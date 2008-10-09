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Cebit 2008: Çizgi Elektronik CPU Turkey Standı

10 yıl
46,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türkiye'de tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan bir işlemci geliştirilebilir mi? Çizgi Elektronik ve Tübider'in bu soruya cevap aradıkları CPU Turkey isimli yarışmanın finalistleri Cebit 2008'de ödüllerine kavuşacaklar.

Yarışma kapsamında tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan 14 işlemci geliştirilmiş durumda. Bu işlemcilerin bir çoğunu Cebit fuarında Çizgi Elektronik standını ziyaret ederek görebilir ve CPU'ları geliştiren ekiplerden bilgi alabilirsiniz.

Fuara gitmeye fırsatı olmayanlar içinse Çizgi Elektronik yetkilileri ve Finalist projelerden biri olan KASIRGA kod adlı işlemciyi geliştiren ekip ile röportaj yaptık. Geliştirme süreci ve gelecek ile ilgili planları hakkında bilgi aldık.


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canhantas 9 yıl
arkadaşlar işlemci geliştirme öyle abartılcak zor bir iş değildir.ancak hepimizin kullandığı intel, amd işlemciler yılların birikimiyle olmuştur. bunu da videoda bahsi geçen işlemciyi geliştiren ekibin bir üyesi olarak söylüyorum. ülkemizde bilgisayar mühendisleri, bilgisayar programcısı olarak görülüyor ve donanım konusunda araştırma geliştirme yapan çok az kişi var. Oğuz hocamız vaktiyle Intel'de çalışmıştır ve bu konularda çok bilgilidir. Beni ve birçok diğer arkadaşımı bu konuda çalışmaya teşvik etmiştir ve hepimiz master/doktora çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
bu arada hemen hemen aynı kadro (ben yokum) gömülü sistemler için ekran kartı çipi de geliştirmiştir.
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tutankamonra 9 yıl
böylesi insanların varlığı beni mutlu ediyor

yok ermeniler yok kürtler katledildi diye bu ülkeyi geriye götürmek isteyenler bu konuyu okuyup ibret almaları gerekir.
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asmorias 10 yıl
türkiyenin adını duyurması gurur verici xD olan bişeyi deilde olmayan bişiyi yaratınca daha çok göğsümüz kabarır diye düşünüyorum
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gun 10 yıl
Şahsen son yıllarda gördüğüm en güzel sosyal organizasyon ve teknoloji üretebilecek beyinleri harekete geçirmek için birebir bir yarışma. Ama esas korktuğum bu yarışmada başarı kazanan genç beyinlerin yurtdışı firmalarca iş teklifi alması ve yine yurtdışına göçmeleri. Bu yüzden keşke bunu Vestel gibi teknolojiye yatırım yapan bir şirket kazananlara ar-ge bölümünde iş garantisi vermesi ile ve projesini hayata geçirme fırsatı vermesi ile sonlansaydı. Olay daha bitmediği için belki bu basit yazım ile bir etkim olur ve bu konuda bir başarı sağlanabilir.
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aydinozsoy 10 yıl
ali gurol adlı şahsa.
senin gibi insanlar yüzünden böyle oluyor zaten.
adamlar yapmışlar ama nedense inanasınız gelmiyor.
neden biz faydalı bir iş yapınca şaşırıyorsunuz???
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aligurol 10 yıl

Orjinalden alıntı: aydinozsoy

ali gurol adlı şahsa.
senin gibi insanlar yüzünden böyle oluyor zaten.
adamlar yapmışlar ama nedense inanasınız gelmiyor.
neden biz faydalı bir iş yapınca şaşırıyorsunuz???

benim yazdığım şeyi bir daha oku istersen. ben inanmayan arkadaşa cevap verdim. sen beni inanmamakla suçladın. 2 grup benim arkadaşlarındı diyorum ben de elektrik elektronik mühendisi öğrencisiyim. ve böyle bir yarışmaya katılan insanlara pic ile programlamışlardır bunları demek son derece saçma ve ufak görücü bir laf. yapılamıcak şeyler değil uğraşarak yapılabilir. bizim insanlarımız çok gözünde büyütüyor nedense. 2. sınıf öğrencisiyken başladı arklar. hocalardan dier ünilerdeki gibi aktif destek görmediler pek. kendilerini geliştirip uğraştılar vede finale kalmayı bile başardılar. demekki uğraşınca yapılabiliyormuş. bi vhdl bi verilogla fpga işlemci gerçeklemek tmm çok kolay değil ama imkansız değil. bunu yapan insanları da küçük görün laflar eden arkadaşıma atmıştı o mesajı. sen yanlış anladın sanırsam
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memanet 10 yıl
ben 2001 yılında askerliğimi ankarada yaparken tsk nın dergisini okumuştum ve dergide aselsanın fransız dasalt firmasıydı yanlış hatırlamıyorsam askeri amaçlı ortak bir çip geliştirdiğini ve 0,9 micron cmos teknolojisi ile üretilen bir çip olduğunu yazıyordu yani bu ülkede birşeyler yapılabilir yeterki destek verilsin en azından sanayide ve askeri alanda türkiyenin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacaktır.
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ogkasa 10 yıl
%100 yerli mikroçip üretmiştik şimdi neden işlemci üretmeyelim Mikroçip ve işlemci çalışma mantığı açısından aynı çalışıyorlar yanılmıyorsam bu işten çok iyi anlamadığım için yalan yanlış açıklamalar yapmak istemiyorum Bu konuda birisi bilgilendirirse çok sevinirim. Yeterli teknolojiye sahipken neden bunu üretmeyelim.Teknolojideki yerli üretim bizim açımızdan çok önemli.Hammade gibi bizde doğal olarak bulunmayan şeylerin ithalatını anlıyorum ama üretebileceğimizi dışarıdan getirtmek kadar abes birşey olamaz.
arkadaşım ağır konusmak istemiyorum ama nasıl böle bir yorum yaparsın anlamıyorum..tüm türk insanı böle senn gibi konusursa ne yapabilirizki..önemli olan herkesin kendince birşeyler yapabileceğine inanmaktır..yapanlar buna inanmış ve yapmıslar..ama sen sadece eleştiriyorsun...peki sen ne yaptın bu türkiye için???
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hasanmustafa06 10 yıl
ben pek umutlu değilim
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Janti 10 yıl
Çok güzel yaw
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marophat 10 yıl

Orjinalden alıntı: ogkasa


arkadaşım ağır konusmak istemiyorum ama nasıl böle bir yorum yaparsın anlamıyorum..tüm türk insanı böle senn gibi konusursa ne yapabilirizki..önemli olan herkesin kendince birşeyler yapabileceğine inanmaktır..yapanlar buna inanmış ve yapmıslar..ama sen sadece eleştiriyorsun...peki sen ne yaptın bu türkiye için???


Ben ne yapıyorum söyleyeyim.Şu anda Ziraat Mühendisliği okuyorum ancak fizikten anladığım için bu sene öss ye girip fizik bölümüne geçmek ve CERN deneyine ait sonuçları incelemek benim hedefim.En azından bunu deniyorum.

Ben bu ülkede birçok şey yapılabilecekken engellendiğini, yapılmadığını söylüyorum umarım anlamışsındır.
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a1a1a1fs 10 yıl
videoların kalitesi gercekten fena deyil
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saidakkas 10 yıl
20 Ekim'de finali var yarışmanın değil mi?

Bu yarışmanın sağlayacağı yararları görmek için sabırsızlanıyorum.
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EXIST 10 yıl
vay be türkler işlemci yapmış...
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