Casio yeni Haikyu!! akıllı saat modellerini duyurdu

Casio Haikyu!! modelleri
GA-B2100 modellerini temel alan saatlerden Karasuno versiyonu takımın lacivert ve turuncu detaylarını kayışa işlerken, Hinata Shoyo’nun 10 numaralı formasını yansıtıyor. Nekoma versiyonu ise takımın kırmızı ve siyah detaylarını yansıtırken Kenma Kozume’nin 5 numaralı formasını taşıyor.
Saatler Bluetooth üzerinden titreşim ile bildirimleri aktarırken güneş enerjisi ile şarja destek oluyor. Casio Haikyu!! seti 170$ fiyat etiketi ile satılacak. Farklı tematik ürünlerin olduğu koleksiyon kutusu ise 312$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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