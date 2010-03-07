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CeBIT 2010: Gigabyte, ION 2 tabanlı netbook hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2010: Gigabyte, ION 2 tabanlı netbook hazırlıyor
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını yeni modellerle geliştirmek istiyor. CeBIT Hannover 2010 fuarında yeni notebook modellerini katılımcıların beğenisine sunan firma, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunun kullanıldığı M1000 serisi altında Nvidia ION 2 platformunu temel alan M1000N isimli yeni netbook modelini lanse etmeyi planlıyor.

10.1-inç büyüklüğünde LCD ekranın kullanılacağı yeni netbook modeline 1.83GHz'de görev yapan Atom N470 işlemcisi güç verecek. 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit diskin kullanılacağı yeni netbook modelinde, ION 2 platformu kapsamında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 8 paralel işlem birimiyle gelen ve DirectX 10.1 desteği sunan GT218 GPU'su kullanılacak.

ION 2 GPU'su sayesinde yüksek tanımlı video hızlandırma desteğid e sunacak Gigabyte M1000N'in diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detaylara da yer veriliyor. Yüksek tanımlı içeriğin aktarımı için HDMI çıkışına ve DVD yazıcıya da sahip olan Gigabyte M1000N modelinin Nisan veya Mayıs aylarında 500 Avro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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metehan73 9 yıl
ION TABANLI NETBOOKLAR TÜRKİYEDE HİÇ BİR YERDE SATILMIYOR.GİGABYTE ION 2 TABANLI NETBOOK ÇIKARMIŞ BU NASIL İŞ ANLAMADIM.DAHA BİRİNİ GÖREMEDEN İKİSİ ÇIKMIŞ.ARTIK 3 SENE SONRA SATILIR TÜRKİYEDE.
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Rainbow6 9 yıl
bencede netbook icin pahali fiyat 600 dolara bunlardan cok daha guclu 13 inc slim makinalar var pil omurleride uzun tabi netbookta boyle bi rakibin olmasi intelin ceki duzen vermesini saglayabilir tabi fiyay farki fazla olursa umurunda olmaz intelin klasman farki der gecer
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lvlono 9 yıl
Tek çekirdekli bir netbook için 500 avro fazla geldi bana...
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CoreXXX 9 yıl
gt218 bir netbok için fazla bile denilebilir. intelin tekeli kırıldığı için bu konuda çok mutluyum gerçekden. ninenmden kalma hiç bir işe yaramaz gpu ları dayıyordu millete
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