Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CCleaner Windows Defender tarafından istenmiyor

    Microsoft, CCleaner’ı yavaş yavaş dışlamak istiyor olabilir.
    2 gün
    2,9b
    1
    23
    İşletim...
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    CCleaner Windows Defender tarafından istenmiyor
    Tam Boyutta Gör

    Sisteminizi temizlediği ve hızlandırdığı iddiasıyla sunulan CCleaner Windows defender tarafından dışlanmaya başlandı.

    Daha önce botnet kurulmasına yol açmıştı

    Geçtiğimiz yıllarda 2.7 milyon 32-bit Windows bilgisayara botnet kurulmasına yol açan CCleaner görünüşe göre Microsoft tarafından istenmiyor. Windows defender tarafından istenmeyen yazılım olarak tespit ediliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, güncelleme bölümüne yükseltmesi engellenen cihazlar için uyarı ekledi

    CCleaner artık PUA listesinde

    PUA listesindeki yazılımlar istenmeyen reklamlar gösteren, madencilik yazılımı çalıştıran ve çeşitli güvenlik kuruluşları tarafından güvenli bulunmayan programlardan oluşuyor. Microsoft’un hamlesi Windows 10 deneyimini iyileştirmek adına güzel bir adım olarak değerlendiriliyor.

    CCleaner Windows Defender tarafından istenmiyor
    Tam Boyutta Gör

    Windows kendi işini kendi yapıyor

    Zira CCleaner gibi yazılımların yaptığı kayıt defteri temizleme işlemleri gerekli girdileri silerek sistemin çökmesine yol açabiliyor. Ayrıca bu tür yazılımların yaptığını iddia ettiği temizlik işleminin de sistemi hızlandırdığına dair bir kanıt yok.

    Ayrıca Bkz. "2 Ice Lake-SP işlemcisi AMD EPYC 7742’nin önüne geçebiliyor"

    Windows 10’un kendi kayıt defteri ve gereksiz dosya yönetimi hali hazırda oldukça kararlı bir şekilde işliyor. Sistemin otomatik olarak gerçekleştirdiği bu tür işlemler için kullanıcının herhangi bir girişimde bulunması gerekmediği gibi bu tür işlemler zararla sonuçlanabiliyor.



    https://mspoweruser.com/microsoft-bans-ccleaner-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 gün en beğenilen
    İşletim sistemini bozmaktan başka bir işe yaramıyor zaten, yasal virüs gibi bir şeydi.
    1 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kırılanhayaller (u m) 2 gün Guhong01
    bir kere bile sistemi bozduğuna şahit olmadım
    2 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kırılanhayaller (u m) 2 gün Guhong01
    Bilgisayar öğretmenliği sonrasında Bilgi teknolojileri alanında çalıştım, çalışmaya devam ediyorum yaşta 30 üstü oldu. Güvenlik durumu ile ilgili soru işareti koymakla (microsofta ne kadar güvenilir?) birlikte şu ana kadar ccleaner kullandığım hiçbir bilgisayarda ccleaner'a bağlı bir sorun hiç olmadı. Uzun zamandır oyun oynamıyorum bilgisayarda ama oyun oynayınca ne oluyor onu da anlamış değilim? konunun oyun oynamakla ilgisi nedir?
    Bilgisayar öğretmenliği sonrasında Bilgi teknolojileri alanında çalıştım, çalışmaya devam ediyorum yaşta 30 üstü oldu. Güvenlik durumu ile ilgili soru işareti k...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    tonodias 3 sa.
    Cleaner çok eskiden iş yapıyordu sonra baktılar dosyalara istedikleri gibi müdahale ediyorlar cılkını çıkardırlar. Şu an kullanan varsa kolay gelsin derim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Azazel Geri Dönüyor 17 sa.
    En iyi iki uygulama

