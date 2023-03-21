Oppo Find X6 Pro ve Find X6 tanıtıldı: Bu dev kamelar başka bir telefonda yok!

- Oppo Find X6 Pro özellikleri
- Oppo Find X6 özellikleri
- Oppo Find X6 ve Oppo Find X6 Pro çıkış tarihi
- Oppo Find X6 Pro fiyatı
- Oppo Find X6 fiyatı
- Yorumlar
Oppo Find X6 Pro özellikleri
- Ekran: 6,82 inç 3168 × 1440 piksel AMOLED 120Hz, 2500 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- Arka kamera: 50 MP OIS, f/1.75, 23mm, 1.0 inç + 50 MP OIS, f/2.6, 65mm 1/1.56 inç periskop + 50 MP ultra geniş f/2.2, 15mm, 1/1.56 inç / 3x optik, 6x hibrit, 120x dijital zoom
- Ön kamera: 32 MP, f/2.4
- RAM: 12 GB ve 16 GB
- Depolama: 256 GB ve 512 GB
- Batarya: 5000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz
- İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1
Oppo, Find X6 Pro ile “üç ana kamera” çağını başlattığını iddia ediyor. Find X6 Pro'nun arkasındaki kameraların üçü de akıllı telefon dünyasının en büyük sensörlerini bünyelerinde barındırıyor. Geniş açılı kamera 23 mm f/1.8 lensini ve 1 inçlik dev boyuta sahip 50 MP Sony IMX989 sensörüne sahip. Ultra geniş açılı lens ise 15 mm f/2.2 açıklığında ve şimdiye kadar bir ultra geniş kamerada kullanılan en büyük sensör olan 1/1,56 inç 50 MP IMX890 sensörünü barındırıyor. Periskop kamera tarafında da yine ilkler bizleri karşılıyor. 65mm odak uzaklığında aynı 1/1,56 inç 50 MP IMX890 sensör ve f/2,6 diyafram açıklığı oldukça iddialı.
Oppo Find X6 özellikleri
- Ekran: 6,74 inç, 2772 × 1240 piksel AMOLED 120 Hz, 1450 nit
- İşlemci: Dimensity 9200
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 50 MP, f/2.6 periskop + 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı
- Ön kamera: 32 MP f/2,4
- RAM: 12 GB ve 16 GB
- Depolama: 256 GB ve 512 GB
- Batarya: 4800 mAh, 80W kablolu
- İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1
Oppo Find X6, Dimensity 9200 yonga setini kullanıyor ve 40Hz-120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,74 inç 2772x1240 piksel ekran ile geliyor. Find X6, her üç kameranın da 50MP çözünürlüğünü koruyor, ancak ana sensörü IMX890'a düşürüyor. Ultra geniş kamera daha küçük JN1 (1/2,76 inç) sensöre sahip ancak yetenekleri korunuyor. Aynı şekilde sektör lideri periskop kamera da yine telefonda yer alıyor. Find X6, 80W kablolu şarj özelliğine sahip biraz daha küçük 4.800mAh pil ile geliyor. Bu modelde kablosuz şarj desteğinin olmadığını da belirtelim.
Oppo Find X6 ve Oppo Find X6 Pro çıkış tarihi
Her iki telefon da Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile kutudan çıkıyor. Oppo Find X6 serisi halihazırda Çin’de satışa çıkmış durumda. Öte yandan telefonların uluslararası duyurusu henüz yapılmadı fakat önceki model Avrupa’da satışa çıkmıştı. Bu nedenle bir süre sonra cihazların diğer bölgelere de gelmesi bekleniyor. Fiyatlar ise şu şekilde:
Oppo Find X6 Pro fiyatı
- 12GB + 256GB: 875 dolar
- 16GB + 256GB: 945 dolar
- 16GB + 512GB: 1.020 dolar
Oppo Find X6 fiyatı
- 12GB + 256GB: 655 dolar
- 16GB + 512GB: 730 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)