Cebit 2008: Çizgi Elektronik CPU Turkey Standı

Türkiye'de tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan bir işlemci geliştirilebilir mi? Çizgi Elektronik ve Tübider'in bu soruya cevap aradıkları CPU Turkey isimli yarışmanın finalistleri Cebit 2008'de ödüllerine kavuşacaklar.

Yarışma kapsamında tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan 14 işlemci geliştirilmiş durumda. Bu işlemcilerin bir çoğunu Cebit fuarında Çizgi Elektronik standını ziyaret ederek görebilir ve CPU'ları geliştiren ekiplerden bilgi alabilirsiniz.

Fuara gitmeye fırsatı olmayanlar içinse Çizgi Elektronik yetkilileri ve Finalist projelerden biri olan KASIRGA kod adlı işlemciyi geliştiren ekip ile röportaj yaptık. Geliştirme süreci ve gelecek ile ilgili planları hakkında bilgi aldık.