    Ccleaner

    Advanced system care



    Wundowstan daha güvenli
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 19 sa.
    Valla beğenmeyen veya istemeyen kurmaz. Kimse zorla kafaya silah dayayarak bu programı kurdurmuyor. Ben seviyorum ve kullanıyorum ve çok gerekli olduğunu düşünüyorum yıllardır da bana yardımcı oldu. Şimdi gelip bazı fanatikler yok virüs yok şu bu diye benim bilgisayarımdan kullandığım programı Windows despotluğu ile kaldıramaz kaldırmamalı. Size ne ona ne buna ne. Fanatiklik yağcılık yapalım derken iyice yasakçı olmuş şaşırmışsınız. Bill amca sizi işe almayacak veya coin yollamayacak ise bakın kendi işinize.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 1 gün
    Microsoft'u tebrik etmek lazım. Avast, Piriform'un içine etti. Güncelleme alan her aracı çöp oldu gitti. Bir temizlik programı neden çalıştırıldığı süre boyunca Avast'ın sunucularıyla iletişim halinde olabilir ki? Üstelik Privacy bölümündeki telemetry gönderme tiki kapalı haldeyken... Klasik spyware işte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    ccleaniri hayatım boyunca sevmedim ve kullanmadım. hakıymışım. genelde ashampoo kullanıyorum
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 gün
    BleachBit varken kullanılmaz CCleaner.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Denorath 1 gün
    Windows 8.1’den beri ne bir virus programı nede başka birşey kullanmıyorum. Windows kendine bakmasını da biliyor korumasını da 👍
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Himurajutsu (Se**** Ek****) 2 gün
    Onun yaptığı işlemi BitDefender yapıyor. Bitdefender virüs programı kullanın derim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bkaakco (Berk ) 2 gün
    Yıllar önce bir işe yaramadığı gerekçesiyle kullanmayı bırakmıştım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 sounderland ilk kez +236 2 hollowman_ 2. kez +229 3 VirgilSollozzo 2. kez +194
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2919 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ccleaner, windows 10 ve
    6 etiket daha piriform virüs windows 10 temizleme windows 10 hızlandırma windows 10 kayıt defteri Yazılım
    Facebook Sayfası252,5b
    Twitter Profili90,6b
    YouTube Kanalı296b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Huawei MatePad 10.8 tanıtıldı: 2K ekran ve Wi-Fi 6+ desteği 1 gün Facebook: "iOS 14 işimize çomak sokacak" 1 gün Google Pixel 4a için tarih belli oldu 1 gün Apple dijital servisleri gelir rekoru kırmaya devam ediyor 1 gün Twitter'dan saldırılar için yeni açıklama: “Telefon mızrak kimlik avı” saldırısı gerçekleşti 1 gün Sony BRAVIA televizyonlar PS5 için hazır 1 gün WhatsApp, sohbetler için “Her Zaman Sessiz” seçeneği üzerinde çalışıyor 1 gün Apple Music platformunda Yaz Notaları dönemi başladı 1 gün Python yılın en popüler programlama dili oldu 1 gün Narcos Idle Cartel indirmeye sunuldu 1 gün Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 2 gün Epic Store'da bu hafta tam üç farklı oyun ücretsiz oldu 2 gün Samsung ikinci çeyrekte beklentileri aştı 2 gün Akıllı telefon pazarında yeni lider Huawei 2 gün Spotify'ın ikinci çeyrek verilerine göre kullanıcı alışkanlıkları salgın öncesine geri dönmeye başladı 2 gün Taşınabilirlik odaklı, kıyasla iyi fiyatlı "Casper X400 incelemesi" 2 gün Steam'den önemli hamle: VPN'le başka ülkeden oyun almak artık çok zor 2 gün Samsung Galaxy M31s tanıtıldı 2 gün Airbus, ATTOL programı ile tam otonom uçuş dönemini başlatmaya çok yaklaştı 2 gün Bilim insanları, en az 100 milyon yaşında olan mikropları “uyandırdı” 2 gün GÖRÜNTÜLENEN CCleaner Windows Defender tarafından istenmiyor Sonraki Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu 2 gün Güvenliğiyle ünlü Ledger kripto cüzdanı saldırıya uğradı 2 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin dikkat çeken güvenlik teknolojileri 2 gün Huawei App Gallery 700 milyon kullanıcıya ulaştı 2 gün Yedekleme uygulaması Google One, iOS ve Android için 15 GB'a kadar ücretsiz oldu 2 gün Türkiye’de ilk kez Covid-19 için insanlı aşı testine başlanıyor 2 gün Galaxy Z Fold 2 5G resmi basın görselleriyle karşımızda 2 gün Intel EVO işlemciler geliyor 2 gün Konami resmen bilgisayar pazarında 2 gün Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Power Edition 2 gün Google ve Samsung arasında çok gizli anlaşma iddiası 2 gün AMD karını katladı, hisseleri uçuşa geçti 3 gün NASA'nın Mars'ta 'teknoloji şovu' yapacağı Perseverance görevi bugün fırlatılıyor 3 gün Huawei MatePad 10.4 ülkemizde satışa çıktı 3 gün Logitech Pro X Wireless oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor 3 gün 2 Ice Lake-SP işlemcisi AMD EPYC 7742’nin önüne geçebiliyor 3 gün Sony'nin elektrikli otomobil prototipi yakında yol testlerine başlayacak 3 gün Google tarafından satın alınan North akıllı gözlük firması tüm faaliyetlerini durduruyor 3 gün AirPods kulaklıklar yakın gelecekte kemik iletimi de sunacak 3 gün The Umbrella Academy 2.sezonundan etkileyici açılış sahnesi paylaşıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız