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Casio'dan 8 Megapiksel kameralı cep telefonu; Exilim W63CA

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
24,5b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Casio'dan 8 Megapiksel kameralı cep telefonu; Exilim W63CA
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Kameralar mı cep telefonu özelliği kazanıyor yoksa cep telefonlarının çekim yetenekleri mi gelişiyor sorusu uzmanlar tarafından tartışıladursun, üreticiler arası megapiksel düellosu hız kesmeden devam ediyor. Japon mobil operatörlerinden KDDi'nin kullanıcılarına sunmaya başladığı Casio Exilim W63CA, kamera özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

8 megapiksellik kameraya sahip olan ve bu açıdan Samsung gibi üreticilerin ve benzer modelleriyle rekabete hazır olan telefon ayrıca oto-fokus, yüz tanıma, 28mm lens (35mm format), 5MP ve 3MP çözünürlükleri için otomatik boyutlandırma, ISA 1600 hassasiyeti ve 30 fps'de video çekim yeteneğine sahip. Yüksek çözünürlükteki resimlerin görüntülenebilmesi için 3.1" boyutunda OLED ekrana (480×800) sahip olan telefon, Bluetooth,MicroSD bellek kartı desteği, internet gezgini, medya oynatıcısıi ve elektronik-posta istemcisi gibi özelliklere de sahip.

124 gram ağırlığında olduğu belirtilen Casio Exilim W63CA'ın Japonya satış fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Casio'dan 8 Megapiksel kameralı cep telefonu; Exilim W63CA
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Ekrem71.5 7 ay
arkadaşlar bu telefon çıktımı ?
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nightsoldier 8 yıl
tebrik ederim 3 yıllık konuyu hortlatmissiniz :) bu telefon 3 yıldır çıkmadıypa artık çıkmaz
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Cenk FB 8 yıl
peki fiyatı ne bunun
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Batuist 11 yıl
casio dedinmi saf japon teknolojisi demektir.. sony işin içine errcissonu kattı karizma gitti.. umarım bu telefon tutulurda devamı gelir.. ama telefonun ekranı tam bir canavar oled 480x800 pixel böyle bir telefon için mükemmel... bence bu dijital fotoğraf makinasına telefon özelliği katılmış bir kamera...
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01Mrt 11 yıl
kapaklı telefon mu? asla alınmaz...
2 ay sonra arıza veriyor ne marka olursa olsun...
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kartallar_yalnız_uçar 11 yıl
Rengi de ilginçmiş.
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mcebi001 11 yıl
o küçük japonlar bu koca telefonları hangi ceplerinde saklıyolar merak ettim dogrusu......

bu arada cihaz bar tipi ve dokunmatik olsaydı daha bi kullanışlı olurdu bence......
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QMATRİS 11 yıl
Kamera değilde ekrana bittim hem 480*800 hemde OLED. Yok böyle bir ekran. Malesef bu telefonlar sadece japonyada çalışır.
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ssonerb 11 yıl
3.1 inç ekran :D
kamera özelliklerine bir bakın hiç fena değil.kesinlikle siyah üstüne gümüş yada kırmızı çizgilisi alınır.
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max975 11 yıl
vaybe 8.1mp gerçektende etkileyici
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flashabu 11 yıl
yorum güzel "kameralar mı cep telefonu özellikleri kazanıyor" :)
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Poibra 11 yıl
Cep telefonları kamera özelliği kazanırken , devir değişti artık kameralar cep telefonu özelliği kazanıyor.


Yakında kodak , nikon gibi markaları da görürsek şaşırmayın
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mlado 11 yıl
kayarak acılan tarzda yapılsaydı ve boyutu ufak olsaydı keşke
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ρѕусhо 11 yıl
bu 3.1 ekran bence olayı bitirmiş
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