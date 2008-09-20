Casio'dan Osamu Tezuka hayranlarına; Astro Boy G-Shock

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Özellikle çok fonksiyonlu dijital kol saatleriyle sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Japonya merkezli Casio yaptığı açıklama ile 9 Şubat 1989'da vefat eden efsanevi anime sanatçısı Osamu Tezuka'nın 80. yaş günü için Astro Boy G-Shock modelini hazırladığını ve limitli olarak (1000 adet) üretilen yeni kol saatini Kasım ayında 150$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunacağını belirtti.

Tasarım ve yapısal özellikler açısından G-Shock serisi Casio modellerinin genlerini taşıyan yeni saat ismini, Osamu Tezuka'nın belkide en popüler anime dizisi olan Astro Boy'dan alıyor. Japon televizyonlarında gösterilmeye başlanan ilk anime programlarından birisi olan Astra Boy ayrıca Amerikan televizyonlarında da gösterilen ilk Japon anime yapımıydı.