Xiaomi Poco X5 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

İşte Poco X5 5G özellikleri:
- Ekran: 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- Hafıza: 128 GB, 256 GB
- RAM: 6GB, 8 GB
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 13 MP
- Batarya: 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS, NFC ve USB Type-C
- Renk seçenekleri: Mavi, Siyah, Yeşil
6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere 2 farklı depolama yapılandırmasına sahip Poco X5 5G, 250 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?