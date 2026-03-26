AMD kendi sınırlarını aştı: Ryzen 9 9950X3D2 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör AMD, uzun süredir beklenen Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition işlemcisini resmen duyurdu. AM5 soketli masaüstü işlemci, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile Zen 5 mimarisinin en güçlü temsilcisi olarak konumlanıyor. Yeni model, önceki Ryzen 9 9950X3D’nin üzerinde yer alıyor ve her iki CCD’de (CPU Complex Die) 3D V-Cache teknolojisini kullanarak ailenin geri kalanından ayrışıyor.

İşlemcinin resmi çıkış tarihi 22 Nisan 2026 olarak açıklanırken, fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.

Yeni önbellek tasarımı ile performans daha da artıyor

Ryzen 9 9950X3D2’nin öne çıkan yeniliği 3D V-Cache teknolojisinin her iki CCD’ye birden uygulanması. AMD bunu ilk kez bu işlemciyle birlikte yapıyor. Bu sayede oyun iş parçacıkları veya üretkenlik uygulamaları, hangi CCD üzerinde çalışırsa çalışsın geniş L3 önbelleğe doğrudan erişim sağlayabiliyor. AMD’ye göre bu tasarım özellikle büyük veri setleriyle çalışan yazılımlar, oyun motoru derlemeleri ve AI eğitiminde gecikmeyi azaltıyor. Böylece kullanıcılar, tek bir işlemcide yüksek oyun performansı ile üretkenlik odaklı görevleri bir arada deneyimleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör İşlemcinin baz hızı 4,3 GHz, boost hızı 5,6 GHz olarak açıklanmış durumda. Bu bu değerler önceki Ryzen 9 9950X3D’ye göre boost açısından 100 MHz daha düşük olsa da Ryzen 7 9850X3D ile aynı seviyede.

Yeni model, serinin en yüksek güç tüketimine sahip işlemcisi olarak 200 W TDP ile geliyor. AMD, Ryzen 9 9950X3D2’yi yalnızca oyun performansı için değil, aynı zamanda yazılım derlemeleri, AI eğitim ve çıkarımı, 3D render ve video üretimi gibi büyük veri seti gerektiren üretkenlik iş yükleri için de optimize etmiş durumda.

Ryzen 9 9950X3D2 performansı

Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen 9 9950X3D2’nin oyun tarafında Ryzen 7 9850X3D ile yakın bir seviyede performans sunacağını belirtirken üretkenlik odaklı uygulamalarda da önemli avantaj sağladığını ifade ediyor. Şirketin kendi testlerinde, Blender, V-Ray, DaVinci Resolve, Unreal Engine ve Chromium derleme süreçleri gibi senaryolarda performans artışı %5 ila %13 arasında değişiyor.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 özellikleri Zen 5 X3D Serisi 9800X3D 9850X3D 9900X3D 9950X3D 9950X3D2 Dual Çıkış Tarihi 7 Kas 2024 29 Oca 2026 12 Mar 2025 12 Mar 2025 22 Nis 2026 Çekirdek/İzlek 8-çekirdek/16-izlek 8-çekirdek/16-izlek 12-çekirdek/24-izlek 16-çekirdek/32-izlek 16-çekirdek/32-izlek L2 Ön Bellek 8x 1 MB 8x 1 MB 12x 1 MB 16x 1 MB 16x 1 MB L3 Ön Bellek 96 MB 96 MB 96 MB + 32 MB 96 MB + 32 MB 2x 96 MB Toplam Ön Bellek 104 MB 104 MB 140 MB 144 MB 208 MB Temel Frekans 4.70 GHz 4.70 GHz 4.40 GHz 4.30 GHz 4.30 GHz Maks. Boost Frekansı 5.20 GHz 5.60 GHz 5.50 GHz 5.70 GHz 5.60 GHz TDP (Güç Tüketimi) 120 W 120 W 120 W 170 W 200 W PCI-Express Gen 5 x24 Gen 5 x24 Gen 5 x24 Gen 5 x24 Gen 5 x24 Yonga Seti Veriyolu PCIe Gen 4 x4 PCIe Gen 4 x4 PCIe Gen 4 x4 PCIe Gen 4 x4 PCIe Gen 4 x4

AMD kendi sınırlarını aştı: Ryzen 9 9950X3D2 tanıtıldı

