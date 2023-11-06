Bütçe telefonu Poco C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Poco C65 neler sunuyor?
Poco C55'in halefi niteliğinde olan Poco C65, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 1600x720 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç boyutlarında 8-bit IPS ekranla geliyor. Panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için su damlası çentiğe yer verilmiş. Ayrıca 600 nite kadar parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve TUV sertifikası sunuluyor.
Uygun fiyat, 5.000mAh pil ve 50MP çift kamera
Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f1.8 birincil ve 2MP f/2.4 makro sensörleriyle desteklenen telefona ön yüzünde 8MP selfie kamerası eşlik ediyor. Ayrıca bu kamera, daha iyi aydınlatma için halka LED flaş ile desteklenmiş. Poco C65, kutusundan 18W şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor.
- Ekran: 6,74 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 600 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 6/8GB
- Depolama: 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
- Ön Kamera: 8MP halka flaş
- Pil: 18W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1
- Renk: Siyah, Mavi, Mor
Poco C65, 6/128 GB veya 8/256 GB konfigürasyonda ve siyah, mavi veya mor renklerde satışa çıkacak. Akıllı telefonun 6/128GB sürümü 109 dolar, 8/256GB sürümü ise 129 dolar olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.