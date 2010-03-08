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CeBIT 2010: ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition ertelendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,3b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2010: ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition ertelendi
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AMD ilk defa Eylül ayında sergilediği ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinde ertelemeye gitti. Üzerinde 6 adet mini DisplayPort konnektörü yer alan ve aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan 2GB GDDR5 bellekli model için AMD'nin 11 Mart'ı resmli lansman tarihi olarak belirlediğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ancak CeBIT 2010 fuarında konuşulan yeni bir bilgiye göre ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, birkaç haftalık erteleme ile ay sonuna ötelenmiş durumda. Konuyla ilgili ilk doğrulama PowerColor cephesinden geldi ve fuar kapsamında konuşma şansı yakaladığımız firma yetkilileri, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini Mart ayının sonunda satışa sunacaklarını ve yaygın satışın Nisan ayını bulacağını söylediler.

Ertelemeyle ilgili olarak henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da kartın donanım olarak hazır olduğu biliniyor dolayısıyla AMD'nin sürücü ve yazılım tarafında bazı güncellemelere ihtiyaç duyuyor olabileceği üzerinde duruluyor.


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siLahsz 9 yıl
atinın her ay yeni bir kartı piyasa sürüyor nvidia da niye ses yok.
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demircibu 9 yıl
5870mi yeni kart evet son nesilden daha son, nvidianın bu karta rakip çözümü hala yok evet evet


bu arada aramızda 6tane lcdsi olan varmı
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16trali 9 yıl
Bunu alacak olana hayırlı olsun ve güle güle kullansın. Normal şartlarda biz bir kartı bile alırken kırk kere düşünüyoruz! Hedef kitle ticari amaçlı kullanım olur bence. Parası olan ev kullanıcısı yine alsın 5870x2. Benim paramla 5650den fazlası olmaz :-)))
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siyahtemas 9 yıl
çerçevesiz monitörleri bekliyorum, ilk etapta salı günü 2. 5870 i alıyorum, daha sonra çerçevesiz monitörleri bekliyorum. çıkar çıkmaz 3 adet monitör alıp, 5870x2 nin sağlayacı güce göre, eğer sorun yaşatmazsa 3 tane daha monitör alıp (22") olayın b..nu çıkardıktan sonra sizlerle paylaşıyorum...
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Tolgá 9 yıl
tam bir sürücü desteği ile ferminin karşısına çıkaracaklar
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sadtneverdie 9 yıl

DEATH71

tam bir sürücü desteği ile ferminin karşısına çıkaracaklar


etiden mi bahsediyorsun
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mamad 9 yıl
Sanki Fermi lansmanını baltalamak gibi bir amaç güdülüyor. Gpu sayısı yeterli, donanım hazır (Donanım eylül ayında hazırdı zaten), 6 aydır sürücü hazırlayamadıysa Ati, diyecek lafım yok. Bence Fermi'ye misilleme yapacak. Farklı kartlar da tanıtılabilir. Mesela hd5950 gibi.
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sadtneverdie 9 yıl
zaten kim alacak ki?
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annihilator 9 yıl

sadtneverdie

zaten kim alacak ki?


2gb olması yüksek çözünürlüklerde möhüm bir avantaj.

bu arada yarın itibariyle fermi kartların saat hızları tam olarak belli oluyor, aradan kaynatiim haberleri
yarın konu başlığı açacam
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mageji 9 yıl

sadtneverdie

zaten kim alacak ki?



sadtneverdie

ben performansından söz etmiyorum ki kim alacak diyorum? 3000 dolarlık monıtor setı alacak kaç arkadaş var? ayrıca bir kartın yazılımsal sorun yüzünden ertelendiğini ilk kez duydum.


sadtneverdie

etiden mi bahsediyorsun




sen türkiyede yaşıyorsun
ama yurt dışında birden fazla monitör kullanan insan sayısı azımsanmayacak kadar çok.
ayrıca yurt dışında donanım ürünü almak buraya göre kıyaslanmayacak kadar kolay.
ati veya nvidia türkiyeyi baz alarak karar almıyorlar ürün yelpazelerini güncellerken ya da geliştirirken.
olayı dar açıdan değerlendirme yolunda donanımhaber birincisisin
plaketini çıkış kapısından alabilirsin
okuduğun için teşekkürler
canım...

bu canım lafı da annihilator den bulaştı bana. alooo annii sana bağlanıyoruz



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740mx300 9 yıl
Haber için teşekkürler
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TiRaNTx 9 yıl
bişe bulmuşlardır yine belki çoklu monitör desteğinde bir sorun ortaya çıkmıştır onunla ugrasıyorlardır kimbilir.
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dellino 9 yıl
Fiyatlarda olası değişimi beklemek için bu karar alınmış olabilir.
ATI indirimleri de ay sonu gelebilir.
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