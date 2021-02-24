Bütçe dostu Core i5-11400 selefine tek çekirdekte %34 fark atıyor

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Mavi ekibin Willow Cove’u 14 nm’ye uyarlayarak elde edeceği Cypress Cove çekirdekleri görünüşe göre iyi iş çıkaracak.

Core i5-11400 2133 MHz RAM'e rağmen önde

Paylaşılan Core i5-11400 test sonucuna göre model Core i5-10400’e tek çekirdekte %34 üstünlük kuruyor. Bununla birlikte 100 MHz boost frekans avantajına sahip olan yonga teste 2133 MHz’lik kitlerle girmesine rağmen çoklu çekirdekte Core i5-10400’den %16’lık dilimle önde yer almayı başarmış.

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Ayrıca Bkz. "Core i5-11600K gün yüzüne çıktı"

En ucuz Rocket Lake işlemcisi Core i5-11400 bu haliyle tek çekirdekte tüm Comet Lake-S işlemcilerini geride bırakıyor. Son olarak henüz fiyatı netleşmeyen çözümün 18 Mart’ta bizlerle olması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11400-rocket-lake-s-cpu-is-34-faster-than-predecessor-in-single-core-benchmark

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