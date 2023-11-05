Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında bütçe odaklı modellere imza atan POCO, Şubat ayında tanıtılan POCO X5 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda tüm gözler POCO X6 ve X6 Pro'ya çevrildi diyebiliriz. Bugün ise ülkemizde satış ihtimali bulunan POCO X6 Pro, sertifika sitelerinde görünmeye başladı. Peki bütçe amiral gemisi neler sunacak? İşte bildiklerimiz....

POCO X6 Pro ufukta göründü

Aktarıldığı kadarıyla Hindistan'ın BIS sertifikasyon sitesinde yeni bir POCO modeli listelendi. Bu noktada ''23122PCD1I'' model numarasına sahip olan cihazın POCO X6 Pro olduğu belirtiliyor. Niketim benzer bir model numarası, daha önce IMEI veritabanında da ortaya çıkmıştı. BIS listesi ise, cihazın teknik özelliklerine değinmiyor. Ancak Poco X6 ve X6 Pro, muhtemel olarak Redmi Note 13 5G ve Note 13 Pro 5G'nin yeniden markalanmış sürümleri olarak satışa sunulacak.

POCO X6 ve X6 Pro özellikler

Bu noktada Redmi Note 13 Pro'nun ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 10 bit 6,67 inç OLED ekrana sahip olduğu belirtelim. Ayrıca bu panel Dolby Vision, HDR 10&10+ desteği ve 1.200 nit parlaklık sunuyor. Gücünü ise Snapdragon 7s Gen 2 platformundan alan telefona, 67W şarj destekli 5.100mAh pil paketi eşlik ediyor. Kamera bölümünde ise 200MP üçlü kamera sistemi bulunmakta.

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Poco X5 olarak karşımıza çıkacak Redmi Note 13 5G ise, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan OLED ekrandan destek alıyor. Bu ekranın Dolby Vision ve 1.000 nit parlaklık sunduğunu belirtelim. Gücünü ise MediaTek Dimensişty 6080 platformundan alan telefona 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve çift kamera sistemi eşlik ediyor. Akıllı telefonlar hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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POCO X6 Pro ufukta göründü: İşte beklenen özellikler