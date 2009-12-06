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Canon dokunmatik ekranlı DSLR fotoğraf makinesi mi hazırlıyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Canon dokunmatik ekranlı DSLR fotoğraf makinesi mi hazırlıyor ?
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Düşen fiyatlarıyla profesyonel fotoğrafçılardan sonra son kullanıcılar arasında da hızla yaygınlaşan DSLR kameraların evrimi devam ediyor. Kullanım kolaylığı sağlayan yeni özelliklerle sürekli gelişim halinde olan pazarda son olarak "Canlı Ön İzleme" özelliğinin standartlaşma yolunda emin adımlarla ilerlediği pazarda, artan rekabet koşullarını lehine çervirmek isteyen üreticiler, farklı teknolojiler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

DSLR pazarının en güçlü oyuncular arasında gösterilen ve EOS x00D serisi ile DSLR kameraların amatör kullanıcılar arasında yaygınlaşmasına ciddi katkı sağlayan Japonya merkezli Canon, dokunmatik ekranlı yeni bir DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor olabilir. Firma tarafından henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da alınan yeni bir patentin, firmanın yeni nesil DSLR kamera planlarına ışık tuttuğu belirtiliyor.

13 sayfalık açıklamaya sahip patent, kullancıların panel üzerinde dikey hareketle diyafram değerini veya yatay hareketle örtücü hızını değiştirebilecekleri belirtiyor. Ayrıca ISO değeri, oto-fokus modu, beyaz denge modu, poz doğrulama değeri ve daha pek çok ayar, Canon'un aldığı yeni patent kapsamında dokunmatik olarak kontrol edilebilecek. Canon'un dokunmatik ekranlı DSLR kamerasını CES 2010 fuarında duyurabileceği konuşuluyor.


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ULYSES 9 yıl
Ön ve arka tekerleklerin rahatlığını vereceğini hiç sanmıyorum. Tekerleklerin espirisi ekrana bakmadan ayar yapabilmek zaten.
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mushishi 9 yıl
Kullanışlı olacağını düşünmüyorum. LCD ekrana bakarak çekim mi yapılırmış DSLR'da? O ne öyle kompakt makineler gibi.
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