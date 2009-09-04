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Buffalo'dan 2TB ve 4TB kapasiteli iki yeni ağ depolama sunucusu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo'dan 2TB ve 4TB kapasiteli iki yeni ağ depolama sunucusu
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Özellikle Çok bilgisayarlı kurumsal çalışma ortamlarında, PC'ler arasındaki içerik alış verişini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayan ve kısaca NAS olarak tanınan ağ depolama sistemlerine olan ilginin her geçen gün biraz daha artması, üreticilerin farklı ihityaç ve alternatif fiyat aralıkları için yeni modeller hazırlamasına adeta teşvik oluyor. Geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, TeraStation NAS serisi altında hazırladığı, 4 sürücülü kullanıma olanak tanıyabilen 2TB WS-Q2.0TL/R5 ve 4TB WS-Q4.0TL/R5 kod adlı yeni NAS modellerini duyurdu.

Her ikisi de 170 x 215 x 230 mm boyutlarında olan ve Windows Storage Server 2003 R2 sistemiyle gelen yeni ağ depolama sistemleri, SATA ara birimiyle uyumlu dört adet sabit diske ev sahipliği yapabiliyorlar. Intel'in 1.2GHz'de çalışan EP80579 kod adlı işlemcisinden güç alan yeni depolama sunucularında ayroca 1GB bellek kapasitesine yer veriliyor. Kullanım durumu hakkında temel parametreleri gösterebilen LCD ekrana, Gigabit Ethernet bağlantısına ve iki adet USB 2.0 portuna sahip olan yeni depolama sunucularının ay içerisinde 1700$ ve 2140$ seviyesinden satışa sunulmaları bekleniyor.


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deepestlove 10 yıl
500PC lik network sorumlusu olarak
ben kullanıyorumda :)
Böyle şeyler yerine tavsiye ederim.
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deepestlove 10 yıl
780G anakart 8usb :)
amd x2 7850 2.8 Ghz işlemci
2GB DDR2800 Mhz Ram
4*1TB 7200rpm Disk
coolermaster elite 390W PSU Kasa
dvdrw
kart okuyucu
windows server 2008 R2 veya FreeBSD tarzı linux os
+30dk lık Güç Kaynağı
800$'a 4TB en mükemmel dosya sunucusu
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