Burger King'ten yapay zeka destekli tüyler ürperten reklam

Burger King Fransa, yeni bir reklam kampanyası başlattı. Cadılar Bayramı ile aynı zamana denk gelen reklam kampanyasında, en az hayaletler ve canavarlar kadar korkunç şeyler gösteriliyor.
Videoda yapay zeka tarafından oluşturulmuş insanlar gösteriliyor. Korkutucu bir şey yapmıyorlar ve sadece bir fast food restoranından yemek yiyorlar. Ancak 35 saniyelik video, yapay zeka teknolojisinin kusurları, hataları ve çok mantıklı olmayan geçişler nedeniyle video ürpertici bir hale geliyor.
Posterler de hazırlandı
Videoya ek olarak, yapay zekanın yardımı ile posterler de hazırlandı. Müşterilerin bir burgerin ilk ısırığından itibaren insan formlarını nasıl kaybettikleri gösteriliyor.
Tüm çekimler "hamburger yiyen bir kadın" veya "Burger King'de yemek yiyen bir adam" gibi basit komutlar kullanılarak oluşturuldu. Reklam kampanyasının geliştirilmesinde ise yaratıcı ajans Buzzman yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.