzerinden gerçekleştiren yeni sürücüler, Parlak Siyah tasarımlı şık kasalarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. SSD sürücüler arasında en yüksek performans değerlerine sahip olmasalar da kendi sınıflarında iddia olacakları belirtilen NAND flash tabalı depolama sürücüleri, Memeo Autosync ve Secure Lock Ware gibi veri yönetimi ve içerik güvenliğine yönelik çeşitli yazılımları da beraberinde getiriyor.

Buffalo tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulacak yeni sürücülerin ay sonuna doğru raflarda olması beklenirken, yurt dışı satış fiyatlarının 115 Avro seviyesinden başlaması bekleniyor.


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CoreXXX 9 yıl
daha pc mize almdık adamlar taşınabilirini çıkartmış:D
madem bu kadar pahalı bi ürün insan usb 3.0 yapar ayıp :))
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Batuist 9 yıl
USB2 ile max. hız ort. 30MB/sn bu değerleri veren aynı kapasitede USB flash bellekler mevcut.. Bu ürünü anlamak mümkün değil..
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TELESCOPE 9 yıl

Batuist

USB2 ile max. hız ort. 30MB/sn bu değerleri veren aynı kapasitede USB flash bellekler mevcut.. Bu ürünü anlamak mümkün değil..



okuyunca akla geleni belirtmişsiniz, katılıyorum size
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hapocod 9 yıl

Batuist

USB2 ile max. hız ort. 30MB/sn bu değerleri veren aynı kapasitede USB flash bellekler mevcut.. Bu ürünü anlamak mümkün değil..


uzun lafın kısası
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daysleeperxp 9 yıl
SSD'ler en basit tabirle bellek yongalarından üretiliyorlar, içlerinde hareketli disk vb. hiçbir parça yok, Hdd'lerden daha uzun ömürlü, daha güvenli, daha hızlı, daha az enerji tüketen, darbeye karşı daha dayanıklı ürünler.Ve Usb arayüzüne mahkum edilmeyecek kadar hızlılar genelde.
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DH Misafiri 9 yıl
Bunların normal 2.5" lik HDD'lerden farkı nedir? Daha mı hızlı? Daha mı yüksek kapasiteli? Daha mı ucuz? Teknik ayrıntılarını bilen biri açıklayabilir mi?
Bende 500 GB lik 2.5" lik WD HDD var aynı bunun gibi yaklasik 85 Avro gibi bir fiyata almıştım. Hız konusunu bilmiyorum. Sanırım çok hızlılar...
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yc#1 9 yıl
Bu SSD'leri USB 2.0 olarak piyasaya sürmelerini anlamıyorum. Bari içindeki diski çıkartabiliyor olsaydık. En azından laptopa takabilirdik.
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hapocod 9 yıl
2 aya kalmaz batar bu firma
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