Calpella tabanlı dizüstü bilgisayarların %80'ninde Nvidia GPU'su kullanılıyor

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Resmi tanıtımı Eylül ayında yapılan ve Nehalem tanımlı Mobil Core i7 işlemciler [kod adı Clarksfield] ve PM55 çipsetini içeren Capella platformu için hazırlanan dizüstü bilgisayarların %80'nin Nvidia GPU'larının yer aldığı iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli mobil GPU'ların öne çıkmasında ve yüksek pazar payı elde etmesinde, daha iyi Hybrid Grafik Modu'na sahip olmalarının ciddi şekilde etkili rol oynadığı belirtiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli mobil GPU'larını Nvidia'dan aylar önce, ilk defa CeBIT 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak Mart ayında duyuran ve Mobility Radeon HD 4000 serisi ile notebook pazarında pozisyon kazanan AMD tarafında ise gözler DirectX 11 mobil çözümlere çevrilmiş durumda. CES 2010 fuarı ile birlikte 7 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5800 serisi ile firma, yüksek performans sınıfı dizüstü bilgisayarlarda hızla yaygınlaşmayı hedefliyor.