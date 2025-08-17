Infinix Hot 60i 5G tanıtıldı: 100 dolara 5G destekli telefon!

Infinix Hot 60i 5G özellikleri
Telefon, HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 670 nit maksimum parlaklığa sahip 6,75 inçlik LCD bir ekranla geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, MediaTek Dimensity 6400 yonga setiyle kullanıcılara yeterli gücü sunuyor. Ek olarak, microSD kart yuvası aracılığıyla depolama alanını 2 TB'a kadar genişletebiliyor.
Infinix Hot 60i 5G, Muson Yeşili, Erik Kırmızısı, Şık Siyah ve Gölge Mavisi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle 21 Ağustos'ta Hindistan'da satışa sunulacak.
- Ekran: 6.75 inç, 1600 x 720 piksel, 120 Hz, 675 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6400
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 128 GB (eMMC 5.1)
- Arka kamera: 50 MP
- Ön kamera: 5 MP
- Batarya: 6000 mAh, 18W şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
- Yazılım: Android 15, HiOS 15
- Boyut ve ağırlık: 167.64 x 76.8 x 8.14 mm, 199 gr
- Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi
böyle hep 50 ile mi gidilecek