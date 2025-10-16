OpenAI, 5 yılda 13 milyar doları 1 trilyon dolara dönüştürmeli

13 milyardan 1 trilyona
İki katlık artış esasında iddialı olsa da şirketin hedefi çok daha büyük. OpenAI, önümüzdeki beş yılda, 13 milyar dolarlık yıllık kazancını 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarına dönüştürmek istiyor. Zira şirket, yakın zamanda Oracle, Nvidia, AMD ve Broadcom ile toplamda 26 gigawatt bilgi işlem kapasitesi için anlaşmalar yaptı. Bu dev altyapı yatırımı, önümüzdeki on yılda 1 trilyon doların üzerinde maliyet anlamına geliyor.
Şirketin stratejisinde yalnızca yazılım değil, donanım da önemli bir yer tutuyor. Eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile birlikte geliştirilen yapay zeka destekli io adında kişisel asistan cihazı, OpenAI’ın tüketici elektroniği pazarına ilk adımı olabilir. Bunun yanında şirket, çevrimiçi reklamcılık ve yapay zeka altyapılarının lisanslanması gibi alanlardan da gelir elde etmeyi planlıyor.
Planlar iddialı olsa da gerçekler de bir o kadar sert. Zira OpenAI’ın harcamaları gelirlerini katbekat aşmış durumda. Şirketin yalnızca 2025’in ilk yarısındaki operasyonel zararı 8 milyar dolar civarındaydı. Yine de OpenAI, hızlı büyümenin sürmesi halinde yatırımcılardan yeni finansman bulmakta zorlanmayacağını düşünüyor.
Küresel krize neden olabilecek bir söz
Bugün, ABD ekonomisindeki büyümenin itici gücü yapay zeka haline gelmiş durumda. ABD'nin büyük yedilisinin hisseleri ve yatırımları tamamen yapay zeka odaklı. Hatta uzmanlara göre bu, 1 trilyon dolarlık devasa maliyet sadece OpenAI için değil, ABD ekonomisi için de risk oluşturuyor. Ülkenin en değerli şirketlerinden birçoğu OpenAI'ın altyapısına bağımlı hale gelirken ortaya finansal balon endişeleri çıkıyor. Uzmanlar bu balonun patlaması halinde etkilerin ABD dışında da hissedileceğini söylüyor.