CeBIT 2010: ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition ertelendi

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AMD ilk defa Eylül ayında sergilediği ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinde ertelemeye gitti. Üzerinde 6 adet mini DisplayPort konnektörü yer alan ve aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan 2GB GDDR5 bellekli model için AMD'nin 11 Mart'ı resmli lansman tarihi olarak belirlediğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ancak CeBIT 2010 fuarında konuşulan yeni bir bilgiye göre ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, birkaç haftalık erteleme ile ay sonuna ötelenmiş durumda. Konuyla ilgili ilk doğrulama PowerColor cephesinden geldi ve fuar kapsamında konuşma şansı yakaladığımız firma yetkilileri, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini Mart ayının sonunda satışa sunacaklarını ve yaygın satışın Nisan ayını bulacağını söylediler.

Ertelemeyle ilgili olarak henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da kartın donanım olarak hazır olduğu biliniyor dolayısıyla AMD'nin sürücü ve yazılım tarafında bazı güncellemelere ihtiyaç duyuyor olabileceği üzerinde duruluyor.