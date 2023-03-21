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    Oppo Find X6 Pro ve Find X6 tanıtıldı: Bu dev kamelar başka bir telefonda yok!

    Oppo, kısa bir süre önce Find X6 Pro ve Find X6 amiral gemi modellerini resmi olarak tanıttı. Yeni Find X6 serisi tasarım ve donanım açısından olduğu kadar özellikle kamera tarafında da çok güçlü.
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    Oppo Find X6 Pro Tam Boyutta Gör
    Oppo, en güçlü amiral gemisi Find X6 Pro'ya 1 inçlik devasa bir kamera sensörü ekleyerek rakibi Xiaomi ve kardeş şirketi Vivo’nun arasına katıldı. Oppo'nun Find X6 serisi tasarım açısından oldukça şıkken benzer şekilde hem donanım hem de belirttiğimiz gibi kamera tarafında hayli iddialı. Dilerseniz sözü çok uzatmadan Oppo Find X6 ile Oppo Find X6 Pro’nun özellikleri ve fiyat detaylarına geçelim.

    Oppo Find X6 Pro özellikleri

    Oppo Find X6 Pro özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,82 inç 3168 × 1440 piksel AMOLED 120Hz, 2500 nit
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
    • Arka kamera: 50 MP OIS, f/1.75, 23mm, 1.0 inç + 50 MP OIS, f/2.6, 65mm 1/1.56 inç periskop + 50 MP ultra geniş f/2.2, 15mm, 1/1.56 inç / 3x optik, 6x hibrit, 120x dijital zoom
    • Ön kamera: 32 MP, f/2.4
    • RAM: 12 GB ve 16 GB
    • Depolama: 256 GB ve 512 GB
    • Batarya: 5000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

    Oppo, Find X6 Pro ile “üç ana kamera” çağını başlattığını iddia ediyor. Find X6 Pro'nun arkasındaki kameraların üçü de akıllı telefon dünyasının en büyük sensörlerini bünyelerinde barındırıyor. Geniş açılı kamera 23 mm f/1.8 lensini ve 1 inçlik dev boyuta sahip 50 MP Sony IMX989 sensörüne sahip. Ultra geniş açılı lens ise 15 mm f/2.2 açıklığında ve şimdiye kadar bir ultra geniş kamerada kullanılan en büyük sensör olan 1/1,56 inç 50 MP IMX890 sensörünü barındırıyor. Periskop kamera tarafında da yine ilkler bizleri karşılıyor. 65mm odak uzaklığında aynı 1/1,56 inç 50 MP IMX890 sensör ve f/2,6 diyafram açıklığı oldukça iddialı.

    Oppo Find X6 Pro ve Find X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Önceki modellerde olduğu gibi bu kameraların arkasında Hasselblad markası ve teknolojileri bulunuyor. Dolayısıyla cihazda Hasselblad Doğal Renk profili, Hasselblad Pro Modu, panoramik çekimler için klasik XPAN modu ve hatta Hasselblad’ın klasik deklanşör sesi bulunuyor. Ek olarak XCD30 ve XCD80 lenslerinin "renklerini ve alan derinliğini" taklit eden portre modları da telefonda bulunuyor.
    Oppo Find X6 Pro kamera Tam Boyutta Gör
    Oppo ayrıca özel MariSilicon X görüntüleme işlemcisi aracılığıyla daha net görüntüler vadediyor. Her üç kamera da daha iyi netlik, gölge ve ışık bilgileri için sıkıştırılmamış RAW görüntü verilerinin derin füzyonunu desteklerken Find X6 Pro, ortam ışığını değerlendirmek ve beyaz dengesini buna göre ayarlamak için ayrıca 13 kanallı spektral sensöre de sahip. Find X6 Pro fotoğrafta olduğu kadar videoda da iddialı. Dolby Vision 4K HDR çekimi yapabilen cihaz, 6X hibrit zoom halinde görece güçlü 4K videolar çekebildiğini iddia ediyor. Bu arada ön taraftaki kameranın 21 mm f/2.4 açıklığa sahip 32MP IMX709 sensörü olduğunu da belirtelim.

     

    Oppo Find X6 Pro ve Find X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kameraları bir yana bırakıp donanıma geçtiğimizde Oppo Find X6 Pro, burada da iddialı. 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 240 Hz dokunma örnekleme hızına sahip 6,82 inç 3168x1440 piksel AMOLED ekran ile gelen telefon, 2.500 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Oppo bunun dünyanın en parlak paneli olduğunun altını çiziyor. Find X6 Pro'nun içinde, 12 GB LPDDR5X RAM (256 GB model, UFS 4.0) ve 16 GB LPDDR5X RAM (256/512 GB, UFS 4.0) ile desteklenmiş Snapdragon 8 Gen 2 yongası bulunuyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası 100 W SuperVOOC kablolu şarjı (28 dakikada %100) ve 50 W AirVOOC kablosuz şarjı (52 dakikada %100) desteklerken Oppo, endüstri standardının iki katı olan 1600 şarj döngüsünden sonra pilin orijinal kapasitesinin yüzde 80'ini koruyacağını söylüyor.

    Oppo Find X6 özellikleri

    Oppo Find X6 Pro ve Find X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,74 inç, 2772 × 1240 piksel AMOLED 120 Hz, 1450 nit
    • İşlemci: Dimensity 9200
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 50 MP, f/2.6 periskop + 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı
    • Ön kamera: 32 MP f/2,4
    • RAM: 12 GB ve 16 GB
    • Depolama: 256 GB ve 512 GB
    • Batarya: 4800 mAh, 80W kablolu
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

    Oppo Find X6, Dimensity 9200 yonga setini kullanıyor ve 40Hz-120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,74 inç 2772x1240 piksel ekran ile geliyor. Find X6, her üç kameranın da 50MP çözünürlüğünü koruyor, ancak ana sensörü IMX890'a düşürüyor. Ultra geniş kamera daha küçük JN1 (1/2,76 inç) sensöre sahip ancak yetenekleri korunuyor. Aynı şekilde sektör lideri periskop kamera da yine telefonda yer alıyor. Find X6, 80W kablolu şarj özelliğine sahip biraz daha küçük 4.800mAh pil ile geliyor. Bu modelde kablosuz şarj desteğinin olmadığını da belirtelim.

    Oppo Find X6 ve Oppo Find X6 Pro çıkış tarihi

    Her iki telefon da Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile kutudan çıkıyor. Oppo Find X6 serisi halihazırda Çin’de satışa çıkmış durumda. Öte yandan telefonların uluslararası duyurusu henüz yapılmadı fakat önceki model Avrupa’da satışa çıkmıştı. Bu nedenle bir süre sonra cihazların diğer bölgelere de gelmesi bekleniyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

    Oppo Find X6 Pro fiyatı

    • 12GB + 256GB: 875 dolar
    • 16GB + 256GB: 945 dolar
    • 16GB + 512GB: 1.020 dolar

    Oppo Find X6 fiyatı

    • 12GB + 256GB: 655 dolar
    • 16GB + 512GB: 730 dolar
    Kaynakça https://www.oppo.com/cn/smartphones/series-find-x/find-x6/specs/ https://www.oppo.com/cn/smartphones/series-find-x/find-x6/specs/ https://www.gizmochina.com/2023/03/21/oppo-find-x6-pro-launch-specs-price/
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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