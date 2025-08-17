Infinix Hot 60i 5G tanıtıldı: 100 dolara 5G destekli telefon!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Infinix, yeni bir giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. 106 dolar fiyattan satışa sunulan Infinix Hot 60i 5G, 120 Hz ekranı, 6.000 mAh bataryası ve 5G desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Infinix Hot 60i 5G özellikleri

Telefon, HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 670 nit maksimum parlaklığa sahip 6,75 inçlik LCD bir ekranla geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, MediaTek Dimensity 6400 yonga setiyle kullanıcılara yeterli gücü sunuyor. Ek olarak, microSD kart yuvası aracılığıyla depolama alanını 2 TB'a kadar genişletebiliyor.

Tam Boyutta Gör Infinix Hot 60i 5G,18 W kablolu hızlı şarjı destekleyen 6.000 mAh bataryadan güç alıyor. Arkada 50 MP kamera, önde ise 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Kutudan Android 15 tabanlı HiOS 15 ile çıkan telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.3, 3,5 mm kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Infinix Hot 60i 5G, Muson Yeşili, Erik Kırmızısı, Şık Siyah ve Gölge Mavisi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle 21 Ağustos'ta Hindistan'da satışa sunulacak.

Ekran : 6.75 inç, 1600 x 720 piksel, 120 Hz, 675 nit, LCD

: 6.75 inç, 1600 x 720 piksel, 120 Hz, 675 nit, LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6400

: MediaTek Dimensity 6400 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : 128 GB (eMMC 5.1)

: 128 GB (eMMC 5.1) Arka kamera : 50 MP

: 50 MP Ön kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya : 6000 mAh, 18W şarj

: 6000 mAh, 18W şarj Bağlantı : 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Yazılım : Android 15, HiOS 15

: Android 15, HiOS 15 Boyut ve ağırlık : 167.64 x 76.8 x 8.14 mm, 199 gr

: 167.64 x 76.8 x 8.14 mm, 199 gr Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi

