Core i5-11600K gün yüzüne çıktı

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Cypress Cove çekirdeğiyle gelecek Core i5 ve üzeri Rocket Lake ailesinin hacimli IPC artışıyla gelmesi bekleniyor.

Core i5-11600K

Core i5 ailesiyle ilgili şu ana kadar pek fazla detay ortaya çıkmaması nedeniyle performansı merak edilen 6/12 işlemci Geekbench’te ortaya çıktı. Core i5-11600K’nın teste 2133 MHz RAM’lerle girmesi nedeniyle sonuç tam olarak fikir vermiyor.

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Hem tek çekirdek testinde hem de çoklu çekirdek testinde Ryzen 5 5600X’in gerisine düşen 6/12 Intel işlemci selefine tek çekirdekte %19 fark atmayı başarmış. Buna karşın çoklu çekirdekte Comet Lake Core i5 işlemcisinin %13 ileride olması sonuçta bir sorun olabileceğini düşündürüyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11600k-6-core-rocket-lake-s-cpu-spotted-on-geekbench

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