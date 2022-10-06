Korku filmi Cadılar Bayramı Sona Eriyor için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz

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DonanımHaber’den herkese merhaba. Popüler korku filmi serisi Cadılar Bayramı’nın yeni filmi Cadılar Bayramı Sona Eriyor filminin vizyon tarihi yaklaştı. Bizim de sizlere yine bir hediyemiz olacak.

14 Ekim’de gösterime girecek olan Cadılar Bayramı Sona Eriyor’un ön gösterim etkinliği için sizlere 7 adet çift kişilik bilet hediyemiz olacak.

Çekilişe Nasıl Katılırım?

Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken, aşağıda linkini bulabileceğiniz Instagram sayfamızdaki paylaşıma gidip açıklamalar kısmında yazanları yapmak. Çekiliş sonucunda 7 kişiye çift kişilik davetiye vereceğiz.

Çekiliş İçin Buraya Tıklayabilirsiniz

Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

Ön gösterim 13 Ekim Perşembe günü saat 20.45’de Torun Center BiletiniAl lokasyonunda gerçekleşecektir. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Cadılar Bayramı Sona Eriyor için davetiye hediye ediyoruz