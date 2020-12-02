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    Bugatti motoru ile donatılmış 1.9 milyon TL'lik kol saati

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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Jacob & Co, içerisinde Bugatti Chiron'daki 1500 beygirlik W16 motorun küçültülmüş versiyonunu taşıyan etkileyici bir tourbillon saat geliştirdi. Üstelik bu motorun bazı parçaları hareket edebiliyor!

    Dünyaca ünlü saat üreticisi Jacob & Co, içerisinde 1500 beygirlik Bugatti Chiron’un kalbinin bulunduğu bir tourbillon saat tasarladı. Yapımı neredeyse bir yıl süren bu sanat eserinin içerisinde Fransız hiper otomobildeki W16 motorun küçük bir prototipi bulunuyor. Safir kristalinden yapılan bu minyatür motor, saatin içine aracın süspansiyon sistemine gönderme yapan küçük amortisörlerle tutturulmuş. Bugatti Chiron Tourbillon’un en dikkat çekici özelliği ise motordaki pistonların tıpkı gerçekteki gibi hareket ediyor olması.



    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SIRDAR 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Benim dinlediğim Fatih Koca, gerisi laf ü güzaf... Başkalarına göre mi zevkimi belirleyeceğim
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