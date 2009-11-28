Carnegie, Ekim ayı yonga satışlarıyla ilgili çalışmasını detaylandırdı

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Piyasa analizleri yapan Carnegie, Ekim ayı yonga satışlarını içeren yeni çalışmasını detaylandırdı. Araştırma grubuna göre yarıiletken pazarı Ekim ayı içerisinde bir önceki ay ile benzer bir performans sergilediğini belirtirken, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını içeren ortalama pazar büyüklüğünün 21 milyar dolar olduğunu, aynı figürün Eylül ayında 20.6 milyar dolar olarak hesaplandığı bildirildi.

Küresel krize bağlı daralma nedeniyle yarıiletken pazarında yonga satışlarının bir önceki yıla kıyasla %12 düşeceğini tahmin eden Carnegie, önümüzdeki yıl içinse pazarın %11 büyüyeceğini ve yonga satışlarının hissedilir derecede artacağını öngörüyor. Yılın ikinci yarısı ile birlikte yeniden toparlanma sürecine giren yarıiletken pazarında gelecek yıl için tüm beklentiler büyümeyi işaret ediyor.