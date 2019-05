Yabancı markalara meydan okuyan en iyi yerli telefonlar

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik krizin ardından karşılıklı yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yerli akıllı telefonlara yönelmesi konusunda çağrıda bulundu. Erdoğan’ın çağrısı ardından vatandaşlar yerli telefonlara ilgi göstermeye başladı. Ülkemizde bazı telefon üreticileri yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Hatta yurt dışına satış yapanlar da var. Örneğin General Mobile, geçtiğimiz yıl toplam satışlarının yüzde 15'ini yurt dışı pazarlarından elde etti. General Mobile telefonların Android One kapsamında güncelleştirmeleri hızlı bir şekilde almasının bu başarıdaki payı büyük.

Üretim hacmini arttırmak isteyen General Mobile, Vestel ve diğer yerli telefon markaları harekete geçti. General Mobile 100 milyon TL’lik fabrika yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını üretime kazandırdı. Sadece Türkiye’ye değil 33 ülkeye birden satış yapan General Mobile, faaliyette olduğu ülke sayısını 45’e çıkarmayı hedefliyor.

Reeder, 2017 yılında Samsun’da açmış olduğu fabrikada yerli üretime başladı. Geçtiğimiz günlerde yerli üretime açılan fabrikaya bugüne kadar 8 milyon TL yatırım yapıldı. Her ne kadar yerli markaların ürettiği telefonlar yüzde 100 yerli olmasa da bu markalar, Türk mühendisler ile Ar-Ge çalışmaları yürütüyor ve yaptıkları harcamalar ile Türkiye’ye doğrudan vergi kazandırıyor.

Bu yazımızda, Türkiye’de satın alabileceğiniz en iyi yerli telefonlara ve bu telefonların dikkat çeken özelliklerini ele aldık.

Fiyat/performans: General Mobile GM 8

General Mobile GM 8, Google’ın Android One projesi kapsamında yer alıyor. 2 sene boyunca Android’in en yeni sürümünü kullanıcılarına sunmayı vaat ediyor. Halihazırda Android 8.1 güncellemesi sunulan telefon, Android Pie 9.0 güncellemesini de alacak. Yerli telefonların en büyük sorunlarından birisi, satış sonrası güncellemelerin kesilmesidir. GM 8 ile en az iki sene boyunca güncellemeler konusunda kafanız rahat olabilir.





General Mobile GM 8 gücünü Snapdragon 435 mobil yonga setinden alıyor. Telefonun 5.7 inç boyutunda 18:9 formatında LCD ekranı bulunuyor.

13 MP çözünürlüğünde tek arka kamerası bulunan telefonun yazılımsal özellikleri sayesinde portre modunda fotoğraf çekebiliyor. Android One kapsamında olduğu için video ve fotoğrafları yüksek kaliteli haliyle Google Fotoğraflar’da herhangi bir sınır olmadan ücretsiz şekilde saklayabilmek mümkün.

General Mobile tarafından belirlenen fiyat etiketlerine göre GM 8’in 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu 1299 TL’ye, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 1399 TL’ye satılıyor. E-ticaret sitelerinde 1150 TL ve 1320 TL’ye bulabilmek mümkün. Dolar kuru nedeniyle yapılan zamları göz önüne alırsak GM 8'in fiyatı, rakiplerine göre uygun duruyor.

Çentikli ekranlı yerli telefon

Casper VIA A3 Plus, çentikli ekranı ve iPhone X’a benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Ağustos’un ilk haftasında satışa sunulan VIA A3 Plus, gücünü MediaTek Helio P60 yonga setinden alıyor.

Infrared sensörler ile yüz tanıma ve yapay zeka destekli çift arka kamerası da telefonun öne çıkan özellikleri arasında. Casper VIA A3 Plus, 3199 TL’lik fiyat etiketine sahip.

Vestel Venus Z20

Vestel’in orta üst segmente yönelik ürettiği Venus Z20, tasarımsal anlamda şık duruyor. Venus Z20 gücünü Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. 18:9 en boy oranı ile gelen telefonun çift arka kamerası ile portre modunda çekim yapabilmek mümkün.

Venus Z20’de 3400 mAh büyüklüğünde batarya yer alırken, kutudan Android 8.0 yüklü olarak çıkıyor. Vestel Venus Z20 için 2499 TL fiyat etiketi belirlenmiş. Vestel geçtiğimiz hafta IFA 2018 fuarında yeni üst seviye telefonu Venus Z30'u tanıttı.