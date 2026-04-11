HyperOS 3.1 küresel dağıtımı sürüyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

HyperOS 3.1 global güncellemesini alan cihazlar
Aşağıdaki Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar, HyperOS 3.1 küresel güncellemesini aldı:
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro
- Redmi Pad Pro
- POCO F7 Pro
- POCO Pad
Şu anda liste kısa, çünkü küresel dağıtım yakın zamanda başladı. Ancak, güncelleme daha fazla cihaza ulaştıkça liste büyüyecek. Bu listede yer alan bir cihaza sahipseniz, Ayarlar - Telefon Hakkında menüsü altından HyperOS 3.1 güncellemesinin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Güncellemenin kademeli olarak dağıtıldığını ve cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alabileceğini unutmayın.
HyperOS 3.1 güncelemesi neler getiriyor?
- Tabletlerde HyperIsland
- Son kullanılan uygulamalar sayfasında görsel iyileştirmeler
- Apple AirPods için yerel destek
- Sistem güncellemelerini minimum yeniden başlatma süresi ve daha az hata ile daha hızlı uygulayan Super OTA
- Genişletilmiş kilit ekranı özelleştirmeleri
- HyperIsland'da daha fazla etkileşimli öğe
- Çok sayıda arka plan optimizasyonu
