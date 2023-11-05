POCO X6 Pro ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

POCO X6 Pro ufukta göründü
Aktarıldığı kadarıyla Hindistan'ın BIS sertifikasyon sitesinde yeni bir POCO modeli listelendi. Bu noktada ''23122PCD1I'' model numarasına sahip olan cihazın POCO X6 Pro olduğu belirtiliyor. Niketim benzer bir model numarası, daha önce IMEI veritabanında da ortaya çıkmıştı. BIS listesi ise, cihazın teknik özelliklerine değinmiyor. Ancak Poco X6 ve X6 Pro, muhtemel olarak Redmi Note 13 5G ve Note 13 Pro 5G'nin yeniden markalanmış sürümleri olarak satışa sunulacak.
POCO X6 ve X6 Pro özellikler
Bu noktada Redmi Note 13 Pro'nun ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 10 bit 6,67 inç OLED ekrana sahip olduğu belirtelim. Ayrıca bu panel Dolby Vision, HDR 10&10+ desteği ve 1.200 nit parlaklık sunuyor. Gücünü ise Snapdragon 7s Gen 2 platformundan alan telefona, 67W şarj destekli 5.100mAh pil paketi eşlik ediyor. Kamera bölümünde ise 200MP üçlü kamera sistemi bulunmakta.
Poco X5 olarak karşımıza çıkacak Redmi Note 13 5G ise, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan OLED ekrandan destek alıyor. Bu ekranın Dolby Vision ve 1.000 nit parlaklık sunduğunu belirtelim. Gücünü ise MediaTek Dimensişty 6080 platformundan alan telefona 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve çift kamera sistemi eşlik ediyor. Akıllı telefonlar hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.