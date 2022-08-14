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    Elektrikli scooterlara yeni alternatif: Elektrikli paten

    Hong Kong şirketi Airtrick ilginç bir girişimde bulundu. Şirket, elektrikli scooter yerine kullanılabilecek çıkarılabilir E-Paten geliştirdi.                    
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    Elektrikli scooterlara yeni alternatif: Elektrikli paten
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    Elektrikli bisikletler, scooterlar, tek tekerlekli bisikletler ve kaykaylar şehir içi kullanıma uygun ulaşım araçları. Ancak, Hong Kong merkezli Airtrick, şehir seyahatleri için en küçük ve en hafif elektrikli aracı geliştirdi: Elektrikli paten.

    28 km/s hıza çıkabiliyor

    Küçük boyutları, düşük ağırlıkları ve şaşırtıcı performansları sayesinde yeni patenler parklar ve bisiklet yolları için uygun. Sadece 1,5 kg ağırlığındalar ve maksimum yük kapasitesi 90 kg. Zıplamanın etkisine dayanabilen tek parça alüminyumdan yapılmış bu e-paten, kauçuk ayak pedleri, sadece 5 saniyede takılıp çıkarılmalarını sağlayan hızlı serbest bırakma kayışları ve dayanıklı tekerleklere sahip.

    E-Paten, 150 watt'lık motor ve entegre lityum pillerle donatılmış. Elektrikli frenlerin yanı sıra dört sürüş modu ve patenleri durdurmak, ileri veya geri gitmek ve küçük ekranda hızı ve pil ömrünü kontrol etmek için kullanılabilen bir uzaktan kumandası var.

    Elektrikli scooterlara yeni alternatif: Elektrikli paten
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    36 ila 46 arası ayakkabı numaraları için uygun olan patenler, saatte 28 km hıza ulaşabiliyor ve tek bir şarjla 15 km'ye kadar menzile sahip. Fiyatı ise 400 ila 570 dolar arasında olacak.

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