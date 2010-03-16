Buffalo yeni kablosuz mouse'unu tanıttı: BSMLW09S

Buffalo, yeni kablosuz fare'si olan BSMLW09S'yi tanıttı

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Buffalo'nun ürettiği kablosuz mouse, AA türü tek pil ile çalışıyor. Kullanım mesafesinin maksimum 10 metre olduğu belirtilen mouse'un 2.4 Ghz'lik frekansı kullandığı belirtiliyor. Çözünürlük olarak 800dpi/1,600dpi desteklediği belirtilen ürünün,Windows 7, Windows Vista, XP, 2000 ve Mac OS 10.5 desteği bulunuyor. Buffalo BSMLW09S kablosuz fare'nin 44$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtiliyor.