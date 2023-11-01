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    Burger King'ten yapay zeka destekli tüyler ürperten reklam

    Burger King tüyler ürpertici bir reklama imza attı. Şirketin hazırladığı Cadılar Bayramı konseptli reklam, yapay zekanın kusurlarıyla birlikte yayınlandı.       

    Burger King'ten yapay zeka destekli tüyler ürperten reklam Tam Boyutta Gör

    Burger King Fransa, yeni bir reklam kampanyası başlattı. Cadılar Bayramı ile aynı zamana denk gelen reklam kampanyasında, en az hayaletler ve canavarlar kadar korkunç şeyler gösteriliyor.

    Videoda yapay zeka tarafından oluşturulmuş insanlar gösteriliyor. Korkutucu bir şey yapmıyorlar ve sadece bir fast food restoranından yemek yiyorlar. Ancak 35 saniyelik video, yapay zeka teknolojisinin kusurları, hataları ve çok mantıklı olmayan geçişler nedeniyle video ürpertici bir hale geliyor.

    Posterler de hazırlandı

    Videoya ek olarak, yapay zekanın yardımı ile posterler de hazırlandı. Müşterilerin bir burgerin ilk ısırığından itibaren insan formlarını nasıl kaybettikleri gösteriliyor.

    Burger King'ten yapay zeka destekli tüyler ürperten reklam Tam Boyutta Gör

    Tüm çekimler "hamburger yiyen bir kadın" veya "Burger King'de yemek yiyen bir adam" gibi basit komutlar kullanılarak oluşturuldu. Reklam kampanyasının geliştirilmesinde ise yaratıcı ajans Buzzman yer aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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