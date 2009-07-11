Calvin Klein USB sürücülü güneş gözlükleri hazırlıyor

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Moda dünyasının öncü isimlerinden Calvin Klein, teknolojiyi tasarımla buluşturan yeni güneş gözlükleri hazırlıyor. Firmanın Ekim ayında satışa sunmayı planladığı gözlükler, zararlı UV ışınlarına karşı bir yandan gözleri korurken öte taraftan 4GB'lık depolama kapasitesi ile önemli dökümanlarınızı yanınızda taşımanıza olanak tanıyor.

Görselden de anlaşılabileceği üzere depolama sürücüsü olarak gözlüğün sağ kolu kullanılmakta. Açıkçası firmanın iki kolu birden kullanarak kapasiteyi neden arttırmadığı henüz bilinmiyor ama tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni gözlükler, aynı zamanda USB bellek olarak kullanımına olanak tanıyan teknolojik yaklaşımla da dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Önemli dosya ve dökümanlarını sürekli yanında taşımak isteyen kullanıcılar için hazırlanan yeni güneş gözlüklerinin 199$'lık yurt dışı satış fiyatıyla Ekim ayında kullanıma sunulması bekleniyor.