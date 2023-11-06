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    Bütçe telefonu Poco C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Akıllı telefon pazarında ses getirmeyi başaran POCO, yeni bütçe telefonu Poco C65 modelini duyurdu. İşte Poco C55'in halefi olacak Poco C65 özellikleri ve fiyatı...
    Bütçe telefonu Poco C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında tanıtılan POCO X5 serisi ile ses getirmeyi başaran POCO, bütçe odaklı C serisini de güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, yeni telefonu Poco C65 modelini duyurdu. Peki yeni bütçe-performans telefonu beraberinde neler getiriyor? İşte Poco C65 özellikleri ve fiyatı...

    Poco C65 neler sunuyor?

    Poco C55'in halefi niteliğinde olan Poco C65, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 1600x720 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç boyutlarında 8-bit IPS ekranla geliyor. Panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için su damlası çentiğe yer verilmiş. Ayrıca 600 nite kadar parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve TUV sertifikası sunuluyor. 

    Bütçe telefonu Poco C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    76,4mm x 168,8mm x 8,8mm ölçülerinde ve 192 gr ağırlığında olan Poco C65, gücünü 12 nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Helio G85 yonga setinden alıyor. Bu işlemcinin daha bir önceki modelde de kullanıldığını belirtelim. Ancak burada 6GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunuyor. Ayrıca cihazın hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

    Uygun fiyat, 5.000mAh pil ve 50MP çift kamera 

    Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f1.8 birincil ve 2MP f/2.4 makro sensörleriyle desteklenen telefona ön yüzünde 8MP selfie kamerası eşlik ediyor. Ayrıca bu kamera, daha iyi aydınlatma için halka LED flaş ile desteklenmiş. Poco C65, kutusundan 18W şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor. 

    • Ekran: 6,74 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 600 nit parlaklık
    • İşlemci:  MediaTek Helio G85
    • RAM: 6/8GB
    • Depolama: 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
    • Ön Kamera: 8MP halka flaş
    • Pil: 18W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1
    • Renk: Siyah, Mavi, Mor

    Poco C65, 6/128 GB veya 8/256 GB konfigürasyonda ve siyah, mavi veya mor renklerde satışa çıkacak. Akıllı telefonun 6/128GB sürümü 109 dolar, 8/256GB sürümü ise 129 dolar olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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