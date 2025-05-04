Casio’nun yeni karbon fiber saat modeli tanıtıldı

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Casio, ikonik G-SHOCK serisine yeni bir model daha ekledi. MTG-B2000YBD-2A adıyla tanıtılan bu saat, karbon fiberle güçlendirilmiş yapısıyla sağlamlığı ve hafifliği bir araya getiriyor. Mayıs 2025 itibarıyla satışa sunulan model, şık siyah-mavi tasarımı ve metal bileziğiyle hem teknolojik hem de estetik bir profil çiziyor.

Saatin gövdesi, karbon fiber takviyeli reçine ve paslanmaz çelikten oluşuyor. Bezel kısmı ise tam 235 katman karbon fiber ve mavi cam elyaftan üretilmiş. Bilezikte ise dış yüzeyde metal, iç kısımda ise ince reçine kullanılmış. Tüm bu malzemeler sayesinde model, yalnızca 131 gram ağırlığında.

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200 metre suya dayanıklı olan saatte, yansıma önleyici safir cam tercih edilmiş. Darbelere, titreşime ve merkezkaç kuvvetine karşı dayanıklılığı artıran “Triple G Resist” yapısıyla dikkat çekiyor. Güneş ışığıyla şarj olan Tough Solar teknolojisi sayesinde, tam dolu pille yaklaşık beş ay kesintisiz çalışabiliyor.

Akıllı özellikler açısından da oldukça iddialı. Bluetooth ve radyo sinyali desteğiyle zamanı otomatik olarak güncelliyor. Casio Watches uygulaması üzerinden alarm kurulabiliyor, zaman dilimi değiştirilebiliyor ve telefon bulunabiliyor. Dünya saati, kronometre, geri sayım sayacı ve otomatik takvim gibi işlevler de bu modelde yer alıyor.

MTG-B2000YBD-2A, Japonya’da yaklaşık 1.280 dolarlık fiyatla satışa çıktı. Küresel piyasaya ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

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