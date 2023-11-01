Burger King'ten yapay zeka destekli tüyler ürperten reklam

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Burger King Fransa, yeni bir reklam kampanyası başlattı. Cadılar Bayramı ile aynı zamana denk gelen reklam kampanyasında, en az hayaletler ve canavarlar kadar korkunç şeyler gösteriliyor.

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Videoda yapay zeka tarafından oluşturulmuş insanlar gösteriliyor. Korkutucu bir şey yapmıyorlar ve sadece bir fast food restoranından yemek yiyorlar. Ancak 35 saniyelik video, yapay zeka teknolojisinin kusurları, hataları ve çok mantıklı olmayan geçişler nedeniyle video ürpertici bir hale geliyor.

Posterler de hazırlandı

Videoya ek olarak, yapay zekanın yardımı ile posterler de hazırlandı. Müşterilerin bir burgerin ilk ısırığından itibaren insan formlarını nasıl kaybettikleri gösteriliyor.

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Tüm çekimler "hamburger yiyen bir kadın" veya "Burger King'de yemek yiyen bir adam" gibi basit komutlar kullanılarak oluşturuldu. Reklam kampanyasının geliştirilmesinde ise yaratıcı ajans Buzzman yer aldı.

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