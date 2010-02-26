CeBIT 2010: Google ve Amazon ilk defa katılıyor, büyük isimler geri dönüyor

Donanım dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan CeBIT, 2-6 Mart tarihleri arasında her zaman olduğu gibi yine Hannover, Almanya'da dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji tutkunları, basın kuruluşları ve çok sayıda firmayı bir araya getirecek. Küresel ekonomik krizin etkileri ve geniş-bant internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında azalma yaşayan CeBIT fuarındaki katılımcı firma sayısının, geçen sene olduğu gibi bu yılda düşüş eğiliminde olduğu belirtilirken olumlu bir haber olarak fuara ara veren sektör devi bazı firmaların geri dönüş yaptığı bildiriliyor.

AMD, Motorola, Sony Ericsson ve Trend Micro gibi alanlarında dünya devi isimlerin ara verdikleri fuara geri dönerken Google ve Amazon gibi yine alanlarında sektör devi iki isminde bu yıl ilk defa CeBIT fuarında yer alacakları açıklandı. Geçen sene ile kıyaslandığında bu yıl katılımcı firma sayısının 4292'den 4157'ye düştüğü belirtilirken, ziyaretçi sayısını ise fuar bittikten sonra Mart ayının ikinci haftasında öğrenme fırsatı yakalayacağız.