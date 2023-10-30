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    Anlık Bildirim

    GTA 6, gerçeğe yakın benzersiz bir animasyon teknolojisiyle gelecek

    Grand Theft Auto 6, geliştiricilerin kullandığı benzersiz bir sistem sayesinde oyunculara daha çeşitli ve gerçekçi animasyonlar sunmayı vaat ediyor.             

    GTA 6, benzersiz bir animasyon teknolojisiyle gelecek Tam Boyutta Gör

    Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive tarafından dosyalanan bir patent, Reddit forumunun bir kullanıcısı tarafından keşfedildi. Patentte açıklanan sistem uygulanırken, animasyonlar mümkün olduğunca gerçekçi ve çok çeşitli olacak.

    Karakterler ve NPC'ler kendilerine ne olduğuna bağlı olarak farklı hareket edecekler. Animasyonlar hava durumundan, yaralanmalardan, enerji seviyelerinden ve diğer birçok şeyden etkilenecek. Patenti keşfeden Tobbelobben30 nickli kullanıcı, bunların bir kısmının GTA 6'nın ilk sürümünde uygulandığını ve bu görüntülerin oyunun sızıntısında da görüldüğünü belirtiyor.

    Hareketler doğal bir şekilde birleştirilecek

    Kullanıcı konuyla ilgili olarak: "Bu patente bakılırsa, geliştiriciler akıllıca bir sistem kullanıyor gibi görünüyor. Karakter hareketleri için küçük yapı taşlarından oluşan bir kütüphane oluşturmuşlar. Bu bloklar çok çeşitli animasyonlar yaratmak için çeşitli şekillerde birleştirilebiliyor. Örneğin, oyundaki bir karakterin yağmurda yürüdüğünü, yorgun hissettiğini veya yaralandığını düşünün. Bu durumların her biri için ayrı animasyonlar geliştirmek yerine, karakterin hareketlerini doğal bir şekilde birleştirmek için bu yapı taşlarını kullanıyorlar." açıklamasını yapıyor.

    GTA 6, benzersiz bir animasyon teknolojisiyle gelecek Tam Boyutta Gör

    Gelişmiş animasyonlar 2018'de yayınlanan Red Dead Redemption 2'de de kullanılmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa, GTA 6 bu konuda da onu geride bırakacak. Grand Theft Auto 6'nın henüz bir çıkış tarihi yok. Oyunseverler Ekim 2023'ün sonunda bir fragman görmeyi bekliyorlardı, ancak bu beklentileri gerçekleşmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 4 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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