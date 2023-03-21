Oppo Find X6 Pro ve Find X6 tanıtıldı: Bu dev kamelar başka bir telefonda yok!

Tam Boyutta Gör Oppo, en güçlü amiral gemisi Find X6 Pro'ya 1 inçlik devasa bir kamera sensörü ekleyerek rakibi Xiaomi ve kardeş şirketi Vivo’nun arasına katıldı. Oppo'nun Find X6 serisi tasarım açısından oldukça şıkken benzer şekilde hem donanım hem de belirttiğimiz gibi kamera tarafında hayli iddialı. Dilerseniz sözü çok uzatmadan Oppo Find X6 ile Oppo Find X6 Pro’nun özellikleri ve fiyat detaylarına geçelim.

Oppo Find X6 Pro özellikleri

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Ekran : 6,82 inç 3168 × 1440 piksel AMOLED 120Hz, 2500 nit

: 6,82 inç 3168 × 1440 piksel AMOLED 120Hz, 2500 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Arka kamera : 50 MP OIS, f/1.75, 23mm, 1.0 inç + 50 MP OIS, f/2.6, 65mm 1/1.56 inç periskop + 50 MP ultra geniş f/2.2, 15mm, 1/1.56 inç / 3x optik, 6x hibrit, 120x dijital zoom

: 50 MP OIS, f/1.75, 23mm, 1.0 inç + 50 MP OIS, f/2.6, 65mm 1/1.56 inç periskop + 50 MP ultra geniş f/2.2, 15mm, 1/1.56 inç / 3x optik, 6x hibrit, 120x dijital zoom Ön kamera : 32 MP, f/2.4

: 32 MP, f/2.4 RAM : 12 GB ve 16 GB

: 12 GB ve 16 GB Depolama : 256 GB ve 512 GB

: 256 GB ve 512 GB Batarya : 5000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz

: 5000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

Oppo, Find X6 Pro ile “üç ana kamera” çağını başlattığını iddia ediyor. Find X6 Pro'nun arkasındaki kameraların üçü de akıllı telefon dünyasının en büyük sensörlerini bünyelerinde barındırıyor. Geniş açılı kamera 23 mm f/1.8 lensini ve 1 inçlik dev boyuta sahip 50 MP Sony IMX989 sensörüne sahip. Ultra geniş açılı lens ise 15 mm f/2.2 açıklığında ve şimdiye kadar bir ultra geniş kamerada kullanılan en büyük sensör olan 1/1,56 inç 50 MP IMX890 sensörünü barındırıyor. Periskop kamera tarafında da yine ilkler bizleri karşılıyor. 65mm odak uzaklığında aynı 1/1,56 inç 50 MP IMX890 sensör ve f/2,6 diyafram açıklığı oldukça iddialı.

Tam Boyutta Gör Önceki modellerde olduğu gibi bu kameraların arkasında Hasselblad markası ve teknolojileri bulunuyor. Dolayısıyla cihazda Hasselblad Doğal Renk profili, Hasselblad Pro Modu, panoramik çekimler için klasik XPAN modu ve hatta Hasselblad’ın klasik deklanşör sesi bulunuyor. Ek olarak XCD30 ve XCD80 lenslerinin "renklerini ve alan derinliğini" taklit eden portre modları da telefonda bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Oppo ayrıca özel MariSilicon X görüntüleme işlemcisi aracılığıyla daha net görüntüler vadediyor. Her üç kamera da daha iyi netlik, gölge ve ışık bilgileri için sıkıştırılmamış RAW görüntü verilerinin derin füzyonunu desteklerken Find X6 Pro, ortam ışığını değerlendirmek ve beyaz dengesini buna göre ayarlamak için ayrıca 13 kanallı spektral sensöre de sahip. Find X6 Pro fotoğrafta olduğu kadar videoda da iddialı. Dolby Vision 4K HDR çekimi yapabilen cihaz, 6X hibrit zoom halinde görece güçlü 4K videolar çekebildiğini iddia ediyor. Bu arada ön taraftaki kameranın 21 mm f/2.4 açıklığa sahip 32MP IMX709 sensörü olduğunu da belirtelim.

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Tam Boyutta Gör Kameraları bir yana bırakıp donanıma geçtiğimizde Oppo Find X6 Pro, burada da iddialı. 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 240 Hz dokunma örnekleme hızına sahip 6,82 inç 3168x1440 piksel AMOLED ekran ile gelen telefon, 2.500 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Oppo bunun dünyanın en parlak paneli olduğunun altını çiziyor. Find X6 Pro'nun içinde, 12 GB LPDDR5X RAM (256 GB model, UFS 4.0) ve 16 GB LPDDR5X RAM (256/512 GB, UFS 4.0) ile desteklenmiş Snapdragon 8 Gen 2 yongası bulunuyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası 100 W SuperVOOC kablolu şarjı (28 dakikada %100) ve 50 W AirVOOC kablosuz şarjı (52 dakikada %100) desteklerken Oppo, endüstri standardının iki katı olan 1600 şarj döngüsünden sonra pilin orijinal kapasitesinin yüzde 80'ini koruyacağını söylüyor.

Oppo Find X6 özellikleri

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Ekran : 6,74 inç, 2772 × 1240 piksel AMOLED 120 Hz, 1450 nit

: 6,74 inç, 2772 × 1240 piksel AMOLED 120 Hz, 1450 nit İşlemci : Dimensity 9200

: Dimensity 9200 Arka kamera : 50 MP, f/1.8 ana kamera + 50 MP, f/2.6 periskop + 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı

: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 50 MP, f/2.6 periskop + 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı Ön kamera: 32 MP f/2,4

32 MP f/2,4 RAM : 12 GB ve 16 GB

: 12 GB ve 16 GB Depolama : 256 GB ve 512 GB

: 256 GB ve 512 GB Batarya : 4800 mAh, 80W kablolu

: 4800 mAh, 80W kablolu İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

Oppo Find X6, Dimensity 9200 yonga setini kullanıyor ve 40Hz-120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,74 inç 2772x1240 piksel ekran ile geliyor. Find X6, her üç kameranın da 50MP çözünürlüğünü koruyor, ancak ana sensörü IMX890'a düşürüyor. Ultra geniş kamera daha küçük JN1 (1/2,76 inç) sensöre sahip ancak yetenekleri korunuyor. Aynı şekilde sektör lideri periskop kamera da yine telefonda yer alıyor. Find X6, 80W kablolu şarj özelliğine sahip biraz daha küçük 4.800mAh pil ile geliyor. Bu modelde kablosuz şarj desteğinin olmadığını da belirtelim.

Oppo Find X6 ve Oppo Find X6 Pro çıkış tarihi

Her iki telefon da Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile kutudan çıkıyor. Oppo Find X6 serisi halihazırda Çin’de satışa çıkmış durumda. Öte yandan telefonların uluslararası duyurusu henüz yapılmadı fakat önceki model Avrupa’da satışa çıkmıştı. Bu nedenle bir süre sonra cihazların diğer bölgelere de gelmesi bekleniyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

Oppo Find X6 Pro fiyatı

12GB + 256GB: 875 dolar

16GB + 256GB: 945 dolar

16GB + 512GB: 1.020 dolar

Oppo Find X6 fiyatı

12GB + 256GB: 655 dolar

16GB + 512GB: 730 dolar

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Oppo Find X6 Pro ve Find X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı