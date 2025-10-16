Giriş
    OpenAI, 5 yılda 13 milyar doları 1 trilyon dolara dönüştürmeli

    OpenAI, yıllık 13 milyar dolarlık gelirini beş yılda 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımına dönüştürmeyi hedefliyor. Şirketin hedefi büyük olsa da aynı şekilde riskler de büyük.

    OpenAI, 5 yılda 13 milyar doları 1 trilyon dolara dönüştürmeli Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasının en dikkat çekici oyuncularından OpenAI, son verilere göre yıllık 13 milyar dolar gelir elde ediyor. Financial Times’a göre bu gelirin yaklaşık yüzde 70’i, her ay 20 dolar ödeyerek ChatGPT kullanan bireysel abonelerden geliyor. Şirketin 800 milyon düzenli kullanıcısı olmasına rağmen, bunların yalnızca %5’i ücretli abone. Ancak OpenAI, bu oranı önümüzdeki dönemde iki katına çıkarmayı planlıyor.

    13 milyardan 1 trilyona

    İki katlık artış esasında iddialı olsa da şirketin hedefi çok daha büyük. OpenAI, önümüzdeki beş yılda, 13 milyar dolarlık yıllık kazancını 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarına dönüştürmek istiyor. Zira şirket, yakın zamanda Oracle, Nvidia, AMD ve Broadcom ile toplamda 26 gigawatt bilgi işlem kapasitesi için anlaşmalar yaptı. Bu dev altyapı yatırımı, önümüzdeki on yılda 1 trilyon doların üzerinde maliyet anlamına geliyor.

    OpenAI, 5 yılda 13 milyar doları 1 trilyon dolara dönüştürmeli Tam Boyutta Gör
    Bu finansal farkı kapatmak için OpenAI, beş yıllık yeni bir büyüme ve gelir çeşitlendirme planı hazırladı. Şirket, hükümetler ve özel sektörle özel anlaşmalar, alışveriş araçları, Sora adlı video üretim servisi, yapay zeka ajanları ve reklam destekli yeni ürünler gibi alanlara yöneliyor. Ayrıca OpenAI, Stargate adlı veri merkezi projesi üzerinden hesaplama gücü tedarikçisi olmayı ve yeni borçlanma modelleri geliştirerek altyapı finansmanını güçlendirmeyi hedefliyor.

    Şirketin stratejisinde yalnızca yazılım değil, donanım da önemli bir yer tutuyor. Eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile birlikte geliştirilen yapay zeka destekli io adında kişisel asistan cihazı, OpenAI’ın tüketici elektroniği pazarına ilk adımı olabilir. Bunun yanında şirket, çevrimiçi reklamcılık ve yapay zeka altyapılarının lisanslanması gibi alanlardan da gelir elde etmeyi planlıyor.

    Planlar iddialı olsa da gerçekler de bir o kadar sert. Zira OpenAI’ın harcamaları gelirlerini katbekat aşmış durumda. Şirketin yalnızca 2025’in ilk yarısındaki operasyonel zararı 8 milyar dolar civarındaydı. Yine de OpenAI, hızlı büyümenin sürmesi halinde yatırımcılardan yeni finansman bulmakta zorlanmayacağını düşünüyor.

    Küresel krize neden olabilecek bir söz

    OpenAI, 5 yılda 13 milyar doları 1 trilyon dolara dönüştürmeli Tam Boyutta Gör
    Yapılan anlaşmaların ölçeğini ve boyutunu kavramak günümüzde oldukça zor. Artık milyonlar, milyarlar ve trilyonlar dile getirilirken bir noktada ölçeği kaybetmek doğal. Hatta çoğu durumda bu anlaşmalar okunup geçildiğinden riskleri görmek veya araştırmak da anlamını yitiriyor.

    Bugün, ABD ekonomisindeki büyümenin itici gücü yapay zeka haline gelmiş durumda. ABD’nin büyük yedilisinin hisseleri ve yatırımları tamamen yapay zeka odaklı. Hatta uzmanlara göre bu, 1 trilyon dolarlık devasa maliyet sadece OpenAI için değil, ABD ekonomisi için de risk oluşturuyor. Ülkenin en değerli şirketlerinden birçoğu OpenAI’ın altyapısına bağımlı hale gelirken ortaya finansal balon endişeleri çıkıyor. Uzmanlar bu balonun patlaması halinde etkilerin ABD dışında da hissedileceğini söylüyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/10/14/openai-has-five-years-to-turn-13-billion-into-1-trillion/ https://www.reuters.com/markets/europe/if-ai-is-bubble-economy-will-pop-with-it-2025-10-01/
