Casio'dan 8 Megapiksel kameralı cep telefonu; Exilim W63CA

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Kameralar mı cep telefonu özelliği kazanıyor yoksa cep telefonlarının çekim yetenekleri mi gelişiyor sorusu uzmanlar tarafından tartışıladursun, üreticiler arası megapiksel düellosu hız kesmeden devam ediyor. Japon mobil operatörlerinden KDDi'nin kullanıcılarına sunmaya başladığı Casio Exilim W63CA, kamera özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

8 megapiksellik kameraya sahip olan ve bu açıdan Samsung gibi üreticilerin ve benzer modelleriyle rekabete hazır olan telefon ayrıca oto-fokus, yüz tanıma, 28mm lens (35mm format), 5MP ve 3MP çözünürlükleri için otomatik boyutlandırma, ISA 1600 hassasiyeti ve 30 fps'de video çekim yeteneğine sahip. Yüksek çözünürlükteki resimlerin görüntülenebilmesi için 3.1" boyutunda OLED ekrana (480×800) sahip olan telefon, Bluetooth,MicroSD bellek kartı desteği, internet gezgini, medya oynatıcısıi ve elektronik-posta istemcisi gibi özelliklere de sahip.

124 gram ağırlığında olduğu belirtilen Casio Exilim W63CA'ın Japonya satış fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

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