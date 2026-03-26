AMD kendi sınırlarını aştı: Ryzen 9 9950X3D2 tanıtıldı

İşlemcinin resmi çıkış tarihi 22 Nisan 2026 olarak açıklanırken, fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.
Yeni önbellek tasarımı ile performans daha da artıyor
Ryzen 9 9950X3D2’nin öne çıkan yeniliği 3D V-Cache teknolojisinin her iki CCD’ye birden uygulanması. AMD bunu ilk kez bu işlemciyle birlikte yapıyor. Bu sayede oyun iş parçacıkları veya üretkenlik uygulamaları, hangi CCD üzerinde çalışırsa çalışsın geniş L3 önbelleğe doğrudan erişim sağlayabiliyor. AMD’ye göre bu tasarım özellikle büyük veri setleriyle çalışan yazılımlar, oyun motoru derlemeleri ve AI eğitiminde gecikmeyi azaltıyor. Böylece kullanıcılar, tek bir işlemcide yüksek oyun performansı ile üretkenlik odaklı görevleri bir arada deneyimleyebiliyor.
Yeni model, serinin en yüksek güç tüketimine sahip işlemcisi olarak 200 W TDP ile geliyor. AMD, Ryzen 9 9950X3D2’yi yalnızca oyun performansı için değil, aynı zamanda yazılım derlemeleri, AI eğitim ve çıkarımı, 3D render ve video üretimi gibi büyük veri seti gerektiren üretkenlik iş yükleri için de optimize etmiş durumda.
Ryzen 9 9950X3D2 performansı
|Zen 5 X3D Serisi
|9800X3D
|9850X3D
|9900X3D
|9950X3D
|9950X3D2 Dual
|Çıkış Tarihi
|7 Kas 2024
|29 Oca 2026
|12 Mar 2025
|12 Mar 2025
|22 Nis 2026
|Çekirdek/İzlek
|8-çekirdek/16-izlek
|8-çekirdek/16-izlek
|12-çekirdek/24-izlek
|16-çekirdek/32-izlek
|16-çekirdek/32-izlek
|L2 Ön Bellek
|8x 1 MB
|8x 1 MB
|12x 1 MB
|16x 1 MB
|16x 1 MB
|L3 Ön Bellek
|96 MB
|96 MB
|96 MB + 32 MB
|96 MB + 32 MB
|2x 96 MB
|Toplam Ön Bellek
|104 MB
|104 MB
|140 MB
|144 MB
|208 MB
|Temel Frekans
|4.70 GHz
|4.70 GHz
|4.40 GHz
|4.30 GHz
|4.30 GHz
|Maks. Boost Frekansı
|5.20 GHz
|5.60 GHz
|5.50 GHz
|5.70 GHz
|5.60 GHz
|TDP (Güç Tüketimi)
|120 W
|120 W
|120 W
|170 W
|200 W
|PCI-Express
|Gen 5 x24
|Gen 5 x24
|Gen 5 x24
|Gen 5 x24
|Gen 5 x24
|Yonga Seti Veriyolu
|PCIe Gen 4 x4
|PCIe Gen 4 x4
|PCIe Gen 4 x4
|PCIe Gen 4 x4
|PCIe Gen 4 x4
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Skyrim oynatıyor mu