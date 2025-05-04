Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Casio’nun yeni karbon fiber saat modeli tanıtıldı

    Casio, G-Shock serisine eklediği yeni modeli ile sağlamlığı ve teknolojiyi buluşturuyor. Karbon fiber ve metal malzemelerin birleşimiyle geliştirilen bu saat, özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Casio’nun yeni karbon fiber saat modeli tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Casio, ikonik G-SHOCK serisine yeni bir model daha ekledi. MTG-B2000YBD-2A adıyla tanıtılan bu saat, karbon fiberle güçlendirilmiş yapısıyla sağlamlığı ve hafifliği bir araya getiriyor. Mayıs 2025 itibarıyla satışa sunulan model, şık siyah-mavi tasarımı ve metal bileziğiyle hem teknolojik hem de estetik bir profil çiziyor.

    Saatin gövdesi, karbon fiber takviyeli reçine ve paslanmaz çelikten oluşuyor. Bezel kısmı ise tam 235 katman karbon fiber ve mavi cam elyaftan üretilmiş. Bilezikte ise dış yüzeyde metal, iç kısımda ise ince reçine kullanılmış. Tüm bu malzemeler sayesinde model, yalnızca 131 gram ağırlığında.

    200 metre suya dayanıklı olan saatte, yansıma önleyici safir cam tercih edilmiş. Darbelere, titreşime ve merkezkaç kuvvetine karşı dayanıklılığı artıran “Triple G Resist” yapısıyla dikkat çekiyor. Güneş ışığıyla şarj olan Tough Solar teknolojisi sayesinde, tam dolu pille yaklaşık beş ay kesintisiz çalışabiliyor.

    Akıllı özellikler açısından da oldukça iddialı. Bluetooth ve radyo sinyali desteğiyle zamanı otomatik olarak güncelliyor. Casio Watches uygulaması üzerinden alarm kurulabiliyor, zaman dilimi değiştirilebiliyor ve telefon bulunabiliyor. Dünya saati, kronometre, geri sayım sayacı ve otomatik takvim gibi işlevler de bu modelde yer alıyor.

    MTG-B2000YBD-2A, Japonya’da yaklaşık 1.280 dolarlık fiyatla satışa çıktı. Küresel piyasaya ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    often sözleri apartman kutusundan internet hattı çekmek doktor gözlük numarası yanlış verilirse metin2 balık botu fiat doblo paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum