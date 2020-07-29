2 Ice Lake-SP işlemcisi AMD EPYC 7742’nin önüne geçebiliyor

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Yarıiletken üreticisi masaüstü pazarında AMD’ye karşısında soğuk terler döktüğü gibi sunucu tarafında da rekabete ayak uydurmaya hazırlanıyor.

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Son paylaşılan Geekbench testinde Intel’in 28/56 2 işlemcisinin yer aldığı test sistemine yer verildi. İşlemciler erken mühendislik örneği olması nedeniyle 1.5 GHz’den 3.2 GHz’e yükselebilmiş. 8 kanal bellek kontrolcülü yongalarla 3200 MHz frekanslı belleklerin kullanılabildiğini de belirtelim.

AVX-512 testinde Ice Lake-SP önde

AVX-512 testinde tek çekirdekte mavi ekibin çözümü 3424 puanıyla EPYC yongasının 4398 puanlık skorundan geride kalmış. Buna karşın 112 izlekli erken mühendislik örneği işlemcileri 64/128 izlekli EPYC 7742’yi çoklu çekirdek testinde 35492 puana karşılık 38079 puanla geçmeyi başarmış.

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Tabloya bakacak olursak Intel Ice Lake-SP ile iş istasyonu segmentinde de vites yükselteceğe benziyor. Buna karşın testin Intel’in yıllardır üstünlük kurduğu AV-X512 testi olması da önemli bir unsur. Ek olarak tek işlemci yerine 2 işlemci/2 soğutucu ve bunların maliyeti Intel’in önüne çıkacak bir engel olabilir.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-dual-socket-ice-lake-sp-processors-pitted-against-amd-epyc-rome.html

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