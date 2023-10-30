GTA 6, gerçeğe yakın benzersiz bir animasyon teknolojisiyle gelecek

Tam Boyutta Gör

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive tarafından dosyalanan bir patent, Reddit forumunun bir kullanıcısı tarafından keşfedildi. Patentte açıklanan sistem uygulanırken, animasyonlar mümkün olduğunca gerçekçi ve çok çeşitli olacak.

GTA 6'nın PC versiyonu gecikebilir: Bir dizi sorun var 1 gün önce eklendi

Karakterler ve NPC'ler kendilerine ne olduğuna bağlı olarak farklı hareket edecekler. Animasyonlar hava durumundan, yaralanmalardan, enerji seviyelerinden ve diğer birçok şeyden etkilenecek. Patenti keşfeden Tobbelobben30 nickli kullanıcı, bunların bir kısmının GTA 6'nın ilk sürümünde uygulandığını ve bu görüntülerin oyunun sızıntısında da görüldüğünü belirtiyor.

Hareketler doğal bir şekilde birleştirilecek

Kullanıcı konuyla ilgili olarak: "Bu patente bakılırsa, geliştiriciler akıllıca bir sistem kullanıyor gibi görünüyor. Karakter hareketleri için küçük yapı taşlarından oluşan bir kütüphane oluşturmuşlar. Bu bloklar çok çeşitli animasyonlar yaratmak için çeşitli şekillerde birleştirilebiliyor. Örneğin, oyundaki bir karakterin yağmurda yürüdüğünü, yorgun hissettiğini veya yaralandığını düşünün. Bu durumların her biri için ayrı animasyonlar geliştirmek yerine, karakterin hareketlerini doğal bir şekilde birleştirmek için bu yapı taşlarını kullanıyorlar." açıklamasını yapıyor.

Tam Boyutta Gör

Gelişmiş animasyonlar 2018'de yayınlanan Red Dead Redemption 2'de de kullanılmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa, GTA 6 bu konuda da onu geride bırakacak. Grand Theft Auto 6'nın henüz bir çıkış tarihi yok. Oyunseverler Ekim 2023'ün sonunda bir fragman görmeyi bekliyorlardı, ancak bu beklentileri gerçekleşmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6, benzersiz bir animasyon teknolojisiyle gelecek