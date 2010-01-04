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Buffalo'dan depolama alanını gösterebilen şık tasarımlı sürücü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo'dan depolama alanını gösterebilen şık tasarımlı sürücü
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USB 3.0 destekli harici depolama sürücüsünü Gigabyte'ın X58A-UD7 isimli yeni anakartında test ettiğimiz Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi Buffalo, tasarımıyla göz dolduran yeni sürücüsünü pazara sunuyor. HD-AVU2 olarak isimlendirilen ve genel görünümüyle daha çok medya oynatıcılarına ve dijital uydu alıcılarına benzeyen sürücü, bilgisayarlarla bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

500GB, 1TB, 1,5TB ve 2TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile lanse edilen 174×45×158mm boyutlarındaki yeni sürücü, ön kısmına konumlandırılan LED'ler ile aynı kategorideki benzer modellerden ayrılmayı başarıyor. Zira LED'ler vasıtasıyla sürücü üzerindeki depolama alanının ne ölçüde kullanıldığı ya da ne kadar kullanılabilir alan kaldığı gibi detayları takip edebiliyorsunuz.

Buffalo HD-AVU2'nin 2TB'lık modeli Japonya'da 485$ seviyesinden satışa sunulurken 1.5TB'lık modelin 250$, 1TB'lık modelin 190$ ve 500GB'lık modelin de 150$ seviyesinden kullanıcılarla buluşacağı açıklandı.


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tuzunoglu 9 yıl
çok pahalı...
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sahafiec 9 yıl
çok şık olmuş bu yahu, pahalı ses sistemlerini bile aratmıyor görünüm olarak.

çalışma odasında değil salonun baş koşesinde durmalı...
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kenan109 9 yıl
Gereksiz bir atışma daha...
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mavi_dunya 9 yıl
Gereksiz bir teknoloji daha ..
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