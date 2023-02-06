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    Xiaomi Poco X5 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi'nin yeni bütçe dostu akıllı telefonu Poco X5 5G, bugün tanıtıldı. Snapdragon 695 yonga setinden güç alan cihaz, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.
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    Xiaomi Poco X5 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bugün düzenlediği canlı yayınla birlikte yeni telefonları Poco X5 ve X5 Pro'yu piyasaya sürdü. Poco X5 serisinden giriş seviyesi model olan Poco X5 5G, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

    İşte Poco X5 5G özellikleri:

    Xiaomi Poco X5 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    6/8 GB LPDDR4X RAM'e ve mikro SD kartla 1 TB'a kadar genişletilebilen 128/256 GB UFS 2.2 depolamaya sahip Poco X5 5G, güvenlik bakmından biyometrik kilit açma işlemleri için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya ve yüz tanıma özelliğine sahip.
    • Ekran: 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
    • Hafıza: 128 GB, 256 GB
    • RAM: 6GB, 8 GB
    • Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
    • Ön kamera: 13 MP
    • Batarya: 33W hızlı şarj destekli  5.000mAh batarya
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS, NFC ve USB Type-C
    • Renk seçenekleri: Mavi, Siyah, Yeşil

    6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere 2 farklı depolama yapılandırmasına sahip Poco X5 5G, 250 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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