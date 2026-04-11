HyperOS 3.1 küresel dağıtımı sürüyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesini geçen ay küresel olarak dağıtmaya başladı. Güncelleme, beklendiği üzere ilk olarak Xiaomi 17 serisine sunuldu. O zamandan beri güncelleme daha fazla uyumlu akıllı telefon ve tablete dağıtıldı. Peki, şimdiye kadar hangi cihazlara geldi?

HyperOS 3.1 global güncellemesini alan cihazlar

Aşağıdaki Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar, HyperOS 3.1 küresel güncellemesini aldı:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro

Redmi Pad Pro

POCO F7 Pro

POCO Pad

Şu anda liste kısa, çünkü küresel dağıtım yakın zamanda başladı. Ancak, güncelleme daha fazla cihaza ulaştıkça liste büyüyecek. Bu listede yer alan bir cihaza sahipseniz, Ayarlar - Telefon Hakkında menüsü altından HyperOS 3.1 güncellemesinin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Güncellemenin kademeli olarak dağıtıldığını ve cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alabileceğini unutmayın.

HyperOS 3.1 güncelemesi neler getiriyor?

Tabletlerde HyperIsland

Son kullanılan uygulamalar sayfasında görsel iyileştirmeler

Apple AirPods için yerel destek

Sistem güncellemelerini minimum yeniden başlatma süresi ve daha az hata ile daha hızlı uygulayan Super OTA

Genişletilmiş kilit ekranı özelleştirmeleri

HyperIsland'da daha fazla etkileşimli öğe

Çok sayıda arka plan optimizasyonu

