GTA 6, gerçeğe yakın benzersiz bir animasyon teknolojisiyle gelecek

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive tarafından dosyalanan bir patent, Reddit forumunun bir kullanıcısı tarafından keşfedildi. Patentte açıklanan sistem uygulanırken, animasyonlar mümkün olduğunca gerçekçi ve çok çeşitli olacak.
Karakterler ve NPC'ler kendilerine ne olduğuna bağlı olarak farklı hareket edecekler. Animasyonlar hava durumundan, yaralanmalardan, enerji seviyelerinden ve diğer birçok şeyden etkilenecek. Patenti keşfeden Tobbelobben30 nickli kullanıcı, bunların bir kısmının GTA 6'nın ilk sürümünde uygulandığını ve bu görüntülerin oyunun sızıntısında da görüldüğünü belirtiyor.
Hareketler doğal bir şekilde birleştirilecek
Kullanıcı konuyla ilgili olarak: "Bu patente bakılırsa, geliştiriciler akıllıca bir sistem kullanıyor gibi görünüyor. Karakter hareketleri için küçük yapı taşlarından oluşan bir kütüphane oluşturmuşlar. Bu bloklar çok çeşitli animasyonlar yaratmak için çeşitli şekillerde birleştirilebiliyor. Örneğin, oyundaki bir karakterin yağmurda yürüdüğünü, yorgun hissettiğini veya yaralandığını düşünün. Bu durumların her biri için ayrı animasyonlar geliştirmek yerine, karakterin hareketlerini doğal bir şekilde birleştirmek için bu yapı taşlarını kullanıyorlar." açıklamasını yapıyor.
Gelişmiş animasyonlar 2018'de yayınlanan Red Dead Redemption 2'de de kullanılmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa, GTA 6 bu konuda da onu geride bırakacak. Grand Theft Auto 6'nın henüz bir çıkış tarihi yok. Oyunseverler Ekim 2023'ün sonunda bir fragman görmeyi bekliyorlardı, ancak bu beklentileri gerçekleşmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.