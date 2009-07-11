Calvin Klein USB sürücülü güneş gözlükleri hazırlıyor

Moda dünyasının öncü isimlerinden Calvin Klein, teknolojiyi tasarımla buluşturan yeni güneş gözlükleri hazırlıyor. Firmanın Ekim ayında satışa sunmayı planladığı gözlükler, zararlı UV ışınlarına karşı bir yandan gözleri korurken öte taraftan 4GB'lık depolama kapasitesi ile önemli dökümanlarınızı yanınızda taşımanıza olanak tanıyor.
Görselden de anlaşılabileceği üzere depolama sürücüsü olarak gözlüğün sağ kolu kullanılmakta. Açıkçası firmanın iki kolu birden kullanarak kapasiteyi neden arttırmadığı henüz bilinmiyor ama tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni gözlükler, aynı zamanda USB bellek olarak kullanımına olanak tanıyan teknolojik yaklaşımla da dikkat çekmeyi başarıyorlar.
Önemli dosya ve dökümanlarını sürekli yanında taşımak isteyen kullanıcılar için hazırlanan yeni güneş gözlüklerinin 199$'lık yurt dışı satış fiyatıyla Ekim ayında kullanıma sunulması bekleniyor.
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Şöyle düşünüyormuş gibi bir tip de verdin mi tamamdır
hahaha mesut çevigin cümlelerine benziyor oda dalga gecmiş herhalde :D
Bu arada çok gereksiz bir şey bence usb li güneş gözlüğü
Zaten USB.. Hem universal hem seri hemde bus.
Bu ürün insanı zor duruma sokabilir. Güneşli bir günde otomobilinizin usb girişi ile müzik dinlemek isteseniz ya güneşe razı olacaksınız ya da müzik içinde ayrıca bir tane bellek edineceksiniz. Bazı sektörlerde olduğu gibi saçmalama dalında kainat rekoruna doğru koşan firmaları, 128gb lık bellek yapmaları konusuna davet ediyorum. Torrentin yayıldığı günümüzde, kısa aralıklarla okuma ve yazma yapan mekanik diskler yerine bu bellekleri kullanabiliriz.
haber metni sizmi ait acaba?
kapasite artırımı için ekstra alana ihtiyaç yok ki o tek kola dünyanın gb ı sığar zaten, muhtemelen satış politikası olarak 4 gb yapmışlardır.