    HyperOS 3.1 küresel dağıtımı sürüyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

    Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesini geçen ay küresel olarak dağıtmaya başladı. Güncelleme, beklendiği üzere ilk olarak Xiaomi 17 serisine sunuldu. O zamandan beri güncelleme daha fazla uyumlu akıllı telefon ve tablete dağıtıldı. Peki, şimdiye kadar hangi cihazlara geldi?

    HyperOS 3.1 global güncellemesini alan cihazlar

    Aşağıdaki Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar, HyperOS 3.1 küresel güncellemesini aldı:

    • Xiaomi 17
    • Xiaomi 17 Ultra
    • Xiaomi 15T Pro
    • Xiaomi Pad 7
    • Xiaomi Pad 7 Pro
    • Xiaomi Pad 7 Ultra
    • Xiaomi Pad 7S Pro
    • Redmi Pad Pro
    • POCO F7 Pro
    • POCO Pad

    Şu anda liste kısa, çünkü küresel dağıtım yakın zamanda başladı. Ancak, güncelleme daha fazla cihaza ulaştıkça liste büyüyecek. Bu listede yer alan bir cihaza sahipseniz, Ayarlar - Telefon Hakkında menüsü altından HyperOS 3.1 güncellemesinin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Güncellemenin kademeli olarak dağıtıldığını ve cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alabileceğini unutmayın.

    HyperOS 3.1 güncelemesi neler getiriyor?

    • Tabletlerde HyperIsland
    • Son kullanılan uygulamalar sayfasında görsel iyileştirmeler
    • Apple AirPods için yerel destek
    • Sistem güncellemelerini minimum yeniden başlatma süresi ve daha az hata ile daha hızlı uygulayan Super OTA
    • Genişletilmiş kilit ekranı özelleştirmeleri
    • HyperIsland'da daha fazla etkileşimli öğe
    • Çok sayıda arka plan optimizasyonu
