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Dikkat: CCleaner yazılımında arka kapı tehlikesi

İnternet aleminin en popüler yardımcı araçlarından birisi olan CCleaner tehlike saçıyor. Geliştirici firmanın siber saldırıya uğradığı ve yazılıma açık kapı eklendiği belirtiliyor.
1 yıl
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28
Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Dikkat: CCleaner yazılımında arka kapı tehlikesi

Bir süre önce anti-virüs devi Avast tarafından satın alınan Piriform’un en popüler yazılımı CCleaner bu kez temizlemek yerine kirletmeye başladı. Piriform’un siber saldırıya uğradığı ve zararlı yazılım bulaştığı ifade ediliyor.

Risk büyük

Cisco’nun güvenlik alanındaki yan firması Talos tarafından yapılan açıklamaya göre İngiliz Piriform siber saldırıya uğradı ve CCleaner yazılımının kurulum dosyası da zararlı yazılım istilasına uğradı. Ağustos ayından itibaren indirilen sürümlerde yazılımın pek çok farklı internet sitesine bağlanmaya çalıştığı gözlemlenmiş. Bunu daha fazla zararlı yazılım indirebilmek için yaptığı tahmin ediliyor.

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Firmanın güvenlik mühendisi Craig Williams, zararlı yazılımın geçtiğimiz Haziran ayında karşılaşılan NotPetya saldırısı ile aynı şekilde yayıldığını belirtiyor. O dönemde Ukraynalı resmi bir hizmet siber saldırıya uğramış ve zararlı yazılım ile doldurulmuştu.

CCleaner masaüstü ve Android cihazlarda ayda 20 milyon kez indiriliyor. Bu bakımdan tehlike çok büyük. CCleaner ayrıca otomatik olarak güncellenmiyor. Bu bakımdan CCleaner 5.33.6162 sürümünün ve CCleaner Cloud 1.07.3191 sürümünün 32-bitlik versiyonlarının riskli olduğu belirtiliyor. Şu anda temizlenmiş 5.34 nolu sürüm indirmeye sunulmuş durumda. 

 

http://www.piriform.com/news/release-announcements/2017/9/18/security-notification-for-ccleaner-v5336162-and-ccleaner-cloud-v1073191-for-32-bit-windows-users Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
q_NightKNight_p 1 yıl en beğenilen
çeviriyi bari düzgün yapsaydınız, insanları yanlış yönlendiriyorsunuz.

This compromise only affected customers with the 32-bit version of the v5.33.6162 of CCleaner and the v1.07.3191 of CCleaner Cloud. No other Piriform or CCleaner products were affected. We encourage all users of the 32-bit version of CCleaner v5.33.6162 to download v5.34 here: download. We apologize and are taking extra measures to ensure this does not happen again.

kullanılmasını tavsiye ettiğiniz versiyonlar malware'den etkilenen versiyonlar. v5.33.6162 versiyon numaralı kullanıcıların v5.34 e geçmeleri tavsiye ediliyor.
çeviriyi bari düzgün yapsaydınız, insanları yanlış yönlendiriyorsunuz.This compromise only affected customers with the 32-bit version of the v5.33.61...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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ApsinteX 1 yıl
Forum ahalisi kafayi yemis. :)) Guncelleme psikopatligini da ilk defa gormus olduk. Hayir yani 2 saat sonra inse ne olacak?. Mesajlarin yarisida absurtlugu yeniden tanimliyor.
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Kerim5100 1 yıl
Belli oldu Revo Uninstaller a geçme vakti geldi...
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mavizaman 1 yıl
haberi görünce baktım 5.22ymiş bendeki 5.34 şuan güncelledim.
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nForcer 1 yıl
Avast'ın kendisi virüs zaten. Böyle bir skandalın yaşanmasına hiç şaşırmadım bu yüzden.
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Father Torque 1 yıl
Avast Piriform'u satın aldığından beri CCleaner'ı kullanmıyordum, isabet olmuş. Adamlar daha kendi bilgisayarlarını koruyamıyorlar, bir de AntiVirüs piyasasında iş yapmaya çalışıyorlar.
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tek_Türk 1 yıl
ücretsiz indirme sitelerindeki programlarda genellikle entegre oluyor. Kurulum sırasında okumadan n ext geçişleri sonucunda bilgisayar iyi bir şekilde trojan ve virüslere açık hale geliyor. Malesef piriform da bu indirme siteleri ile çalışıyor. İndireceğim zaman piriform tercih ediyorum bugüne kadar sorun olmadı.
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Vega 1 yıl
İnternetten lisans anahtarı bularak Professional almıştım.(Crack değil.)
Şimdi her güncelleme geldiğinden beni web sayfasına yönlendiriyor.Yönlerdirdiği sayfa da ödeme sayfası.
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snomask 1 yıl
avast'ın el attığı şeyler iflah olmuyor. daha önce de avast forumu hacklenmiş 400.000 kişini bilgileri çalınmıştı. bu nasıl güvenlik firması anlamadım.
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OnurBEKTAŞ 1 yıl
An itibari ile NOD32 Smart Security'nin Trojan olarak tanımlayıp sildiği program. Senelerdir kullanırım, şaşırdım.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bunun linux karşılığına denk gelen programın adı adresi nedir!?
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archman 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bunun linux karşılığına denk gelen programın adı adresi nedir!?

Linux icin av gerekli degil
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Paroksetin 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bunun linux karşılığına denk gelen programın adı adresi nedir!?

BleachBit
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