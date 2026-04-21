Poco M8s 5G tanıtıldı: Güçlü batarya, dev ekran, uygun fiyat

POCO M8s 5G telefon neler sunuyor?
POCO M8s 5G modelin kalbinde Qualcomm’un 6nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci, orta sınıf 5G cihazlar için optimize edilmiş, kararlı performans ve güç verimliliği sağlıyor. Telefon, 6GB ve 8 GB LPDDR4x RAM ile geliyor. Dahili depolama (128GB ve 256 GB mevcut) alanı, microSD kartla 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Telefon, Android 15 tabanlı HyperOS 2 yazılımıyla geliyor. Cihaz, toz ve su sıçramalarına karşı IP64 dereceli korumaya sahip. Yanda parmak izi sensörü bulunduruyor.
Xiaomi, devasa 144Hz ekranı desteklemek için cihaza 7000 mAh'lik büyük bir batarya yerleştirmiş. Poco, temel kullanımda telefonun 2 günü rahatlıkla çıkardığını söylüyor. Batarya, 33W hızlı şarjı, 18W ters şarjı destekliyor. Cihaz, %1 pil seviyesinde 59 dakikaya kadar konuşma, 7.5 saate kadar bekleme süresi sunuyor.
Poco’nun yeni modelinde 50MP ana kamera ( f/1.8 diyafram açıklığına sahip), 8MP selfie kamerası bulunuyor. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio desteği mevcut ve daha yüksek ses çıkışı için %200 ses yükseltme özelliğine sahip.
POCO M8s 5G telefon fiyatı ne kadar?
Poco M8s 5G, 189 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 6 GB RAM 128 GB depolama için geçerli. 8 GB RAM 256 GB depolama alanlı modelin fiyatı 219 dolar olarak açıklandı.
Poco M8s 5G özellikleri
- Ekran: 6.9 inç, 2340x1080, 144Hz, 850nit, LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3
- RAM ve depolama: 6GB+128GB, 8GB+256 (2TB’a kadar microSD)
- Arka kamera: 50MP f/1.8
- Ön kamera: 8MP f/2
- Batarya: 7000 mAh, 33W hızlı şarj, 18W ters şarj
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, NFC, WiFi 2.4GHz/5GHz
- Ses: Hi-Res Audio, Dolby Atmos
- Yazılım: Xiaomi HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 169.48 x 80.45 x 8.40 mm, 217 g