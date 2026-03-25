Galaxy A57'ye güç verecek Exynos 1680 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Exynos 1680, Samsung’un şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü orta segment akıllı telefon işlemcisi olarak tanıtıldı. Geçtiğimiz yılki Exynos 1580'in yerini alan çipset, performans, verimlilik ve bağlantı özellikleri açısından önemli iyileştirmeler sunuyor. Yeni işlemci, yaklaşmakta olan Galaxy A57 modeline güç verecek.

Exynos 1680 neler sunuyor?

Exynos 1680, Samsung'un geliştirilmiş 4nm üretim süreciyle üretiliyor. 8 çekirdekli yapıda olan CPU, 5 adet yüksek performans ve 3 adet enerji verimli çekirdekten oluşuyor. Performans tarafında yer alan çekirdeklerden biri 2.9GHz hızına çıkabilirken, diğerleri 2.6GHz seviyesinde çalışıyor. Enerji tasarrufuna odaklanan çekirdekler ise 1.95GHz frekansında görev yapıyor.

Grafik tarafında, AMD’nin RDNA 3 mimarisini temel alan Xclipse 550 GPU'su bulunuyor. Önceki nesle kıyasla geliştirilen bu grafik birimi, eklenen yeni işlem blokları sayesinde yaklaşık %15 daha yüksek grafik performansı sunabiliyor. Ayrıca Full HD+ çözünürlükte 144Hz yenileme hızına kadar ekranları destekliyor.

Yapay zeka performansı da ciddi şekilde artırılmış. Entegre NPU birimi 19.6 TOPS seviyesine ulaşarak, önceki nesle göre yaklaşık %33 daha yüksek performans sunuyor.

Exynos 1680, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama desteğiyle Exynos 2600 ve Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 gibi üst düzey işlemcilerle aynı seviyede yer alıyor. Bu da daha hızlı uygulama yükleme, daha akıcı çoklu görev yürütme ve daha hızlı görüntü ve video işleme anlamına geliyor.

Kamera tarafında da önemli geliştirmeler yapılmış. Gelişmiş görüntü sinyal işlemcisi (ISP), daha iyi detay, renk doğruluğu ve kontrast sunarken özellikle düşük ışıkta gürültü azaltma performansını artırıyor. 200MP’e kadar kamera sensörlerini destekleyen ISP, 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı yapabiliyor ve hem fotoğraf hem videolarda 10-bit HDR çekime imkan tanıyor.

Bağlantı özellikleri açısından, entegre 5G modem 6GHz altı ağlarda 5.1Gbps’e kadar indirme ve 1.28Gbps’e kadar yükleme hızlarına ulaşabiliyor. 4G LTE tarafında ise 1.2Gbps indirme ve 211Mbps yükleme hızları mümkün.

Yeni yonga seti ayrıca, Bluetooth 6.1 desteği sunan ilk Exynos işlemci olma özelliğini taşıyor. Bunun yanında Wi-Fi 6E, GPS ve diğer GNSS sistemleri ve NFC desteği de sunuluyor.

Galaxy A57'ye güç verecek Exynos 1680 tanıtıldı: İşte özellikleri

