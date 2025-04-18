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    Casio yeni Haikyu!! akıllı saat modellerini duyurdu

    Casio Haikyu!! onuncu yıla özel akıllı saatler ünlü anime serisinin karakterlerini yansıtırken temel alınan orijinal modellerin de tüm özelliklerini koruyor.     

    Casio Haikyu!! Tam Boyutta Gör
    Japon Haikyu!! voleybol anime serisinin onuncu yılına özel Casio kol saatleri piyasaya sürülüyor. Casio, anime serisindeki iki voleybol takımının renklerini yansıtan iki farklı kol saati modeli hazırlamış. 

    Casio Haikyu!! modelleri

    GA-B2100 modellerini temel alan saatlerden Karasuno versiyonu takımın lacivert ve turuncu detaylarını kayışa işlerken, Hinata Shoyo’nun 10 numaralı formasını yansıtıyor. Nekoma versiyonu ise takımın kırmızı ve siyah detaylarını yansıtırken Kenma Kozume’nin 5 numaralı formasını taşıyor. 

    Saatler Bluetooth üzerinden titreşim ile bildirimleri aktarırken güneş enerjisi ile şarja destek oluyor. Casio Haikyu!! seti 170$ fiyat etiketi ile satılacak. Farklı tematik ürünlerin olduğu koleksiyon kutusu ise 312$ fiyat etiketine sahip. 

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