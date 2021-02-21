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    Core i5-11600K gün yüzüne çıktı

    Çoğunlukla Rocket Lake’in üst segmenti ön planda olsa da Core i5 işlemci ailesi de bir o kadar önem arz ediyor. 6/12 işlemci Geekbench’te 2133 MHz RAM’lerle ter döktü.
    21 Şubat 2021, 15:30 (11 dk.)
    25
    59
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Cypress Cove çekirdeğiyle gelecek Core i5 ve üzeri Rocket Lake ailesinin hacimli IPC artışıyla gelmesi bekleniyor.

    Core i5-11600K

    Core i5 ailesiyle ilgili şu ana kadar pek fazla detay ortaya çıkmaması nedeniyle performansı merak edilen 6/12 işlemci Geekbench’te ortaya çıktı. Core i5-11600K’nın teste 2133 MHz RAM’lerle girmesi nedeniyle sonuç tam olarak fikir vermiyor.

    Core i5-11600K gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "AMD 500 serisi anakartların USB sorununu kabul etti"

    Hem tek çekirdek testinde hem de çoklu çekirdek testinde Ryzen 5 5600X’in gerisine düşen 6/12 Intel işlemci selefine tek çekirdekte %19 fark atmayı başarmış. Buna karşın çoklu çekirdekte Comet Lake Core i5 işlemcisinin %13 ileride olması sonuçta bir sorun olabileceğini düşündürüyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11600k-6-core-rocket-lake-s-cpu-spotted-on-geekbench Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 18 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

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