Bütçe dostu telefonlar Poco C81 ve C81x tanıtıldı: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

POCO C81X ve POCO C81, markanın yeni bütçe dostu telefonları olarak öne çıkıyor. Poco C81 serisi, daha büyük batarya, yüksek yenileme hızına sahip ekran ve Xiaomi'nin HyperOS 3 entegrasyonu dahil olmak üzere donanım yükseltmelerine odaklanıyor.

Poco M8s 5G modeli tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün önce eklendi

Poco C81 serisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Poco C81, 6.9 inç HD+ ekrana sahipken, Poco C81x biraz daha küçük (6.88 inç) HD+ ekranla geliyor. Her iki panel de daha akıcı kaydırma ve animasyonlar için 120Hz yenileme hızını destekliyor. Ekranlar, mavi ışık azaltma ve titreşim koruması için TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. Ayrıca, parmaklar nemli veya yağlı olduğunda bile dokunma tepkisini iyileştirmek için tasarlanmış Wet Touch Technology 2.0 teknolojisi mevcut.

Poco C81 serisinin kalbinde Unisoc T7250 sekiz çekirdekli işlemci yer alıyor. Poco C81, 4 GB RAM (LPDDR4X) ve 64 GB depolama (UFS 2.2) ile sunulurken, C81X modeli 3 GB RAM ve 64 GB depolama ile geliyor. Depolama alanı microSD kart ile 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Poco C81, Xiaomi HyperOS 3 ile Android 16 çalıştırırken, C81X Android 15 tabanlı HyperOS 2 yazılımıyla geliyor.

Poco C81 modellerinde 13 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. Her iki telefon da 1080p 30fps video kaydı yapabiliyor. Kamera uygulaması HDR, Gece Modu, portre efektleri ve belge tarama gibi özellikleri destekliyor.

Poco C81X, 5200 mAh'lik bataryaya sahipken, Poco C81 daha büyük 6300 mAh'lik bataryadan güç alıyor. İki telefon da 15W hızlı şarjı ve ters şarjı destekliyor. Ek özellikler arasında çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, IP52 dereceli su sıçramalarına dayanıklılık, yanda parmak izi okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Poco C81 ve C81x fiyatı ne kadar?

Poco C81x, ilk olarak Hindistan’da 9999 Rs (106 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma 3GB RAM 64GB depolama alanlı model için geçerli. 4GB RAM 64GB depolama alanı sunan Poco C81'in fiyatı ise 10999 Rs (116 dolar). Her iki akıllı telefonun da çıkış tarihi 27 Nisan olarak açıklandı.

POCO C81x özellikleri

Ekran: 6.88 inç, HD+ (1600x720 piksel), 120Hz, IPS LCD

İşlemci: UNISOC T7250 12nm, Mali-G57 MP1 GPU

Bellek ve depolama: 3GB RAM, 64GB (microSD ile 2TB'a kadar artırılabilir)

Yazılım: Xiaomi HyperOS 2, Android 15

SIM: Çift SIM (nano + nano + microSD)

Arka kamera: 13MP f/2.2

Ön kamera: 8MP f/2.0

Diğer: 3.5mm ses girişi, FM Radyo, Yanda parmak izi okuyucu

Boyut ve ağırlık: 171.79x79.77x8.26 mm, 193 g

Bağlanabilirlik: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.2, GPS | GLONASS | Galileo | BDS (yalnızca B1C), USB Type-C bağlantı noktası

Batarya: 5200mAh, 15W hızlı şarj

POCO C81 özellikleri

Ekran: 6,9 inç, HD+ (1600x720 piksel), 120Hz, IPS LCD

İşlemci: UNISOC T7250 12nm, Mali-G57 MP1 GPU

Bellek ve depolama: 4GB RAM, 64GB (microSD ile 2TB'a kadar artırılabilir)

Yazılım: Xiaomi HyperOS 3, Android 16

SIM: Çift SIM (nano + nano + microSD)

Arka kamera: 13MP f/2.2

Ön kamera: 8MP f/2.0

Diğer: 3.5mm ses girişi, FM Radyo, Yanda parmak izi okuyucu

Boyut ve ağırlık: 171.56x79.47x8.15 mm; 208 g

Bağlanabilirlij: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.2, GPS | GLONASS | Galileo | BDS (yalnızca B1C), USB Type-C bağlantı noktası

Batarya: 6300mAh, 15W hızlı şarj

