CCleaner Windows Defender tarafından istenmiyor

Sisteminizi temizlediği ve hızlandırdığı iddiasıyla sunulan CCleaner Windows defender tarafından dışlanmaya başlandı.
Daha önce botnet kurulmasına yol açmıştı
Geçtiğimiz yıllarda 2.7 milyon 32-bit Windows bilgisayara botnet kurulmasına yol açan CCleaner görünüşe göre Microsoft tarafından istenmiyor. Windows defender tarafından istenmeyen yazılım olarak tespit ediliyor.İlginizi Çekebilir Microsoft, güncelleme bölümüne yükseltmesi engellenen cihazlar için uyarı ekledi
CCleaner artık PUA listesinde
PUA listesindeki yazılımlar istenmeyen reklamlar gösteren, madencilik yazılımı çalıştıran ve çeşitli güvenlik kuruluşları tarafından güvenli bulunmayan programlardan oluşuyor. Microsoft’un hamlesi Windows 10 deneyimini iyileştirmek adına güzel bir adım olarak değerlendiriliyor.
Windows kendi işini kendi yapıyor
Zira CCleaner gibi yazılımların yaptığı kayıt defteri temizleme işlemleri gerekli girdileri silerek sistemin çökmesine yol açabiliyor. Ayrıca bu tür yazılımların yaptığını iddia ettiği temizlik işleminin de sistemi hızlandırdığına dair bir kanıt yok.
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Windows 10’un kendi kayıt defteri ve gereksiz dosya yönetimi hali hazırda oldukça kararlı bir şekilde işliyor. Sistemin otomatik olarak gerçekleştirdiği bu tür işlemler için kullanıcının herhangi bir girişimde bulunması gerekmediği gibi bu tür işlemler zararla sonuçlanabiliyor.
https://mspoweruser.com/microsoft-bans-ccleaner-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ccleaner
Advanced system care
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