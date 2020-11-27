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    Casper yeni hepsi-bir-arada bilgisayarlarını satışa sunuyor

    Casper’ın yeni Nirvana AIO A460 ve Nirvana AIO A560 tümleşik bilgisayar modelleri uzaktan eğitim veya çalışma gibi koşullarda ihtiyacınızı karşılamayı amaçlıyor.
    2 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Casper yeni hepsi-bir-arada bilgisayarlarını satışa sunuyor
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    Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve çalışma konseptinin ağırlık kazanması; ilgili ürünlere de talebi arttıryor. Dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar satışları adeta patlama yaparken hepsi-bir-arada tarzındaki ürünlere de ilgi var.

    Casper yeni yıla hazır  

    Casper artan bu ilgiye yönelik olarak iki yeni Nirvana tümleşik bilgisayar sistemini raflara çıkarıyor. Nirvana AIO A460 ve Nirvana AIO A560 en yeni Intel işlemcilerle ihtiyacınızı karşılayacak.

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    Nirvana AIO A460 bilgisayar modelinde 21.5 inçlik Full HD yansıtmasız IPS ekran yer alıyor. Onuncu nesil Intel Core i3 ve Core i5 işlemcilerden güç alan model 1TB’a kadar HDD, 1TB’a kadar SSD veya melez depolama seçenekleri sunuyor. Yine 64GB’a kadar DDR4 RAM seçenekleri mevcut.

    WiFi 5, Bluetooth 4.2, 2 adet 1.5W hoparlör, Dolby Audio, çeşitli USB girişleri gibi özellikleri olan Nirvana AIO A460 tümleşik bilgisayar modeli 4875TL başlangıç fiyatına sahip.

    Casper yeni hepsi-bir-arada bilgisayarlarını satışa sunuyor
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    Nirvana AIO A560 ise 23.8 inçlik Full HD ekrana sahip. Sadece Intel Core i5 seçeneğinin olduğu bilgisayar modelinde diğer özellikler aynı. Fiyatı ise 5826TL seviyesinden başlıyor. Başlangıç seçenekleri FreeDOS olarak belirlenmiş.

    Nirvana AIO A460

    Nirvana AIO A560



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    emre1393 (Emre K......) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    pahalı
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    Celeste 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Casper, uzak durun.
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egitim icin pahali olmus... Egitim odakli indirimli en fazla 2500 TL lik cihazlar olmali bence ...
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