CeBIT 2010: ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition ertelendi

AMD ilk defa Eylül ayında sergilediği ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinde ertelemeye gitti. Üzerinde 6 adet mini DisplayPort konnektörü yer alan ve aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan 2GB GDDR5 bellekli model için AMD'nin 11 Mart'ı resmli lansman tarihi olarak belirlediğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ancak CeBIT 2010 fuarında konuşulan yeni bir bilgiye göre ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, birkaç haftalık erteleme ile ay sonuna ötelenmiş durumda. Konuyla ilgili ilk doğrulama PowerColor cephesinden geldi ve fuar kapsamında konuşma şansı yakaladığımız firma yetkilileri, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini Mart ayının sonunda satışa sunacaklarını ve yaygın satışın Nisan ayını bulacağını söylediler.
Ertelemeyle ilgili olarak henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da kartın donanım olarak hazır olduğu biliniyor dolayısıyla AMD'nin sürücü ve yazılım tarafında bazı güncellemelere ihtiyaç duyuyor olabileceği üzerinde duruluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu arada aramızda 6tane lcdsi olan varmı
etiden mi bahsediyorsun
2gb olması yüksek çözünürlüklerde möhüm bir avantaj.
bu arada yarın itibariyle fermi kartların saat hızları tam olarak belli oluyor, aradan kaynatiim haberleri yarın konu başlığı açacam
sen türkiyede yaşıyorsun
ama yurt dışında birden fazla monitör kullanan insan sayısı azımsanmayacak kadar çok.
ayrıca yurt dışında donanım ürünü almak buraya göre kıyaslanmayacak kadar kolay.
ati veya nvidia türkiyeyi baz alarak karar almıyorlar ürün yelpazelerini güncellerken ya da geliştirirken.
olayı dar açıdan değerlendirme yolunda donanımhaber birincisisin
plaketini çıkış kapısından alabilirsin
okuduğun için teşekkürler
canım...
bu canım lafı da annihilator den bulaştı bana. alooo annii sana bağlanıyoruz
ATI indirimleri de ay sonu gelebilir.