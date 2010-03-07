CeBIT 2010: Gigabyte, ION 2 tabanlı netbook hazırlıyor

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını yeni modellerle geliştirmek istiyor. CeBIT Hannover 2010 fuarında yeni notebook modellerini katılımcıların beğenisine sunan firma, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunun kullanıldığı M1000 serisi altında Nvidia ION 2 platformunu temel alan M1000N isimli yeni netbook modelini lanse etmeyi planlıyor.

10.1-inç büyüklüğünde LCD ekranın kullanılacağı yeni netbook modeline 1.83GHz'de görev yapan Atom N470 işlemcisi güç verecek. 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit diskin kullanılacağı yeni netbook modelinde, ION 2 platformu kapsamında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 8 paralel işlem birimiyle gelen ve DirectX 10.1 desteği sunan GT218 GPU'su kullanılacak.

ION 2 GPU'su sayesinde yüksek tanımlı video hızlandırma desteğid e sunacak Gigabyte M1000N'in diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detaylara da yer veriliyor. Yüksek tanımlı içeriğin aktarımı için HDMI çıkışına ve DVD yazıcıya da sahip olan Gigabyte M1000N modelinin Nisan veya Mayıs aylarında 500 Avro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.