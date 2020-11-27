Casper yeni hepsi-bir-arada bilgisayarlarını satışa sunuyor

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Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve çalışma konseptinin ağırlık kazanması; ilgili ürünlere de talebi arttıryor. Dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar satışları adeta patlama yaparken hepsi-bir-arada tarzındaki ürünlere de ilgi var.

Casper yeni yıla hazır

Casper artan bu ilgiye yönelik olarak iki yeni Nirvana tümleşik bilgisayar sistemini raflara çıkarıyor. Nirvana AIO A460 ve Nirvana AIO A560 en yeni Intel işlemcilerle ihtiyacınızı karşılayacak.

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Nirvana AIO A460 bilgisayar modelinde 21.5 inçlik Full HD yansıtmasız IPS ekran yer alıyor. Onuncu nesil Intel Core i3 ve Core i5 işlemcilerden güç alan model 1TB’a kadar HDD, 1TB’a kadar SSD veya melez depolama seçenekleri sunuyor. Yine 64GB’a kadar DDR4 RAM seçenekleri mevcut.

WiFi 5, Bluetooth 4.2, 2 adet 1.5W hoparlör, Dolby Audio, çeşitli USB girişleri gibi özellikleri olan Nirvana AIO A460 tümleşik bilgisayar modeli 4875TL başlangıç fiyatına sahip.

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Nirvana AIO A560 ise 23.8 inçlik Full HD ekrana sahip. Sadece Intel Core i5 seçeneğinin olduğu bilgisayar modelinde diğer özellikler aynı. Fiyatı ise 5826TL seviyesinden başlıyor. Başlangıç seçenekleri FreeDOS olarak belirlenmiş.

Nirvana AIO A460

Nirvana AIO A560

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