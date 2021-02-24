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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu Core i5-11400 selefine tek çekirdekte %34 fark atıyor

    Intel’ın en ucuz Rocket Lake işlemcisi Geekbench’te ortaya çıktı. Yonga, Comet Lake’ten yerini alacaği Core i5-10400’ün üzerinde oldukça etkileyici performans artışı sunmaya geliyor.
    24 Şubat 2021, 12:00 (2 gün)
    3,2b
    1
    38
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Mavi ekibin Willow Cove’u 14 nm’ye uyarlayarak elde edeceği Cypress Cove çekirdekleri görünüşe göre iyi iş çıkaracak.

    Core i5-11400 2133 MHz RAM'e rağmen önde

    Paylaşılan Core i5-11400 test sonucuna göre model Core i5-10400’e tek çekirdekte %34 üstünlük kuruyor. Bununla birlikte 100 MHz boost frekans avantajına sahip olan yonga teste 2133 MHz’lik kitlerle girmesine rağmen çoklu çekirdekte Core i5-10400’den %16’lık dilimle önde yer almayı başarmış.

    Bütçe dostu Core i5-11400 selefine tek çekirdekte %34 fark atıyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Core i5-11600K gün yüzüne çıktı"

    En ucuz Rocket Lake işlemcisi Core i5-11400 bu haliyle tek çekirdekte tüm Comet Lake-S işlemcilerini geride bırakıyor. Son olarak henüz fiyatı netleşmeyen çözümün 18 Mart’ta bizlerle olması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11400-rocket-lake-s-cpu-is-34-faster-than-predecessor-in-single-core-benchmark Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mav1li (Selim ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3600 anlamsız pahalıyken 10400f in yıldızı parlamıştı. 11. nesil ile bakalım denge nasıl değişecek.
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    U UnLucky023 (Yusuf Fırat) 1 gün ( Mesaj Silindi )
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    11900k 11700k ile neden çok yakın ve 5800x 2 sini de geçmiş
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    U UnLucky023 (Yusuf Fırat) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    5600x: ehehehehe
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    T tanhu11 (huseyin h.temel) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bütün dünyada AMD işlemciler daha çok satılıyor.sebebini zaten Intel düşünsün.benmi araştıracağım.
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    napolyon94 2 gün ( Mesaj Silindi )
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    2133mhz bellek, asrock z590, dual channel. Skor muazzam.

    INTEL STRIKES BACK!
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İntelden gerisi hikaye (AMD kullanıcısıyım aldığına bin pişmanım)
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    K kbere (Önder D) 2 gün ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    Hangi işlemci ve ne zararını gördün?
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    TheContact (Heykır Okan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çıkış tarihi? fiyatı için 200 dolar altı deniliyor bizde kesin 2k'dan çıkar. Sağ olsun esnafımız bizi çok seviyor.
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 gün ( Mesaj Silindi ) TheContact
    1700 tl cıvarı beklıyorum sonraları 1500 1600 lerde sabıtlenır gıbı...

    F serisi ile 1500 altını gorur.
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    BeAr 2 gün ( Mesaj Silindi )
    MultiCore'da r5-3600'un bile gerisinde kalmış kotu.
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    yasin_92 2 gün ( Mesaj Silindi )
    5600x in rakibi heral 12400f olacak
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    G guzmann06 (Çağrı Can) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    sonunda ryzen 5 1600 den f/p açsından geçmeye değer bir işlemci b560 ankart yapıştırı ramleri oc ladımmı missss..
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    3211 kez okundu.
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    core i5-11400, intel cypress cove ve
    4 etiket daha intel willow cove intel 14 nm+++ 2133 mhz ram Donanım
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