CeBIT 2009, küresel ekonomik krizin gölgesi altında geçebilir

Tam Boyutta Gör

Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarını (CES) takiben üreticiler Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarına hazırlanıyor. Tüketici Elektroniği Fuarı'na kıyasla donanım dünyasının ağırlıklı rol üstleneceği fuar, gelen bilgilere göre global ekonomik krizin etkisi altında geçebilir.

Katılımcı firma ve ziyaretçi sayısının düştüğü belirtilen CES'ten sonra CeBIT'te de benzer bir tablonun gündeme gelebileceği belirtiliyor. Özellikle ekran kartı ve anakart dünyasından daha az katılımcının olacağı konuşulan fuarda başta ATi ve Nvidia olmak üzere kimi firmaların merakla beklenen yeni çözümlerini göstermesi beklenirken pek çok firmanın gösterişten uzak stantlar hazırlayacağı ya da tasarruf önlemleri çerçevesinde basın mensuplarını fuar çevresindeki otellerde düzenleyeceği toplantılarda ağırlama yoluna gideceği belirtiliyor.

Ülkemizin en önemli teknoloji etkinliği olarak değerlendirilen CeBIT Eurasia'nın krizden nasıl etkileneceğini ise zaman gösterecek çünkü kimi ekonomi uzmanları yılın ikinci yarısı ile birlikte dünya ekonomilerinin toparlanmaya başlayacağını belirtiyor dolayısıyla Ekim ayında gerçekleştirilecek CeBIT Eurasia fuarı CES, CeBIT Hannover ve hatta Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex fuarlarına kıyasla krizden daha az etkilenebilir.