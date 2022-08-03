Casper Nirvana AIO A600 ve Nirvana AIO A700 tümleşik bilgisayarlar duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Modern çalışma tarzlarına ve bireysel kullanım ihtiyaçlarına göre Casper tarafından yapılandırılan Nirvana tümleşik bilgisayar serisine iki yeni üye katılıyor. Casper Nirvana AIO A600 ve Nirvana AIO A700 tanıtıldı.

Bireysel Tüketiciler İçin Her Alana Uygun Nirvana AIO A600

Casper Nirvana AIO A600 hem masaüstü hem de mobil anakartlar ile şekillendirilebiliyor. On ve on birinci nesil Intel Core i3, i5 ve i7 işlemciler yanında Pentium işlemci seçenekleri de mevcut.

Casper Excalibur’dan ‘KDV Bizden’ kampanyası 5 ay önce eklendi

23.8 inçlik Full HD IPS ekran 250 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Çerçevesiz tasarım ve %90 ekran/gövde oranı tecrübeyi daha yoğun hale getiriyor. Ayrıca ayarlanabilir stant ile isteğe göre ayarlanabilen ekran yapısı, çalışmalardaki performansı ve verimliliği artırırken kullanıcı sağlığını da koruyor.

Nirvana AIO A700 Düşük Enerji Tüketimi Sağlıyor

Nirvana AIO A700 modeli yine aynı ekran ve parlaklık seviyesine sahip. Bu kez Core i9 seçeneği de eklenmiş. 64GB’a kadar DDR4 RAM, 2TB’a kadar HDD+SSD kombinasyonu, Low Blue Light özelliği, %89 adaptör verimliliği, Type-C ve USB 3.0 portları gibi özellikler sunuyor. Casper Nirvana AIO A600 ve Nirvana AIO A700 henüz satışa çıkmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Kasa Haberleri

Casper Nirvana AIO A700 tanıtıldı: İşte özellikleri