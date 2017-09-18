Dikkat: CCleaner yazılımında arka kapı tehlikesi

Bir süre önce anti-virüs devi Avast tarafından satın alınan Piriform’un en popüler yazılımı CCleaner bu kez temizlemek yerine kirletmeye başladı. Piriform’un siber saldırıya uğradığı ve zararlı yazılım bulaştığı ifade ediliyor.

Risk büyük

Cisco’nun güvenlik alanındaki yan firması Talos tarafından yapılan açıklamaya göre İngiliz Piriform siber saldırıya uğradı ve CCleaner yazılımının kurulum dosyası da zararlı yazılım istilasına uğradı. Ağustos ayından itibaren indirilen sürümlerde yazılımın pek çok farklı internet sitesine bağlanmaya çalıştığı gözlemlenmiş. Bunu daha fazla zararlı yazılım indirebilmek için yaptığı tahmin ediliyor.

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Firmanın güvenlik mühendisi Craig Williams, zararlı yazılımın geçtiğimiz Haziran ayında karşılaşılan NotPetya saldırısı ile aynı şekilde yayıldığını belirtiyor. O dönemde Ukraynalı resmi bir hizmet siber saldırıya uğramış ve zararlı yazılım ile doldurulmuştu.

CCleaner masaüstü ve Android cihazlarda ayda 20 milyon kez indiriliyor. Bu bakımdan tehlike çok büyük. CCleaner ayrıca otomatik olarak güncellenmiyor. Bu bakımdan CCleaner 5.33.6162 sürümünün ve CCleaner Cloud 1.07.3191 sürümünün 32-bitlik versiyonlarının riskli olduğu belirtiliyor. Şu anda temizlenmiş 5.34 nolu sürüm indirmeye sunulmuş durumda.