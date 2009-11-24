Buffalo USB 3.0 destekli depolama sürücülerini satışa sunuyor

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Buffalo, USB 3.0 destekli harici sürücülerini satışa sunuyor. Firmanın DriveStation HD-HXU3 serisi altında hazırladığı yeni nesil depolama çözümleri 1TB, 1.5TB ve 2TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyorlar. USB 3.0 ara birimi üzerinden daha yüksek hızda veri transferi vaat eden yeni sürücüler aynı zamanda geriye doğru uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 ara birimi üzerinde de kullanılabiliyor. Veri transfer hızı 130MB/sn olarak açıklanan parlak Siyah kasalı yeni sürücüler Memeo isimli otomatik içerik yedekleme yazılımı ile birlikte geliyorlar.

Profesyonel kullanıcıları, dijital içerik yaratıcılarını ve teknoloji tutkunlarını hedef alan yeni sürücüler için Buffalo'dan Ralp Spagnola, yenilikçilik her zaman için Buffalo'nun temel değeri olmuştur, DriveStation HD-HXU3 serisi sürücülerimizle de USB 3.0 ara biriminin performansını ve en yeni sabit disk teknolojilerini pazara sunuyoruz açıklamalarında bulundu.

Buffalo'nun 1TB, 1.5TB ve 2TB kapasiteli yeni depolama sürücüleri sırasıyla 200$, 250$ ve 400$'lık yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.