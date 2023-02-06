Xiaomi Poco X5 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi'nin yeni bütçe dostu akıllı telefonu Poco X5 5G, bugün tanıtıldı. Snapdragon 695 yonga setinden güç alan cihaz, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.