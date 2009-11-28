Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Carnegie, Ekim ayı yonga satışlarıyla ilgili çalışmasını detaylandırdı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,5b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Carnegie, Ekim ayı yonga satışlarıyla ilgili çalışmasını detaylandırdı
Tam Boyutta Gör

Piyasa analizleri yapan Carnegie, Ekim ayı yonga satışlarını içeren yeni çalışmasını detaylandırdı. Araştırma grubuna göre yarıiletken pazarı Ekim ayı içerisinde bir önceki ay ile benzer bir performans sergilediğini belirtirken, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını içeren ortalama pazar büyüklüğünün 21 milyar dolar olduğunu, aynı figürün Eylül ayında 20.6 milyar dolar olarak hesaplandığı bildirildi.

Küresel krize bağlı daralma nedeniyle yarıiletken pazarında yonga satışlarının bir önceki yıla kıyasla %12 düşeceğini tahmin eden Carnegie, önümüzdeki yıl içinse pazarın %11 büyüyeceğini ve yonga satışlarının hissedilir derecede artacağını öngörüyor. Yılın ikinci yarısı ile birlikte yeniden toparlanma sürecine giren yarıiletken pazarında gelecek yıl için tüm beklentiler büyümeyi işaret ediyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Dragon Age : Origins Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim