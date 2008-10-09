Cebit 2008: Çizgi Elektronik CPU Turkey Standı

Genel Yayın Yönetmeni
Türkiye'de tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan bir işlemci geliştirilebilir mi? Çizgi Elektronik ve Tübider'in bu soruya cevap aradıkları CPU Turkey isimli yarışmanın finalistleri Cebit 2008'de ödüllerine kavuşacaklar.
Yarışma kapsamında tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan 14 işlemci geliştirilmiş durumda. Bu işlemcilerin bir çoğunu Cebit fuarında Çizgi Elektronik standını ziyaret ederek görebilir ve CPU'ları geliştiren ekiplerden bilgi alabilirsiniz.
Fuara gitmeye fırsatı olmayanlar içinse Çizgi Elektronik yetkilileri ve Finalist projelerden biri olan KASIRGA kod adlı işlemciyi geliştiren ekip ile röportaj yaptık. Geliştirme süreci ve gelecek ile ilgili planları hakkında bilgi aldık.
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bu arada hemen hemen aynı kadro (ben yokum) gömülü sistemler için ekran kartı çipi de geliştirmiştir.
yok ermeniler yok kürtler katledildi diye bu ülkeyi geriye götürmek isteyenler bu konuyu okuyup ibret almaları gerekir.
senin gibi insanlar yüzünden böyle oluyor zaten.
adamlar yapmışlar ama nedense inanasınız gelmiyor.
neden biz faydalı bir iş yapınca şaşırıyorsunuz???
benim yazdığım şeyi bir daha oku istersen. ben inanmayan arkadaşa cevap verdim. sen beni inanmamakla suçladın. 2 grup benim arkadaşlarındı diyorum ben de elektrik elektronik mühendisi öğrencisiyim. ve böyle bir yarışmaya katılan insanlara pic ile programlamışlardır bunları demek son derece saçma ve ufak görücü bir laf. yapılamıcak şeyler değil uğraşarak yapılabilir. bizim insanlarımız çok gözünde büyütüyor nedense. 2. sınıf öğrencisiyken başladı arklar. hocalardan dier ünilerdeki gibi aktif destek görmediler pek. kendilerini geliştirip uğraştılar vede finale kalmayı bile başardılar. demekki uğraşınca yapılabiliyormuş. bi vhdl bi verilogla fpga işlemci gerçeklemek tmm çok kolay değil ama imkansız değil. bunu yapan insanları da küçük görün laflar eden arkadaşıma atmıştı o mesajı. sen yanlış anladın sanırsam
arkadaşım ağır konusmak istemiyorum ama nasıl böle bir yorum yaparsın anlamıyorum..tüm türk insanı böle senn gibi konusursa ne yapabilirizki..önemli olan herkesin kendince birşeyler yapabileceğine inanmaktır..yapanlar buna inanmış ve yapmıslar..ama sen sadece eleştiriyorsun...peki sen ne yaptın bu türkiye için???
Ben ne yapıyorum söyleyeyim.Şu anda Ziraat Mühendisliği okuyorum ancak fizikten anladığım için bu sene öss ye girip fizik bölümüne geçmek ve CERN deneyine ait sonuçları incelemek benim hedefim.En azından bunu deniyorum.
Ben bu ülkede birçok şey yapılabilecekken engellendiğini, yapılmadığını söylüyorum umarım anlamışsındır.
Bu yarışmanın sağlayacağı yararları görmek için sabırsızlanıyorum.