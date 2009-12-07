Calpella tabanlı dizüstü bilgisayarların %80'ninde Nvidia GPU'su kullanılıyor

Resmi tanıtımı Eylül ayında yapılan ve Nehalem tanımlı Mobil Core i7 işlemciler [kod adı Clarksfield] ve PM55 çipsetini içeren Capella platformu için hazırlanan dizüstü bilgisayarların %80'nin Nvidia GPU'larının yer aldığı iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli mobil GPU'ların öne çıkmasında ve yüksek pazar payı elde etmesinde, daha iyi Hybrid Grafik Modu'na sahip olmalarının ciddi şekilde etkili rol oynadığı belirtiliyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli mobil GPU'larını Nvidia'dan aylar önce, ilk defa CeBIT 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak Mart ayında duyuran ve Mobility Radeon HD 4000 serisi ile notebook pazarında pozisyon kazanan AMD tarafında ise gözler DirectX 11 mobil çözümlere çevrilmiş durumda. CES 2010 fuarı ile birlikte 7 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5800 serisi ile firma, yüksek performans sınıfı dizüstü bilgisayarlarda hızla yaygınlaşmayı hedefliyor.
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07.12.2009 Saat: 23:29
samsung r522 ullanıyorum 4650 mobile var 1gb ddr3 lü, modern warfareyi high de oynuyorum, bi kaç gt250m li laptopa denk geldim aynı oyunu lovda açıyor ancak , kesinlikle mübalağa etmiyorum canlı oynayın anlarsınız ati farkını, ama nedense nvidia tercih edilmiş bu modellerde neden bilmiyorum,apple bile mobility radeona başladı , ati sanırım biraz üvey evlat yada rüşvet yedirmeyi bilmiyor
dx 10.1 misli gecmiş zamnada üretilmiş hani nvidia gecmeyi düşünmüyoruz dedigi dx 10.1 elde kalmıştır ucuza hatta zararına vermiştir millete eh yani okadar olacak :))
yukarıda yazdığım gt250m değil gt240m olmalıydı yanlış yazmışım
2 notbook var
birinde 9600m gs
birinde mobility 4650 var
işlemcileride aynı sayılır m gs li makinada 4gb ram digerinde 3gb ram var
4650 oyunlarda daha iyi birebir fps testine sokmadım oynarken hissediliyor yani.