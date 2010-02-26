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CeBIT 2010: Google ve Amazon ilk defa katılıyor, büyük isimler geri dönüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan CeBIT, 2-6 Mart tarihleri arasında her zaman olduğu gibi yine Hannover, Almanya'da dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji tutkunları, basın kuruluşları ve çok sayıda firmayı bir araya getirecek. Küresel ekonomik krizin etkileri ve geniş-bant internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında azalma yaşayan CeBIT fuarındaki katılımcı firma sayısının, geçen sene olduğu gibi bu yılda düşüş eğiliminde olduğu belirtilirken olumlu bir haber olarak fuara ara veren sektör devi bazı firmaların geri dönüş yaptığı bildiriliyor.

AMD, Motorola, Sony Ericsson ve Trend Micro gibi alanlarında dünya devi isimlerin ara verdikleri fuara geri dönerken Google ve Amazon gibi yine alanlarında sektör devi iki isminde bu yıl ilk defa CeBIT fuarında yer alacakları açıklandı. Geçen sene ile kıyaslandığında bu yıl katılımcı firma sayısının 4292'den 4157'ye düştüğü belirtilirken, ziyaretçi sayısını ise fuar bittikten sonra Mart ayının ikinci haftasında öğrenme fırsatı yakalayacağız.


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DH Misafiri 9 yıl
sony ericssonun fuara katılacağını öğrenince doğrusu oldukça heyecanlandım.. Walkman serisi üretmez oldu.. full dokunmatik bir Walkman gelir artık bu fuarda.. beklentilerimiz bu yönde.. android'li Walkman doğrusu çok hoş olur..
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DH Misafiri 9 yıl
sony ericssondan Xperia X10 mini modelinin 2.8 inç ekranlı ve 12mm kalınlığın altında bir inceliğe sahip tam dokunmatik bir telefon bekliyorum..
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DH Misafiri 9 yıl
sony ericssondan yeni ve rakipleriyle yarışıp hatta öne geçirecek hamleler yani yeni cihazlar bekliyorum.. özellikle giriş seviye ve küçük ama ince dokunmatikler olması lazım..
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Permanent. 9 yıl
Bu seneki fuar bayağı bi renkli olacak gibi.
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ExECaLiBuR 9 yıl
Bi gitmek nasip olmadı şu cebite.
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wolfturk 9 yıl
Google inşallah nexus one nın avrupaya ve özellikle Türkiye ya ne zaman geleceğini açıklar
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