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Calvin Klein USB sürücülü güneş gözlükleri hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,3b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Calvin Klein USB sürücülü güneş gözlükleri hazırlıyor
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Moda dünyasının öncü isimlerinden Calvin Klein, teknolojiyi tasarımla buluşturan yeni güneş gözlükleri hazırlıyor. Firmanın Ekim ayında satışa sunmayı planladığı gözlükler, zararlı UV ışınlarına karşı bir yandan gözleri korurken öte taraftan 4GB'lık depolama kapasitesi ile önemli dökümanlarınızı yanınızda taşımanıza olanak tanıyor.

Görselden de anlaşılabileceği üzere depolama sürücüsü olarak gözlüğün sağ kolu kullanılmakta. Açıkçası firmanın iki kolu birden kullanarak kapasiteyi neden arttırmadığı henüz bilinmiyor ama tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni gözlükler, aynı zamanda USB bellek olarak kullanımına olanak tanıyan teknolojik yaklaşımla da dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Önemli dosya ve dökümanlarını sürekli yanında taşımak isteyen kullanıcılar için hazırlanan yeni güneş gözlüklerinin 199$'lık yurt dışı satış fiyatıyla Ekim ayında kullanıma sunulması bekleniyor.


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RevidaL 10 yıl
Yok daha neler
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BloodRaw 10 yıl
para tuzağı
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Millennium 10 yıl
İnternet cafede usb yi takarken karizmayı çizdirmemek için bir elle gözlüğü tutmak gerekecek anlaşılan


Şöyle düşünüyormuş gibi bir tip de verdin mi tamamdır
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Fallout 10 yıl
Sei üretime geçilmeye değmez...
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benben2009 10 yıl
Açıkçası firmanın iki kolu birden kullanarak kapasiteyi neden arttırmadığı henüz bilinmiyor
hahaha mesut çevigin cümlelerine benziyor oda dalga gecmiş herhalde :D
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NuTeRX 10 yıl
Ne b*ka yarar dediğimiz icatlardan birisi
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XivA 10 yıl
usb lerin yasak olduğu yerlere sokmak için 007 :D
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eneshatipoglu 10 yıl
tamam arkadaslar ıyıce sacmalamaya basladık bu sama sapan orneklere dayanmaya basladı bu ısın sonu
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sertacaygun 10 yıl
Ceza alır mıyım, bilmiyorum ama yine de söylemek istiyorum... USB'li condom aklına gelen birisi var mı aramızda ?
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Mertensore 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Ceza alır mıyım, bilmiyorum ama yine de söylemek istiyorum... USB'li condom aklına gelen birisi var mı aramızda ?






Bu arada çok gereksiz bir şey bence usb li güneş gözlüğü
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bakidoruk 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Ceza alır mıyım, bilmiyorum ama yine de söylemek istiyorum... USB'li condom aklına gelen birisi var mı aramızda ?


Zaten USB..
Hem universal hem seri hemde bus.


Bu ürün insanı zor duruma sokabilir. Güneşli bir günde otomobilinizin usb girişi ile müzik dinlemek isteseniz ya güneşe razı olacaksınız ya da müzik içinde ayrıca bir tane bellek edineceksiniz. Bazı sektörlerde olduğu gibi saçmalama dalında kainat rekoruna doğru koşan firmaları, 128gb lık bellek yapmaları konusuna davet ediyorum. Torrentin yayıldığı günümüzde, kısa aralıklarla okuma ve yazma yapan mekanik diskler yerine bu bellekleri kullanabiliriz.
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suicide 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Görselden de anlaşılabileceği üzere depolama sürücüsü olarak gözlüğün sağ kolu kullanılmakta. Açıkçası firmanın iki kolu birden kullanarak kapasiteyi neden arttıramadığı henüz bilinmiyor



haber metni sizmi ait acaba?

kapasite artırımı için ekstra alana ihtiyaç yok ki o tek kola dünyanın gb ı sığar zaten, muhtemelen satış politikası olarak 4 gb yapmışlardır.
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selcuksert38 10 yıl
gozluk camında ımage gosterımı zaten saglanmıs durumda.teknofuarları takıp edıyosanız zaten bu fıkre yakın benzer bı urunun cıktıgını bılıyosunuzdur(cep tel ıcın cıkarılmıstı hatta)
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Kénan 10 yıl
Çok gereksiz bence. Model olsun diye yapılmış.
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Penryn 10 yıl
Bizim mağazada Ruslar bunu görse stok yetişmez kardeşim.Bence güzel düşünülmüş.
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xfelix 10 yıl
artık bilgilri beynimize degide usb beleklere koyçaz heralde yakında insan kafasına takılan usb bellek yaprlarsa hiç şaşmam
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PorsukUR 10 yıl
Kingston gibi 2 dakikada bozulur sonra verdiğin o fahiş fiyata yanarsın.


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