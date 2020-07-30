CCleaner Windows Defender tarafından istenmiyor

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Sisteminizi temizlediği ve hızlandırdığı iddiasıyla sunulan CCleaner Windows defender tarafından dışlanmaya başlandı.

Daha önce botnet kurulmasına yol açmıştı

Geçtiğimiz yıllarda 2.7 milyon 32-bit Windows bilgisayara botnet kurulmasına yol açan CCleaner görünüşe göre Microsoft tarafından istenmiyor. Windows defender tarafından istenmeyen yazılım olarak tespit ediliyor.

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CCleaner artık PUA listesinde

PUA listesindeki yazılımlar istenmeyen reklamlar gösteren, madencilik yazılımı çalıştıran ve çeşitli güvenlik kuruluşları tarafından güvenli bulunmayan programlardan oluşuyor. Microsoft’un hamlesi Windows 10 deneyimini iyileştirmek adına güzel bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Windows kendi işini kendi yapıyor

Zira CCleaner gibi yazılımların yaptığı kayıt defteri temizleme işlemleri gerekli girdileri silerek sistemin çökmesine yol açabiliyor. Ayrıca bu tür yazılımların yaptığını iddia ettiği temizlik işleminin de sistemi hızlandırdığına dair bir kanıt yok.

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Windows 10’un kendi kayıt defteri ve gereksiz dosya yönetimi hali hazırda oldukça kararlı bir şekilde işliyor. Sistemin otomatik olarak gerçekleştirdiği bu tür işlemler için kullanıcının herhangi bir girişimde bulunması gerekmediği gibi bu tür işlemler zararla sonuçlanabiliyor.

https://mspoweruser.com/microsoft-bans-ccleaner-2/

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