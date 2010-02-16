Buffalo, MicroStation serisi taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu

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Depolama çözümleri üreticisi Buffalo, MicroStation (SHD-PEU2) serisi taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu. 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile lanse edilen yeni sürücülerin, 57 x 13 x 98 mm boyutlarında ve 62 gram ağırlığında oldukları açıklandı. Bilgisayar bağlantısını USB 1.1 ve 2.0 ara birimleri üzerinden gerçekleştiren yeni sürücüler, Parlak Siyah tasarımlı şık kasalarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. SSD sürücüler arasında en yüksek performans değerlerine sahip olmasalar da kendi sınıflarında iddia olacakları belirtilen NAND flash tabalı depolama sürücüleri, Memeo Autosync ve Secure Lock Ware gibi veri yönetimi ve içerik güvenliğine yönelik çeşitli yazılımları da beraberinde getiriyor.

Buffalo tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulacak yeni sürücülerin ay sonuna doğru raflarda olması beklenirken, yurt dışı satış fiyatlarının 115 Avro seviyesinden başlaması bekleniyor.