Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    POCO X6 Pro ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

    POCO'nun yeni telefonları POCO X6 ve X6 Pro, çeşitli sertifika sitelerinde görünmeye başladı. Her iki telefon Redmi Note 13 serisinin yeniden markalanmış sürümleri olacak.
    POCO X6 Pro ufukta göründü: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında bütçe odaklı modellere imza atan POCO, Şubat ayında tanıtılan POCO X5 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda tüm gözler POCO X6 ve X6 Pro'ya çevrildi diyebiliriz. Bugün ise ülkemizde satış ihtimali bulunan POCO X6 Pro, sertifika sitelerinde görünmeye başladı. Peki bütçe amiral gemisi neler sunacak? İşte bildiklerimiz....

    POCO X6 Pro ufukta göründü

    Aktarıldığı kadarıyla Hindistan'ın BIS sertifikasyon sitesinde yeni bir POCO modeli listelendi. Bu noktada ''23122PCD1I'' model numarasına sahip olan cihazın POCO X6 Pro olduğu belirtiliyor. Niketim benzer bir model numarası, daha önce IMEI veritabanında da ortaya çıkmıştı. BIS listesi ise, cihazın teknik özelliklerine değinmiyor. Ancak Poco X6 ve X6 Pro, muhtemel olarak Redmi Note 13 5G ve Note 13 Pro 5G'nin yeniden markalanmış sürümleri olarak satışa sunulacak.

    POCO X6 ve X6 Pro özellikler

    Bu noktada Redmi Note 13 Pro'nun ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 10 bit 6,67 inç OLED ekrana sahip olduğu belirtelim. Ayrıca bu panel Dolby Vision, HDR 10&10+ desteği ve 1.200 nit parlaklık sunuyor. Gücünü ise Snapdragon 7s Gen 2 platformundan alan telefona, 67W şarj destekli 5.100mAh pil paketi eşlik ediyor. Kamera bölümünde ise 200MP üçlü kamera sistemi bulunmakta.

    Poco X5 olarak karşımıza çıkacak Redmi Note 13 5G ise, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan OLED ekrandan destek alıyor. Bu ekranın Dolby Vision ve 1.000 nit parlaklık sunduğunu belirtelim. Gücünü ise MediaTek Dimensişty 6080 platformundan alan telefona 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve çift kamera sistemi eşlik ediyor. Akıllı telefonlar hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba ilk çalıştığında yüksek devirde çalışıyor starbucks franchise bedeli 2023 hoover marka yorumları apple sticker nereye yapıştırılır röntgende düz taban çıkmamak için

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 10C
    Redmi 10C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023
    Apple M2 Pro 2023
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız